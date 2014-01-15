Üzerinde kamera yer almayan artırılmış gerçeklik gözlüğü Laster SeeThru, Kickstarter üzerinde destek arıyor

Google'ın Glass ile açtığı kapıyı iyi değerlendiren firmalar, artırılmış gerçeklik noktasında inanılmaz ürünler ortaya koymaya başladılar. Bu tarafta üzerine kamera konumlandırılmadan hazırlanan gözlük modeli Laster SeeThru, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

Kickstarter'da yeni başlatılan projelerden Laster SeeThru, üzerinde sağ göz önüne gelecek şekilde konumlandırılan 800 x 600 piksel çözünürlüğünde bir şeffaf HUD ekranı (16.8 milyon renk) taşıyor ve gücünü kablosuz (Bluetooth 3.0 / 4.0) olarak iletişim kurduğu akıllı cep telefonlarından alıyor. Artık her akıllı cihaz içerisinde karşımıza çıkan dahili jiroskop, pusula ve ivme ölçer ile hassas ayarlamalar ve işlemler yapabilen gözlük, belirtildiği kadarıyla 6-8 saat arası aktif kullanım ömrü sunabiliyor. Temel olarak taşıdığı sensörlerin ve GPS verilerinin desteğiyle kişilerin gözleri önüne bir otomobil yolculuğunda navigasyon bilgilerini, normal bir gezide tarihi mekanların geçmişini, pilotlara uçuş için gerekli yükseklik, hız ve pist gibi bilgileri, denizcilere ise koordinatları ya da rüzgar verilerini kamera olmaksızın gösterebilen Laster SeeThru, beklendiği üzere telefonlara gelen metin mesajlarını, e-postaları veya çağrıları da gözler önüne serebiliyor. Artırılmış gerçeklik tabanlı oyun gibi farklı ve eğlenceli bir kullanım alanı da bulunan ürün, 55 gram ağırlığıyla da rahatlıkla taşınabiliyor.

Site üzerinde yeni başlatıldığı için 300,000$ hedefin, henüz 16 bağış ile 5,863$'lık kısmını toplayan artırılmış gerçeklik gözlüğü Laster SeeThru, yapılacak 350$ (ABD dışı 65$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda bulabilirsiniz.

http://venturebeat.com/2014/01/15/laster-seethru-a-350-camera-free-google-glass-alternative-for-the-privacy-conscious/