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VRGO ile oyun kontrolcüsü siz olun

Sanal gerçeklik oyunlarında kendi bedeninizi kontrolcü olarak kullanmak ister misiniz? VRGO adındaki sanal gerçeklik taburesi size tam olarak bunu sağlamayı amaçlıyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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VRGO ile oyun kontrolcüsü siz olun


Sanal gerçeklik akımının ivme kazanması ile birlikte kontrolcü konusunda ilginç fikirler ortaya çıkmaya başladı. El kontrolcüleri, yürüme bandı gibi ilginç fikirlerin arasına şimdi de VRGO taburesi katılıyor. 

VRGO, sanal gerçeklik gözlükleri odağında geliştirilmiş bir akıllı tabure. Bluetooth 4.0 üzerinden bilgisayar ve akıllı telefonlara bağlanan VRGO, çeşitli sensörleri yardımıyla vücudunuzu bir kontrolcü gibi kullanmanızı amaçlıyor. Bağlantı seçenekleri sayesinde hem tam donanımlı gözlükler hem de aksesuar tarzındaki gözlükler ile uyumlu.

Taburenin görevi vücut hareketlerinizi algılayarak bağlı cihaza göndermek ve bunların oyuna hamle olarak yansımasını sağlamak. Örneğin taburede kendi etrafınızda döndüğünüzde oyunda kamera da 360 derece dönüyor. Öne doğru eğildiğinizde ileriye, geriye doğru salındığınızda ise geriye hareket ediyorsunuz. Yani aslında Segway mantığının kontrolcüye uyarlanmış hali diyebiliriz. 

Taburenin avantajı diğer kontrolcülerle beraber kullanılması. Yani ilerleyişinizi tabure üzerinden yaparken, silah aksesuarı ile çatışmalara girebiliyorsunuz. Böylece hem ilerleyiş hem de saldırıyı aynı yerden yapmanın zorluğu da ortadan kalkıyor. Ayrıca VRGO taşınması oldukça kolay bir cihaz. 

VRGO projesi Kickstarter üzerinden beklediği bağış seviyesine ulaştı. En az 175 Sterlin bağış karşılığında Nisan 2016 itibariyle destekçilere dağıtıma başlayacak. Firma sanal gerçeklik alanında VRGO'nun önemli bir potansiyeli olduğuna inanıyor.  

https://www.kickstarter.com/projects/vrgo/vrgo-the-chair-that-redefines-movement-in-virtual?ref=project_link Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl
Yalnız rengide beyaz yapmışlar,klozet gibi görünüyor.
Bunla böyle böyle öne arkaya kaykılırken,baban girse görse bunu,nasıl açıklıcam diye uğraş dur,eldede aletler var zaten,çok sakat
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mehmet4428 3 yıl
Kamburluk, bel sırt ağrısı artı özellikleri.
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Patren 3 yıl
ayrıca ben onun üstüde 3 saat fallout 4 oynasam popom pişer :(
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Patren 3 yıl
sanal gerçelik gelsinde hele bir ben klavye mouse la bile oynarım parmaklar alıştıksan sonra
ama fallout 4de VR efsane olur
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