VLC Android sürümü, ağ desteği ile güncellendi

Mobil platformların sevilen medya oynatıcısı VLC, Android tarafında önemli bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile artık ağ üzerindeki medya içerikleri de oynatılabiliyor.

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VLC 2.0 sürümü olarak güncellenen uygulama, ağda paylaşıma açılmış medya içeriklerini bularak oynatabiliyor. Böylece kullanıcıların, aynı ağdaki medya sunucularından içerik izlemeleri oldukça kolaylaşıyor. Diğer taraftan Android TV sürümünün arayüzü biraz daha iyileştirilmiş ve asıl Android sürümü ile birleştirilmiş. Kullanıcılar opsiyonel olarak Android TV arayüzünü de kullanabiliyor.

Ayrıca güncelleme içerisinde; yüzen pencere şeklinde oynatıcının ekran üzerinde yer alması, altyazı indirme desteği, daha iyi kontroller ve daha hızlı oynatma şeklinde yenilikler de yer alıyor.

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