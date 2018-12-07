Uzaylılar dünyamızı ziyaret etmiş olabilir mi? Belki!

NASA’da görev yapan araştırmacı Silvano Colombano’nun “dünya dışı zeka arayışı (SETI) araştırmalarına yön verecek yeni varsayımlar” isimli çalışması Reddit’te ortaya çıktıktan sonra oldukça popüler hale geldi.

Medyada çıkan “minik uzaylılar Dünyayı ziyaret etmiş olabilir” türü haberleri bir kenara bırakırsak Colombano’nun raporu aslında “Nerede bu uzaylılar?” sorusuyla yüzleşmekten ibaret. Rapor aynı zamanda, Fermi Paradoksunu (“Peki ama neredeler?” sorusunu sorup, “Çoktan gelmiş olmalıydılar” şeklinde cevaplayan ünlü bilim insanı Enrico Fermi’nin geliştirdiği yaklaşım) pratik cevaplar yoluyla analiz ediyor.

Colombano, evrenin büyüklüğünden yola çıkarak, onlarca milyar yaşında olabilecek güneş sistemleri içinde bulunan gezegenlerin, dünyamızdan 6 milyar yıl daha yaşlı olabileceklerini ifade ediyor. Araştırmacı, dünyamızdaki teknolojik gelişmelerin hızı yüzünden önümüzdeki bin yılı bile kestiremezken insanlığın 6 milyar yıl sonra teknoloji olarak hangi seviyelere gelebileceğini tahmin etmekte zorlandığını söylüyor.

Eski varsayımlar eskidi

Colombano, gelişmekte olan teknolojimizin uzaylıların keşfine nasıl katkı sağlayabileceğini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu sebeple doğru olarak kabul ettiğimiz 4 adet varsayımın eskidiğini ve bunların tekrar ele alınmasının önemini vurguluyor.

Söz konusu varsayımlar, "yıldızlararası seyahatin imkânsız ya da imkânsıza yakın olduğu", "radyo dalgaları ile iletişim kurma çabalarının milyonlarca yıl devam edeceği", "akıllı yaşam formlarının karbon temelli olduğu" ve "uzaylılar tarafından ziyaret edilmediğimiz ve edilmiyor olduğumuz" başlıkları altında toplanmış.

Bilim insanı, mevcut varsayımların bu haliyle uzaylıları bulma ihtimalimizi azalttığını ifade ediyor. Colombano'ya göre eğer gerçekten uzaylıların varlığını ispatlamak istiyorsak sağlam temeller üzerine oturtulmuş ancak “uzay-zaman ve enerjinin” sınırlarını zorlayan “kuramsal fizik” teorileriyle çalışmamız gerekiyor



Araştırmacı, teknolojinin yerinde saymayıp, insan, yapay zekâ ve makine üçlüsünü de içine alarak ilerlediğini ifade ederken, uzaylarının radyo dalgaları dışında, farklı iletişim yöntemlerini kullanabilme ihtimalinin araştırılması gerektiğini vurguluyor. Benzer şekilde, evrendeki akıllı yaşamın karbon temelli olmayabileceğini de kabul etmemiz gerektiğini söylüyor.

Colombano’ya göre son olarak, yukarıda bahsedilen varsayımların aksini ispatlayamadığımız takdirde uzaylıların mavi gezegenimize uğradığını teyit etmekten çok uzağız.