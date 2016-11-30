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Uzayda mücadele devam ediyor: Çin, NASA'nın yerini alabilir

Çin'in en uzun insanlı uzay görevi olan Shenzhou 11'in yola çıkmasının ardından gözler NASA'ya çevrildi. Çin geliştirdiği projelerle ve yapacağı yatırımlar ile uzayın yeni hakimi olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Uzayda mücadele devam ediyor: Çin, NASA'nın yerini alabilir
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Geçtiğimiz ay Shenzhou 11 isimli uzay aracını içinde iki astronotla beraber Tiengong-2 Uzay Laboratuvarı’na kenetlemesi için fırlatan Çin, bununla birlikte ülkenin uzay alanında yeni bir sayfa açtı. Uzay projelerini genellikle büyük bir gizlilik içerisinde yürüten Çin’de Başbakan Xi Jiping öncülüğünde hükümet artık uzay görevlerindeki yatırımları arttırmak ve yeni istihdam olanakları sağlamak için araştırmacıların önergelerini inceliyor.

Xi Jiping’in yaptığı açıklamalara göre Çin başka ulusların bugüne kadar keşfettiği bilgilerden yararlanarak insanlığı yeni bir dönüm noktasına taşımayı amaçlıyor. İlki 2036 yılında Ay’a olmak üzere Mars’a ve diğer gezegenlere  astronotlu uzay araçları fırlatmak istediklerini söyleyen Xi Jiping, uzay görevlerinin yapay zeka gibi teknolojik buluşların önünü açacağını ümit ediyor.

NASA sessizliğini koruyor 

2011 ile 2015 yılları arasında uzay araştırmaları için 700 milyon dolar civarı bir yatırım yapan Çin, 2030 yılına kadar yatırım hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Böylelikle geçtiğimiz yıl araştırmaları için 5 milyar dolar harcayan NASA’ya bir nebze olsun yaklaşabilecek. Amerika kanadında ise Çin’le olan uzay yarışında geride kalma endişesi var. Her ne kadar NASA halen rakiplerinin çok çok önünde de olsa son zamanlardaki gelişmeler karşısında henüz yanıt veremedi. Hatta Donald Trump'ın bu noktada NASA'yı hedef alan saldırgan açıklamaları, gelecekte işlerin pek de iyiye gitmeyeceğine bir işaret olarak kabul edilebilir.
Çin insanlı uzay projesine 2003’te başlamıştı. 2022’de Ay’ın karanlık yüzüne Rover indirmeyi hedefleyen Çin’in beklentilerinin gerçekleşmesi halinde ülkedeki ekonomik problemleri çözeceği ve rakiplerine karşı büyük bir gövde gösterisi yapmış olacağı konuşuluyor.

http://www.bloomberg.com/graphics/2016-asia-space-race/china.html Yorum Yaz
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erce.erdem 2 yıl en beğenilen
Türkiye uzay yarışına katılırsa vergileri düşünemiyorum... :///
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dragonborn95 2 yıl
Diyanetin bütçesi ise 6 milyar 37 milyon 744 bin TL bunu dolara vurduğunuzda 1,7 milyar dolar yapıyor. Peki bilim sanayi vr teknoloji bakanlığımızın bütçesi ne kadar? 745.373.000 tl. Dünyadaki trende uyup teknolojiye bilime yatırım yapmak gerekirken diyanet işlerine harcanan pars neden bu kadar büyük? Dini daha ne kadar geliştirebilirsiniz ki? Zamanında Osmanlı'nın yeni kıtalar keşfedilirken izlediği gibi yakın gelecekte uzay yarışında adımız dahi okunmayacak.

Size daha neyin orucu bozduğunu bulmanız konusunda başarılar diliyorum
Diyanetin bütçesi ise 6 milyar 37 milyon 744 bin TL bunu dolara vurduğunuzda 1,7 milyar dolar yapıyor. Peki bilim sanayi vr teknoloji bakanlığımızın bütçesi n...
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K E N 2 yıl
2.5 milyona yakın Suriyeli'ye 8 milyar dolar harcandı, uzaya yapılan yatırımdan fazlasını harcamışız.
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1 Avatar
kurs@tz 2 yıl
Haberde 3 yerde yanlış mevcut, editleyiniz.
1- ''Astronot'' değil, Taikonot olmalı, taykonot da denebilir, ama astronot asla olmaz!
Bilmiyor iseniz öğreniniz, veya haber kaynaklarınızı gözden geçiriniz; Amerikalılar kendi uzaya çıkan insanları için ''Astronot'' ismini kullanır, Ruslar kendi kendi uzaya çıkan insanları için''Kozmonot'' ismini kullanır, Çinliler ise kendi uzaya çıkan insanları için ''Taikonot'' ismini kullanır.
2- Xi Jiping değil, Xi Jinping olmalıydı Şi Jinping deseydiniz ona da eyvallah, kabul

3- Xi Jinping Başbakan değildir, kendisi yaklaşık 5 yıldır ''Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanıdır''.
Orta seviye meslek lisesi eğitimli kişi olarak ben bile bu haberde 3 tane yanlış görebiliyorsam okumuş yazmış yüksek tahsil yapmış adamlar kimbilir neler düşünür

Dünyada belki de üye sayısı olarak ilk 3-5 e giren bir Teknololoji/Donanım sitesinden daha titiz ve doğru haber yapılmasını bekliyoruz.
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birturk 2 yıl
Bu toplum iki şeyi de anlamadı ve anlamak istemedi:
"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR!"
Gökte değil! Uzaydadır!
Kuran'ı Kerim
Zariyat S.: 22. Sizin rızkınız da göktedir, TEHDİT edildiğiniz ŞEY (nasa) de.
Bu millet, Mustafa Kemal'i anlamadığı gibi, Kuran'ı da anlamadı, anlamak da istemedi.
Cennete, ölü bedenler mi gider/girer yoksa, yaşayan bedenler mi?
Nâziât (Nasiat) S.: O güç yetmez büyük felaket geldiğinde, 36. GÖREN (görmek isteyen) kişi için CEHENNEM apaçık ortaya çıkarılmıştır.
39. Cehennem, BARINAĞIN ta kendisidir!
Ey insanlar! Nerede BARINIYOR SUNUZ?
Dünya denen bir gezegende!
Dünya ülkelerinde bunca nükleer silahlar ve nükleer santraller varken, bunlardan yayılacak radyoaktif den/radyasyondan kurtulma imkanı var mı?
Cam ile minareler mi kurtaracak yoksa, onlara harcanan para ile düşünün nasıl bir NASA benzeri bir yer istasyonu ve Uzayda bir üs kurabilirdik!
Geçmiş olsun, ANA DOLU insanı cenneti kaybetti ama, Türklerden toplanan kanlar, uzay üssüne gitti!
Korkma! sönmez bu şafaklarda yüzen AL SANCAK (Al kan: Al kan hücresi içinde erkek " o+/ Haç), dişi de " > " bu. Haç/o= yıldız, Dişi " > " Ay'ı temsil eder.)!
(Kim ne ederse etsin, ne yaparsa yapsın) "Tüten en son OCAK (Alkan hücresi), O benim milletimin YILDIZI (erkek)' dır PARLAYACAK!"
Gök tanrı!
Orhun (değil, Hun/kan) kitabeleri:
Bilge Kağan Kitabesi (Metini)
Yukarıda Türk Tanrısı Türkün mukaddes SUYU ("Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki ASİL KANDA mevcuttur!") böyle tanzim etmiş. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye BABAM Elteriş (değil, iletimi sağlayan) Kağanı ( değil, KANI!), anam EL (yabancı, bilmediğim) BİLGE (nasa' daki bilim) HATUNU, Tanrı (yaratıcı Kan) tepesinde tutup yukarı (uzaydaki üsse) götürmüş. Babam Kağan (KAN) onyedi er ile dışarı çıkmış (Kadın/ana/dişi sayısı belli değil! Uzay üssünden çıkıp, dünyaya dönmüşler. Tarih tekrardan ibarettir, bedenler de hep tekrardan/reenkarnasyon dan ibaret değil mi? Babanın DNA ve genlerinden, babanın oğlu veya kızı mı olur, babanın kendisi mi?
İnsanlık daha bunu anlamamış, uzaya gitmeyi, canını kurtarmaya, nasıl anlasın ki?
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revere 2 yıl
çinin olayı çok başka. 1.2 milyar nüfus var. Bu nüfusun yaşayabilen kesimi 100 milyon yoktur. geri kalan 1 milyar kişi devletin kasasını doldurmak için köle gibi imkansız şartlarda çalışıyor.
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gun 2 yıl Asil Türk Kanı
Haberde diğer ülkelerin edindiği bilgilerden yararlanan diyor yani aslında NASA harcıyor ondan öğrenip yaklaşıyor manasında.
Tabii NASA inanılmaz keşiflerle teleskoplarla filanda uğraşıyor aktif bir Mars ve pahalı Uluslarası Uzay Merkezi var yok yok.
ABD biraz bu işi özel sektöre döktü daha tutamazlar bence.
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Asil Türk Kanı 2 yıl
Haberin başlığa gel
Çin'in planı : 2030 yılına kadar 3 milyar dolara çıkarmak.
ABD ise geçen sene 5 milyar dolar harcamış.Yani NASA 30 yıl daha önde.NASA nın yanından geçemiyor Çin daha nasıl yerini alacak?
Adamların 2030 a koyduğu hedef bile NASA'nın çok çok gerisinde.Çinlilerin gelecek hedefleri NASA nın yerini almak değil bir nebze olsa da yaklaşabilmek.
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Rasim Öztn 2 yıl
Biz hemen alevlenen ama ateşi çabuk sönen bir milletiz. En ufak aksilikte ya da başarısızlıkta hemen vazgeçiyoruz. Aslına bakarsanız başladığımız bir işi sabırla bitirmeyi bilmiyoruz. Güzel işlerde az da olsa devamlılık önemli. Ama dediğim gibi sabırsız bir milletiz. NASA uzaya çıkana kadar pek çok deneme yaptı. Kim bilir kaç tane roket patlattılar rampada. İlerleyebilmek için bundan ders çıkarmak lazım
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milyondabir 2 yıl
bizde yeni imam hatiplerle uzaya cıkarız D
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MALTHAEL 2 yıl
C&C Generals'de ne diyordu birimler China will grow larger

Dahada büyüyecek sırada yeni süper güç statüsü var . Halihazırda zaten öyle ama söz edilmiyor .
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SEO-Uzmanı 2 yıl
NASA şu ana kadar ne yaptı !
yaptığı tek şey vakti zamanında kendi belgeselini çekip
TRT ye satmak oldu ! :) 90'larda çocuk olmak :)
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_Kozbey 2 yıl SEO-Uzmanı
Şahi topu yapılana kadarda dünya bu şekilde düşünüyordu, ardından ateşli silahlar gelişti, Nasa araştıra yaparken bir yandan da roketlerle uydular gönderildi yörüngeye, şimdilik gprs gibi sistemler gelişti, ilk olarak askeri sistem kullandı ve ardından tüm dünya, bunlar gibi tüm bu çalışmalar bütün toplumları ilgilendiren değişimler yaşatıyor, geri kalıyoruz ve geri kalan toplumların başına gelen en güzel şey doğa koruma alanları içinde kabileler halinde afrikada yaşamak oluyor
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ImPerspektif 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
NASA şu ana kadar ne yaptı !
yaptığı tek şey vakti zamanında kendi belgeselini çekip
TRT ye satmak oldu ! :) 90'larda çocuk olmak :)

Şaka gibi. Başka yerde NASA ne yaptı! Ancak belgesele çekip TRT'ye sattı deme dalga geçerler. Kıraathane dışında tabi.
Nasa ve Elon Musk'ın yaptığı şeyler hayal edilen şeylerin ötesinde. SpaceX nedir bakmanı öneririm. Bu adamlar yakın zamanda marsa koloni kuracak.
Şurada 2017'e bir şey kalmadı. Elon Musk Dragon isimli uzay aracını uçuracak. Eğer başarabilirse Marsta insanlar tarafından araştırma ve insanların yerleşimi için çalışılacak. Eğer başarabilirse 2030 yılına kalmadan yeni bir dünya yaratacak adam.
Adam bunu Nasa ile birlikte yürütüyor. Sürekli bilgi alışverişindeler. Çin buna engel olma çabasında gibi gözüküyor.
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K E N 2 yıl
2.5 milyona yakın Suriyeli'ye 8 milyar dolar harcandı, uzaya yapılan yatırımdan fazlasını harcamışız.
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nasa, çin ve
6 etiket daha uzay aracı Çin Ulusal Uzay İdaresi uzay araştırmaları amerika Uzay Bilim ve Teknoloji
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