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VSCO masaüstü araçları kapanıyor

Photoshop ve Lightroom’a uygun bir şekilde masaüstü düzenleme araçları sunan VSCO Film kapanıyor. 1 Mart 2019 tarihine kadar satın aldığınız araçları indirmeniz gerekiyor.
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında en popüler olanlardan birisi durumundaki VSCO kritik bir karar aldı. Geliştiriciler tamamen mobil uygulamalara odaklanmak istediği için masaüstü araçlarını iptal ediyor.

VSCO Film nedir?

Visual Supply Company olarak bilinen VSCO firması 2011 yılında kurulmuş ve ilk olarak iOS uygulamasını çıkarmıştı. Etkileyici fotoğraf düzenleme araçları ve filtreler ile büyük beğeni kazanan uygulama 2013 sonlarında Android platformuna geldi.

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Kullanıcıların masaüstünde de bu araçlara sahip olmak istemesi geliştiricilerin VSCO Film adında araç paketleri satmaya başlamasına neden oldu. Haziran 2017 itibariyle Photoshop ve Lightroom’a aktarılabilen düzenleme araçları satışı başladı.

Bununla birlikte firma mobil uygulamalara ağırlık vermek istediği için masaüstü araçlarını iptal etme kararı aldı. 1 Mart 2019 itibariyle masaüstü düzenleme araçları iptal edilecek. Bu tarihten sonra bu araçları indirmek veya lisans anahtarlarını edinebilmek mümkün olmayacak. Bu nedenle 28 Şubat 2019 tarihine kadar araçların indirilmesi tavsiye ediliyor.

Mobil uygulamalarda firma belirli bir araç paketini ücretsiz olarak sunuyor. Daha fazlasını isteyenler farklı paketler satın alabiliyor veya yıllık 20$ abonelik ile belirli paketleri kullanma şansına sahip oluyor.

 

https://www.engadget.com/2018/12/14/vsco-discontinue-desktop-photo-editing-presets-march/ Yorum Yaz
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