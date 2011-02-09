VW, 2020 yılına kadar 2.8 lt/100 km yakıt tüketimine sahip Golf üretecek

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olma hedefine ulaşmak için sürekli yeni atılımlarla karşımıza çıkan Volkswagen'in 0.9 litre/100 kilometre yakıt tüketimine sahip konsept otomobiliyle ilgili detayları sizlerle paylaşmıştık.Volkswagen'in XL1 adını verdiği bu önemli konsept çok çok düşük yakıt tüketiminin yanı sıra kilometrede sadece 24 gramlık karbondioksit emisyonuyla da ön plana çıkıyordu.

Bu önemli konsept otomobilin üzerinden çok geçmeden VW'in çok düşük tüketime sahip seri üretim modeller üretmeye başlayacağı haberi geldi. Alınan bilgilere göre Alman otomobil üreticisi 2.98 litre/100 kilometre tüketime sahip Up! Blue-e-motion modeli üzerinde son dokunuşları yapıyor ve bu çevreci otomobil yakın zamanda piyasaya sürülebilir.

Volkswagen'in diğer 'çok az yakıt tüketen otomobil' projesinin ise Golf olduğu ortaya çıktı. Hybrid otomobil maliyetlerinin biraz daha azalacağı tahmin edilen 2020 yılına kadar satışa çıkarılması beklenen model, XL1 konseptinin yeni jenerasyonunun altyapısına sahip olabilir. 2 silindirli, 800 cc hacmindeki turbo dizel motor ile birlikte lityum-iyon batarya ile beslenen elektrik motoruna da sahip olacak Golf, 100 kilometrede sadece 2.8 litre yakıt tüketecek.

Önümüzde yaklaşık 9 yıl olduğu düşünüldüğünde, şimdilik bu projelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil ancak Volkswagen'in planlarına bakılırsa yakıt tüketimi ve emisyon anlamında daha çekişmeli yılların bizleri beklediği söylenebilir.