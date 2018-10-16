Uzanlar’ın Vertu markası pazara geri dönüyor

Nokia’nın lüks akıllı telefon markası iken Microsoft’a satış sonrasında ayrılan ve bir süre sonra da mali krize giren Vertu, hatırlanacağı üzere yurtdışında yaşayan Uzanlar tarafından satın alınmıştı. Çinli TCL ile üretim ortaklığı yapan ve İngiltere’deki Vertu varlıklarını açık arttırma ile satan Uzanlar pazara yeniden geri dönüyor.

Ölüm kalım savaşı

Yaşa veya Öl mottosuyla yarın bir etkinlik düzenleyecek olan Vertu markası yeni bir lüks akıllı telefon modeli tanıtacak. Lüks tasarımından vazgeçmeyen Vertu’nun konuklara giysi standardı getirdiği gözlerden kaçmıyor.

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Davetiyede Handmade in England ibaresi dikkat çekiyor. Bununla birlikte etkinlik Çin’de olacak ve muhtemelen yeni lüks telefon ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Vertu’nun TCL ile üretim ortaklığı yaptığı da hesaba katıldığında İngiltere’de nasıl bir üretim yolu izlenecek merak konusu.

Soru işaretleri bir yana Uzanlar’ın akıllı telefon pazarına lüks tüketim üzerinden döneceği anlaşılıyor. Daha önce ana akım telefonlar üretilebileceği düşünülmüştü. Lüks telefon satışları ile Uzanlar’ın Vertu’yu yeniden önemli bir marka haline getireceği ifade ediliyor.