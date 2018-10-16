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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzanlar’ın Vertu markası pazara geri dönüyor

Lüks telefonların ilk adresi Vertu, mali krizi atlattıktan sonra yeniden pazara dönüyor. Uzanlar yarın Çin’de önemli bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin sloganı Yaşa veya Öl.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia’nın lüks akıllı telefon markası iken Microsoft’a satış sonrasında ayrılan ve bir süre sonra da mali krize giren Vertu, hatırlanacağı üzere yurtdışında yaşayan Uzanlar tarafından satın alınmıştı. Çinli TCL ile üretim ortaklığı yapan ve İngiltere’deki Vertu varlıklarını açık arttırma ile satan Uzanlar pazara yeniden geri dönüyor.

Ölüm kalım savaşı

Yaşa veya Öl mottosuyla yarın bir etkinlik düzenleyecek olan Vertu markası yeni bir lüks akıllı telefon modeli tanıtacak. Lüks tasarımından vazgeçmeyen Vertu’nun konuklara giysi standardı getirdiği gözlerden kaçmıyor.

Ayrıca Bkz. "Pixel kamera uygulaması harici mikrofon desteği sunmaya başlıyor"

Davetiyede Handmade in England ibaresi dikkat çekiyor. Bununla birlikte etkinlik Çin’de olacak ve muhtemelen yeni lüks telefon ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Vertu’nun TCL ile üretim ortaklığı yaptığı da hesaba katıldığında İngiltere’de nasıl bir üretim yolu izlenecek merak konusu.

Soru işaretleri bir yana Uzanlar’ın akıllı telefon pazarına lüks tüketim üzerinden döneceği anlaşılıyor. Daha önce ana akım telefonlar üretilebileceği düşünülmüştü. Lüks telefon satışları ile Uzanlar’ın Vertu’yu yeniden önemli bir marka haline getireceği ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Vertu-Live-or-Die-launch-event_id110012 Yorum Yaz
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Ekrem71.5 7 ay en beğenilen
Bilmiyorum ama anlamsızca cem uzanın türkiyede olmamasına çok üzülüyorum...
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tugares 7 ay
Şimdi de Çin'i hortumlayacaklar galiba :D
1 Yanıt Yanıtla +8
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kımyasal 7 ay
''Yaşa ve öl'' mottosu,açılımı fakirsen öl zenginsen yaşa
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sniper23 7 ay
Telefonda lükse değil, markaya itibar var.
Yani Vertu istediği kadar lüks yapsın, gene başarısız olur.
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tugares 7 ay
Şimdi de Çin'i hortumlayacaklar galiba :D
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TARDIS 7 ay tugares
ABD'nin parasını götürmüş bu grup Çin'inde götürür.
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nightdrive 7 ay
bunların yerinde olsam aynı isim ile lüx telefon kılıfı yapardım zenginlerin iphone ları için.yukarıdaki arkadaş bahsetmiş zaten en zenginlerin telefonunun da iphone olduğunu.vertu akıllı telefonlarla beraber bitmiş bir marka..
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Das Boot 7 ay
Dunyanin en zengini bile aldigi cihaz ya iphone'un en tepe modeli ya da note 9 vs. Eskisi gibi bu tip markalara rağbet olcagini dusunmuyorum.
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reshthesucker 7 ay
Olayın Microsoft ile zerre alakası yok. Mokia mobile'ın Microsoft'a satılmasından çok çok önce vertu elden çıkarılmıştı zaten.
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Ekrem71.5 7 ay en beğenilen
Bilmiyorum ama anlamsızca cem uzanın türkiyede olmamasına çok üzülüyorum...
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Patren 7 ay
İnşallah ölür.
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haQQo 7 ay
Uzan bunu mazotu 1 TL yaptığı yapar ve tüm dünyada 1 dolara satar.
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kımyasal 7 ay
''Yaşa ve öl'' mottosu,açılımı fakirsen öl zenginsen yaşa
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mementopolis 7 ay kımyasal
Yada, bunlar Kumar oynadigi icin öyle diyor. Riske girdik, ya hep ya hic :D. Belki Marka batabilir :D
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vertu, nokia ve
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