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Uzaylılar dünyamızı ziyaret etmiş olabilir mi? Belki!

NASA'da çalışan bilim insanına göre uzaylıları bulmak istiyorsak, daha önceleri doğru kabul ettiğimiz tüm varsayımları tekrar gözden geçirmemiz gerekecek. Detaylar haberimizde.
5 ay
8,8b
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18
Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA’da görev yapan araştırmacı Silvano Colombano’nun “dünya dışı zeka arayışı (SETI) araştırmalarına yön verecek yeni varsayımlar” isimli çalışması Reddit’te ortaya çıktıktan sonra oldukça popüler hale geldi.

Medyada çıkan “minik uzaylılar Dünyayı ziyaret etmiş olabilir” türü haberleri bir kenara bırakırsak Colombano’nun raporu aslında “Nerede bu uzaylılar?” sorusuyla yüzleşmekten ibaret. Rapor aynı zamanda, Fermi Paradoksunu (“Peki ama neredeler?” sorusunu sorup, “Çoktan gelmiş olmalıydılar” şeklinde cevaplayan ünlü bilim insanı Enrico Fermi’nin geliştirdiği yaklaşım) pratik cevaplar yoluyla analiz ediyor.

Colombano, evrenin büyüklüğünden yola çıkarak, onlarca milyar yaşında olabilecek güneş sistemleri içinde bulunan gezegenlerin, dünyamızdan 6 milyar yıl daha yaşlı olabileceklerini ifade ediyor. Araştırmacı, dünyamızdaki teknolojik gelişmelerin hızı yüzünden önümüzdeki bin yılı bile kestiremezken insanlığın 6 milyar yıl sonra teknoloji olarak hangi seviyelere gelebileceğini tahmin etmekte zorlandığını söylüyor.

Eski varsayımlar eskidi

Colombano, gelişmekte olan teknolojimizin uzaylıların keşfine nasıl katkı sağlayabileceğini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu sebeple doğru olarak kabul ettiğimiz 4 adet varsayımın eskidiğini ve bunların tekrar ele alınmasının önemini vurguluyor.

Söz konusu varsayımlar, "yıldızlararası seyahatin imkânsız ya da imkânsıza yakın olduğu", "radyo dalgaları ile iletişim kurma çabalarının milyonlarca yıl devam edeceği", "akıllı yaşam formlarının karbon temelli olduğu" ve "uzaylılar tarafından ziyaret edilmediğimiz ve edilmiyor olduğumuz" başlıkları altında toplanmış.

Bilim insanı, mevcut varsayımların bu haliyle uzaylıları bulma ihtimalimizi azalttığını ifade ediyor. Colombano'ya göre eğer gerçekten uzaylıların varlığını ispatlamak istiyorsak sağlam temeller üzerine oturtulmuş ancak “uzay-zaman ve enerjinin” sınırlarını zorlayan “kuramsal fizik” teorileriyle çalışmamız gerekiyor

Araştırmacı, teknolojinin yerinde saymayıp, insan, yapay zekâ ve makine üçlüsünü de içine alarak ilerlediğini ifade ederken, uzaylarının radyo dalgaları dışında, farklı iletişim yöntemlerini kullanabilme ihtimalinin araştırılması gerektiğini vurguluyor. Benzer şekilde, evrendeki akıllı yaşamın karbon temelli olmayabileceğini de kabul etmemiz gerektiğini söylüyor.

Colombano’ya göre son olarak, yukarıda bahsedilen varsayımların aksini ispatlayamadığımız takdirde uzaylıların mavi gezegenimize uğradığını teyit etmekten çok uzağız.

 

https://futurism.com/nasa-scientist-aliens-visited-earth-nuance Yorum Yaz
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kotukoylu 5 ay en beğenilen
Haber stiliniz giderek ana akım medyaya döndü.Başlığı görünce direkt bu geldi aklıma
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Khoradasein 5 ay
Hepimiz uzaylıyız ya. :) Dünyamız uzayda zaten. Uzaylı yerine 'Dünya dışı zeki varlıklar' demek lazım.
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DH Misafiri 5 ay
belki de bizden fersah fersah gerideler ve onlar da bizim onları ziyaret etmemizi bekliyor. neden hep biz dünyalıları embesil. uzaylıları ise zeki olarak düşünüyorsunuz???
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umit d 5 ay
uzaylıları rahat bırakın kardeşim
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sniper23 5 ay
Düz dünyacılar için iyi bir haber galiba
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01myavuz 5 ay
Bir uzaylıyla kırıştırma ihtimalimiz yok maalesef.
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OverClocK1ng 5 ay
Uzaylıların varlığı ispatlandı ki zaten...

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Umutcan 5 ay OverClocK1ng
Katılıyorum, kendi türünü sürekli yoketmeye, öldürmeye çalışan ilkel bir türle niye uğraşsınlar ki? Varsa da inceleyip gidiyorlardır.
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Redunay 5 ay
Uzaylıların kendilerini tanıtmama sebepleri dünyaya gelirseler yaşatacakları şok, panik ve korkuya bağlı kaos ve yıkım gibi unsurların oluşmaması içinmiş.
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kotukoylu 5 ay en beğenilen
Haber stiliniz giderek ana akım medyaya döndü.Başlığı görünce direkt bu geldi aklıma
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theJuDGe_41 5 ay kotukoylu
Belki!
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edgar1899 5 ay
Eğer bir uzaylı medeniyeti varsa maalesef ki onlarla hem zamansal hem de mekansal olarak aynı anda buluşmamız ihtimali çok çok düşük. 6 milyar yıl içerisinde her iki medeniyetin birbiriyle haberleşecek seviyede olması ve bunun yanında milyonlarca ışık yılını aşacak teknolojide olması gerekiyor. Bu sebeple olabilme ihtimalini yüksek görüyorum ancak onlarla karşılaşabilme ihtimalimiz yok denecek kadar az.
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terimer 5 ay edgar1899
Pekcok uzayli irk Dunya'miza gelip gidiyor. Ayni zamanda yeraltinda yasayan baska turler ve irklar da var ve bunlar bizlerden cok once bu Dunya'da idiler. Ayni zamanda bu irklardan bazilari da bazi buyuk Dunya devletleri ile de isbirligi icerisinde.
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Khoradasein 5 ay
Hepimiz uzaylıyız ya. :) Dünyamız uzayda zaten. Uzaylı yerine 'Dünya dışı zeki varlıklar' demek lazım.
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tobepeople 5 ay Khoradasein
Varsa zeki oldukları kesin, irtibata geçmiyorlar. Zamanında geçtilerse kesin pişman olmuş arkasına bakmadan kaçmışlardır...
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