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VLC Android sürümü, ağ desteği ile güncellendi

Mobil platformların sevilen medya oynatıcısı VLC, Android tarafında önemli bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile artık ağ üzerindeki medya içerikleri de oynatılabiliyor.
2 yıl
3,2b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformların sevilen medya oynatıcısı VLC, Android tarafında önemli bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile artık ağ üzerindeki medya içerikleri de oynatılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Futbol oyunlarına Türk yorumu"

VLC 2.0 sürümü olarak güncellenen uygulama, ağda paylaşıma açılmış medya içeriklerini bularak oynatabiliyor. Böylece kullanıcıların, aynı ağdaki medya sunucularından içerik izlemeleri oldukça kolaylaşıyor. Diğer taraftan Android TV sürümünün arayüzü biraz daha iyileştirilmiş ve asıl Android sürümü ile birleştirilmiş. Kullanıcılar opsiyonel olarak Android TV arayüzünü de kullanabiliyor.

Ayrıca güncelleme içerisinde; yüzen pencere şeklinde oynatıcının ekran üzerinde yer alması, altyazı indirme desteği, daha iyi kontroller ve daha hızlı oynatma şeklinde yenilikler de yer alıyor.

Google Play linki için tıklayınız 


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mscout06 4 ay
mx player ile windows yazılımdan android yazılıma webcam görüntüsü aktarmak istiyorum yardımcı olur musunuz?
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strathmorea 2 yıl
Mx playeri yıllardır kullanıyorum tek bir kusurunu görmedim. Marketteki en iyi player uygulaması bence. Diğerlerini de çok denedim ama Mx tek kelimeyle mükemmel.
1 Yanıt Yanıtla +1
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mscout06 4 ay strathmorea
MX PLAYER HAKKINDA DETAYLI BILGIYE SAHIP MISIN?
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DH Misafiri 2 yıl
Uygulama miuide cokuyordu açılmadan. Su an sanırım düzeltmek için kaldırdılar marketten
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aycibin 2 yıl
masaüstü ok de androd'de olsa nolur olmasa nolur.sanki telefonda film izlicez
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bir şeyi ilk yapmak değil !
bir şeyi en iyi yapmak önemli dir !
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quad4core 2 yıl
MX player kullanıyorum. Hangisi daha iyidir?
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serci244 2 yıl
KMPlayer bence en iyisi
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quad4core 2 yıl
MX player kullanıyorum. Hangisi daha iyidir?
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***Leopard*** 2 yıl quad4core
quad4core
MX player kullanıyorum. Hangisi daha iyidir?

Mx daha iyi

Haberde bahsedilen ag uzerinden oynatim destegi uzun suredir Mx te var zaten

Pc tarafinda(Linux ve Windows)Vlc yi severim ama Android tarafinda daha iyileri mevcut

Bir hata bildirimi yapmistim zamaninda Vlc Android surumu icin. 2 ay sonra duzelttiler,mail attilar duzeldi diye.

Daha da kullanmam diye donus yaptim
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mcrew 2 yıl
Windows da kullaniyorum cok da begeniyorum. Android platformunda da iyi yerlere gelir
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