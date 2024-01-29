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    Anlık Bildirim

    NASA astronotu Dünya'yı aradı uzaylı benzeri bir şey gördüm dedi

    NASA astronotu Leland Melvin 'yük bölmesinden dışarı süzülen' çok garip bir şey gördüğünü açıklayarak bunun ne olabileceğini sormak için Dünya'daki merkezlerini aramak zorunda kaldığını açıkladı.

    NASA astronotu Dünya'yı aradı uzaylı benzeri bir şey gördüm dedi Tam Boyutta Gör

    NASA mühendisi ve eski bir astronot olan Leland Melvin, uzay mekiği Atlantis ile iki uçuş gerçekleştirmesi sebeiyle tanınıyor.

    Her iki seferde de ekipman teslim etmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden Melvin, uzayda toplam 565 saat geçirdi. Ancak uzaya çıktıktan yıllar sonra kendisine güneş sistemindeki uzaylı yaşamı ve UFO'lar hakkındaki görüşleri soruldu.


    Sosyal medya platformu X'te UFO News adlı bir hesap astronota güneş sisteminde insanlığın 'yalnız olup olmadığı hakkında ne düşündüğünü' ve 'bir UFO'ya tanık olup olmadığını' sordu. Halihazırda NASA yönetimi, uzay ajansının sürekli olarak dünya dışı varlıkları aradığını itiraf etmişti.

    Melvin'in bu konudaki görüşü bir uzaylı görmediği, ancak bir keresinde 'yük bölmesinden dışarı süzülen organik/uzaylı benzeri bir şey gördüğümü sandığı' şeklindeydi.

    'Ne olabileceğini sormak için Dünya'yı aradığını' ve kendisine gördüğü şeyin dünya dışı bir yaşam formu değil, 'Freon hortumlarından kopan buz' olduğunun söylendiğini açıkladı.

    Gördüğü şeyi "Yarı saydam, kavisli, organik görünümlü" şeklinde tarif eden astronot cevabına uzaylı emojisini de ekledi ve şunları söyledi: "Kim bilir, belki de kendini akıllıca bir buz parçası olarak gizleyen bir uzaylıydı."

    Melvin bir başka soruyu yanıtlarken, o ölümsüz "Houston, bir sorunumuz var" sözlerini söyleyeceğini ancak bunun sahada nasıl bir tepkiye yol açacağını bildiğini söyledi. Bu tür sözler, yük bölmesinde yüzen şüpheli bir parçadan ziyade, astronotların ellerinde başka bir Apollo 13 olayı olduğunda söylenmesi ile öne çıkıyor.

    Aynı UFO'ya adanmış hesap astronota NASA'nın uzaylıların varlığını gizlemek için yüzen şeyin ne olduğu konusunda yalan söylediğini düşünüp düşünmediğini sorduğunda astronot "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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