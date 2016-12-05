Uzaya turist taşıyacak ikinci uzay aracı ilk uçuşunu yaptı: SpaceShipTwo

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Atmosfer sınırında seyahat imkânı sunma hayaliyle yola çıkan Virgin Galactic, 2014 yılında yaşanan talihsiz kazanın ardından ikinci uzay aracını da başarıyla uçurdu. Pilot hatasına kurban gittiği söylenen ilk uçağın ardından hazırlanan SpaceShipTwo isimli ikinci uçak, tanıtımın ardından ilk uçuşunda sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdi.

WhiteKnightTwo isimli taşıyıcı uçaktan ayrılarak Mojave Çölü üzerinde 10 dakika boyunca serbest bir uçuş gerçekleştiren araç, Mojave Hava ve Uzay Üssü’ne sorunsuz bir iniş gerçekleştirmeyi başarmış. Federal Havacılık Yönetimi tarafından geçtiğimiz yıl onay almayı başaran araç, taşıyıcıdan ayrılarak ilk kez uçuş gerçekleştirdi. Şirket daha önce taşıyıcı ile birlikte beş sefer gerçekleştirdiğini duyurdu.

Virgin Galactic için bu test, toplanacak veriler adına büyük önem taşıyor. Pilotların da uçuşun sorunsuz gittiği yönündeki açıklamalarının ardından sub-orbital yörüngede yeni denemeler yapılması da çok uzun sürmeyecektir. SpaceShipOne ile Virgin Galactic, 3 kez uzay sınırında uçmayı başarmıştı.

Virgin Galactic şirketi hayali bir mottoyla yola çıkmış olmasına karşın başarıları ve başarısızlıkları ile çok konuşuldu. 2007 yılında bir motor faciası yaşayan Sir ünvanlı Richard Charles Nicholas Branson’un şirketi, 2014’teki kazanın ardından tanıtılan SpaceShipTwo isimli uzay aracı ile bu kez kötü izleri silmenin hayallerini kuruyor. 4 Milyar Sterlin’in üzerinde bir serveti olduğu tahmin edilen Branson sorunlara rağmen vazgeçmeyerek şimdiden bu hedefte ne kadar kararlı olduğunu kanıtlamış gibi duruyor.