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Uzay aracı Philae'ye elveda vakti geldi

Philae'nin kuyruklu yıldızın yüzeyindeki macerası kısa sürdü. 10 yıllık uzay seyahatinin ardından vardığı kuyruklu yıldızda yaşadığı bazı aksaklıklar, Philae'nin sonunu getirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2014'ün Kasım ayında 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına iniş yapan Philae'nin Dünya'yla olan iletişimi kesilmek üzere. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yetkilileri artık Philae'ye elveda deme vaktinin geldiğini söylüyorlar.
Uzay aracı Philae'ye elveda vakti geldi


2 Mart 2004'te Rosetta uzay aracıyla birlikte fırlatılan Philae, kuyruklu yıldıza iniş yaparken bazı problemler yaşamıştı. İniş anında önce ayaklarını yüzeye sabitleme konusunda başarısız olan uzay sondası; birkaç kez uzaya zıpladıktan sonra planlanan bölgenin ancak 1 km kadar ötesine, kısmen gölgelik bir alana iniş yapabilmişti. Böylece güneş enerjisiyle çalışan Philae, panellerini aydınlatamadığı için şarj da olamamış ve yalnızca 60 saatlik bir gözlemin ardından uykuya dalmak zorunda kalmıştı.

Uzay aracı Philae'ye elveda vakti geldi

Philae 7 aylık uykudan sonra, 2015'in Haziran ayında, nihayet tekrar Dünya'yla iletişime geçmiş ve Avrupa Uzay Ajansı araştırmacılarına bilgiler göndermeye başlamış olsa da; iniş yaptığı hatalı bölge nedeniyle sık sık uykuya dalmak zorunda kalıyordu. Son olarak ESA yetkilileri Philae'yle olan iletişimlerinin artık tamamiyle sonlanacağını açıkladılar

Projenin yöneticisi Stephan Ulamec Philae için,"Artık Philae'nin bizimle iletişime geçme olasılığı neredeyse sıfır. Zaten biz de komut göndermeyi bıraktık." ifadelerini kullandı.

Kuyruklu yıldızdaki gözlem süresi oldukça kısa süren Philae, yine de kendisi için planlanan görevlerin %80'ini tamamladı. Son olarak 9 Temmuz'da iletişime geçilebilen uzay aracı, Twitter hesabı üzerinden de ayrılığın sinyallerini verdi.

http://www.bbc.com/news/science-environment-35559503 Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl
Yazık oldu gerçekten. O kadar emek ve para ziyan oldu. Tamamen ziyan olmadı en azından ama marstaki robot gibi yıllarca çalışabilirdi belki.
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olağan_şüpheli 3 yıl simbolmina
simbolmina

Yazık oldu gerçekten. O kadar emek ve para ziyan oldu. Tamamen ziyan olmadı en azından ama marstaki robot gibi yıllarca çalışabilirdi belki.

görevlerin %80 ini tamamlamış. %20 lik kısım sanırım konumdan kaynaklı olarak kalmış. yinede büyük başarı.
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