Uzayda mücadele devam ediyor: Çin, NASA'nın yerini alabilir

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Geçtiğimiz ay Shenzhou 11 isimli uzay aracını içinde iki astronotla beraber Tiengong-2 Uzay Laboratuvarı’na kenetlemesi için fırlatan Çin, bununla birlikte ülkenin uzay alanında yeni bir sayfa açtı. Uzay projelerini genellikle büyük bir gizlilik içerisinde yürüten Çin’de Başbakan Xi Jiping öncülüğünde hükümet artık uzay görevlerindeki yatırımları arttırmak ve yeni istihdam olanakları sağlamak için araştırmacıların önergelerini inceliyor.

Xi Jiping’in yaptığı açıklamalara göre Çin başka ulusların bugüne kadar keşfettiği bilgilerden yararlanarak insanlığı yeni bir dönüm noktasına taşımayı amaçlıyor. İlki 2036 yılında Ay’a olmak üzere Mars’a ve diğer gezegenlere astronotlu uzay araçları fırlatmak istediklerini söyleyen Xi Jiping, uzay görevlerinin yapay zeka gibi teknolojik buluşların önünü açacağını ümit ediyor.

NASA sessizliğini koruyor

2011 ile 2015 yılları arasında uzay araştırmaları için 700 milyon dolar civarı bir yatırım yapan Çin, 2030 yılına kadar yatırım hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Böylelikle geçtiğimiz yıl araştırmaları için 5 milyar dolar harcayan NASA’ya bir nebze olsun yaklaşabilecek. Amerika kanadında ise Çin’le olan uzay yarışında geride kalma endişesi var. Her ne kadar NASA halen rakiplerinin çok çok önünde de olsa son zamanlardaki gelişmeler karşısında henüz yanıt veremedi. Hatta Donald Trump'ın bu noktada NASA'yı hedef alan saldırgan açıklamaları, gelecekte işlerin pek de iyiye gitmeyeceğine bir işaret olarak kabul edilebilir.

Çin insanlı uzay projesine 2003’te başlamıştı. 2022’de Ay’ın karanlık yüzüne Rover indirmeyi hedefleyen Çin’in beklentilerinin gerçekleşmesi halinde ülkedeki ekonomik problemleri çözeceği ve rakiplerine karşı büyük bir gövde gösterisi yapmış olacağı konuşuluyor.

http://www.bloomberg.com/graphics/2016-asia-space-race/china.html