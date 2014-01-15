Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üzerinde kamera yer almayan artırılmış gerçeklik gözlüğü Laster SeeThru, Kickstarter üzerinde destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,7b
1
5
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üzerinde kamera yer almayan artırılmış gerçeklik gözlüğü Laster SeeThru, Kickstarter üzerinde destek arıyor
Google'ın Glass ile açtığı kapıyı iyi değerlendiren firmalar, artırılmış gerçeklik noktasında inanılmaz ürünler ortaya koymaya başladılar. Bu tarafta üzerine kamera konumlandırılmadan hazırlanan gözlük modeli Laster SeeThru, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
Kickstarter'da yeni başlatılan projelerden Laster SeeThru, üzerinde sağ göz önüne gelecek şekilde konumlandırılan 800 x 600 piksel çözünürlüğünde bir şeffaf HUD ekranı (16.8 milyon renk) taşıyor ve gücünü kablosuz (Bluetooth 3.0 / 4.0) olarak iletişim kurduğu akıllı cep telefonlarından alıyor. Artık her akıllı cihaz içerisinde karşımıza çıkan dahili jiroskop, pusula ve ivme ölçer ile hassas ayarlamalar ve işlemler yapabilen gözlük, belirtildiği kadarıyla 6-8 saat arası aktif kullanım ömrü sunabiliyor. Temel olarak taşıdığı sensörlerin ve GPS verilerinin desteğiyle kişilerin gözleri önüne bir otomobil yolculuğunda navigasyon bilgilerini, normal bir gezide tarihi mekanların geçmişini, pilotlara uçuş için gerekli yükseklik, hız ve pist gibi bilgileri, denizcilere ise koordinatları ya da rüzgar verilerini kamera olmaksızın gösterebilen Laster SeeThru, beklendiği üzere telefonlara gelen metin mesajlarını, e-postaları veya çağrıları da gözler önüne serebiliyor. Artırılmış gerçeklik tabanlı oyun gibi farklı ve eğlenceli bir kullanım alanı da bulunan ürün, 55 gram ağırlığıyla da rahatlıkla taşınabiliyor.
Site üzerinde yeni başlatıldığı için 300,000$ hedefin, henüz 16 bağış ile 5,863$'lık kısmını toplayan artırılmış gerçeklik gözlüğü Laster SeeThru, yapılacak 350$ (ABD dışı 65$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda bulabilirsiniz.
 
Üzerinde kamera yer almayan artırılmış gerçeklik gözlüğü Laster SeeThru, Kickstarter üzerinde destek arıyor
Üzerinde kamera yer almayan artırılmış gerçeklik gözlüğü Laster SeeThru, Kickstarter üzerinde destek arıyor

http://venturebeat.com/2014/01/15/laster-seethru-a-350-camera-free-google-glass-alternative-for-the-privacy-conscious/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ugur_dn 5 yıl en beğenilen
Kickstarter video'ları büyütülemiyor ekranın sağ köşesinde tuş aktif değil.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ugur_dn 5 yıl en beğenilen
Kickstarter video'ları büyütülemiyor ekranın sağ köşesinde tuş aktif değil.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 5 yıl
Adam yoğun Fransız aksanıyla ingilizce konuşuyor.
Ama ürün güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Meakka 5 yıl
Adamın aksanını anlamaya çalışırken ingilizceyi unuttum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
Teknik elemanlara bakım, tamir, montaj kılavuzlarını göstermek için de kullanılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl WD Blue 1TB & WD Black 750GB Mobil Sabit Diskler Video İnceleme 5 yıl Minik dev! Avuçiçi oyun bilgisayarı Xi3 Piston'u kullandık 5 yıl Polaroid 300 ile şipşak selfie çekimi [CES 2014 özel video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim