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Uzaya turist taşıyacak ikinci uzay aracı ilk uçuşunu yaptı: SpaceShipTwo

Uzay Turizmi hayaliyle yola çıkan Virgin Galactic’in ikinci uçağı SpaceShipTwo, ilk bağımsız uçuşunu gerçekleştirdi. İşte uçuştan görüntülerin yer aldığı video ve diğer tüm detaylar:
2 yıl
5,8b
1
14
Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uzaya turist taşıyacak ikinci uzay aracı ilk uçuşunu yaptı: SpaceShipTwo
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Atmosfer sınırında seyahat imkânı sunma hayaliyle yola çıkan Virgin Galactic, 2014 yılında yaşanan talihsiz kazanın ardından ikinci uzay aracını da başarıyla uçurdu. Pilot hatasına kurban gittiği söylenen ilk uçağın ardından hazırlanan SpaceShipTwo isimli ikinci uçak, tanıtımın ardından ilk uçuşunda sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdi.

WhiteKnightTwo isimli taşıyıcı uçaktan ayrılarak Mojave Çölü üzerinde 10 dakika boyunca serbest bir uçuş gerçekleştiren araç, Mojave Hava ve Uzay Üssü’ne sorunsuz bir iniş gerçekleştirmeyi başarmış. Federal Havacılık Yönetimi tarafından geçtiğimiz yıl onay almayı başaran araç, taşıyıcıdan ayrılarak ilk kez uçuş gerçekleştirdi. Şirket daha önce taşıyıcı ile birlikte beş sefer gerçekleştirdiğini duyurdu.

Virgin Galactic için bu test, toplanacak veriler adına büyük önem taşıyor. Pilotların da uçuşun sorunsuz gittiği yönündeki açıklamalarının ardından sub-orbital yörüngede yeni denemeler yapılması da çok uzun sürmeyecektir. SpaceShipOne ile Virgin Galactic, 3 kez uzay sınırında uçmayı başarmıştı.

Virgin Galactic şirketi hayali bir mottoyla yola çıkmış olmasına karşın başarıları ve başarısızlıkları ile çok konuşuldu. 2007 yılında bir motor faciası yaşayan Sir ünvanlı Richard Charles Nicholas Branson’un şirketi, 2014’teki kazanın ardından tanıtılan SpaceShipTwo isimli uzay aracı ile bu kez kötü izleri silmenin hayallerini kuruyor. 4 Milyar Sterlin’in üzerinde bir serveti olduğu tahmin edilen Branson sorunlara rağmen vazgeçmeyerek şimdiden bu hedefte ne kadar kararlı olduğunu kanıtlamış gibi duruyor.

 

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CWaRRioR 2 yıl en beğenilen
Zenginin malı züğürtün çenesini yorar misali konu hakkında değil adamın mal varlığı hakkında tüm yorumlar. Adamın fakir doyurmadığı mı yazıyor? Eğitime destek olmadığı mı yazıyor? Nerden çıktı bu yorumlar? Kaldı ki adam iş adamı. Malvarlığını yatırımlarla korumak durumunda.
Ayrıca fakir adam neden fakir sorusunun cevabını düşünüp bunu eleştirin, neden elin adamı bağış yapmadıyı değil. Bunu yapmaya da Türkiye'den başlayın. Kişi başına düşen milli gelir nedir, neden bu durumdayız gibi...
Zenginin malı züğürtün çenesini yorar misali konu hakkında değil adamın mal varlığı hakkında tüm yorumlar. Adamın fakir doyurmadığı mı yazıyor? Eğitime destek o...
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POWER64 2 yıl seker1adam
Dünyada insanlara yetecek kaynak var. Ama Dünyada az ile yetinmeyecek hırslı ve acımasız insanlar da var.
Maalesef ikinci guruptaki insanların hakimiyeti altında güzelim Dünyamız.
Uzaya araç uçurmak güzel ama bundan daha güzeli açlık ve sefalet içindeki insanlar için mücadele edebilmektir.
Dünya halkları insanlıktansınıfta kalmıştır...
Dünyada insanlara yetecek kaynak var. Ama Dünyada az ile yetinmeyecek hırslı ve acımasız insanlar da var.Maalesef ikinci guruptaki insanların hakimiyeti...
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erdogan_82 2 yıl
Bu araç uzaya filan gidemez, sadece gidebileceği en uzak yer uyduların asılı kaldığı dünya atmasferi dir. yiyorsa aya gitsin yada ayın yakınlarına
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asılsız.ihbar 2 yıl
işallah yolda giderken patlar yakıtı biter de hiç gidemesinler pis gavurlar
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DH Misafiri 2 yıl
Net serveti: 5 milyar USD (2016) Forbes
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AFK_is_now_AFK 2 yıl
İstemezük milli değüül
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sdc55 2 yıl
2 kişilik rezerve yapayım
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sniper23 2 yıl
Uzay teknolojileri için gelmiştim ama zenginin malının züğürtün çenesini yorduğunu gördüm. Klavye züğürtleri fazla mesai yapıyor.
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MGM Barut 2 yıl
hocam videoları izleyemiyorum.
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aliofage 2 yıl MGM Barut
MGM Barut

hocam videoları izleyemiyorum.


Çünkü video yok. Silinmiş
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CWaRRioR 2 yıl en beğenilen
Zenginin malı züğürtün çenesini yorar misali konu hakkında değil adamın mal varlığı hakkında tüm yorumlar. Adamın fakir doyurmadığı mı yazıyor? Eğitime destek olmadığı mı yazıyor? Nerden çıktı bu yorumlar? Kaldı ki adam iş adamı. Malvarlığını yatırımlarla korumak durumunda.
Ayrıca fakir adam neden fakir sorusunun cevabını düşünüp bunu eleştirin, neden elin adamı bağış yapmadıyı değil. Bunu yapmaya da Türkiye'den başlayın. Kişi başına düşen milli gelir nedir, neden bu durumdayız gibi...
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deoksiriboz1001 2 yıl
dünyadaki açlığın sebebi fakirleri doyuramamak değil, zenginleri doyuramamak.
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Vatikanli Mumin 2 yıl
İşte nefret ettiğim ruh bu ruhtur
Dediginiz gibi herifin milyarlari var ama aç fakir insanlar umrunda değil
Bencil nankör pislik alçak ruhlu sahsiyetler
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