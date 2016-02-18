Uzayda yaşam: Apollo 11'den daha önce hiç görmediğiniz fotoğraflar

Smithsonian Enstitüsü tarafından yürütülen yeni bir proje kapsamında, 3 boyutlu tarama yöntemiyle Apollo 11 görevinde kullanılan uzay kapsülünden ilginç fotoğraflar ortaya çıkarıldı. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins üçlüsünün Ay'a yolculukları sırasında kapsülün duvarlarına yazdıkları notları görebildiğimiz fotoğraflar, uzayda yaşamın ilginç yönlerine ışık tutuyor.

Araştırmacıların ne zaman ve niçin yazıldıklarını öğrenmek için incelemeye devam ettikleri notlarda; mürettebatın görev boyunca duvara yazdıkları bir takvim, vücut atıklarının olduğu kısmı gösteren "Pis Kokulu Atık" isimli bir not ve çeşitli matematiksel işlemler gibi ilginç manzaralara şahit olabiliyorsunuz.

Yukarıdaki fotoğrafta görülebilen matematiksel işlemlerin, Michael Collins tarafından yazıldığı düşünülüyor. Armstrong ve Aldrin Ay'ın yüzeyinde yıllarca unutulmayacak bir ilki gerçekleştirirken; onları yörüngede, kapsülün içinde beklemek zorunda kalan Collins, arkadaşlarının yerlerini tespit etmek için bilgileri bir araya getirmeye çalışıyor.

Kumanda kapsülü Columbia hakkında hala bir şeyler öğrenebilmemizin oldukça heyecan verici olduğundan bahseden Smithsonian görevlisi Alan Needell,"Üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmiş olsa da, Columbia'nın sırları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Columbia yalnızca bir makine parçası değil, aynı zamanda yaşayan bir sanat eseri" ifadelerini sözlerine ekledi.





http://smithsonianscience.si.edu/2016/02/graffiti-in-space/