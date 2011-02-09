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VW, 2020 yılına kadar 2.8 lt/100 km yakıt tüketimine sahip Golf üretecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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VW, 2020 yılına kadar 2.8 lt/100 km yakıt tüketimine sahip Golf üretecek
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Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olma hedefine ulaşmak için sürekli yeni atılımlarla karşımıza çıkan Volkswagen'in 0.9 litre/100 kilometre yakıt tüketimine sahip konsept otomobiliyle ilgili detayları sizlerle paylaşmıştık.Volkswagen'in XL1 adını verdiği bu önemli konsept çok çok düşük yakıt tüketiminin yanı sıra kilometrede sadece 24 gramlık karbondioksit emisyonuyla da ön plana çıkıyordu.

Bu önemli konsept otomobilin üzerinden çok geçmeden VW'in çok düşük tüketime sahip seri üretim modeller üretmeye başlayacağı haberi geldi. Alınan bilgilere göre Alman otomobil üreticisi 2.98 litre/100 kilometre tüketime sahip Up! Blue-e-motion modeli üzerinde son dokunuşları yapıyor ve bu çevreci otomobil yakın zamanda piyasaya sürülebilir.

Volkswagen'in diğer 'çok az yakıt tüketen otomobil' projesinin ise Golf olduğu ortaya çıktı. Hybrid otomobil maliyetlerinin biraz daha azalacağı tahmin edilen 2020 yılına kadar satışa çıkarılması beklenen model, XL1 konseptinin yeni jenerasyonunun altyapısına sahip olabilir. 2 silindirli, 800 cc hacmindeki turbo dizel motor ile birlikte lityum-iyon batarya ile beslenen elektrik motoruna da sahip olacak Golf, 100 kilometrede sadece 2.8 litre yakıt tüketecek.

Önümüzde yaklaşık 9 yıl olduğu düşünüldüğünde, şimdilik bu projelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil ancak Volkswagen'in planlarına bakılırsa yakıt tüketimi ve emisyon anlamında daha çekişmeli yılların bizleri beklediği söylenebilir.

VW, 2020 yılına kadar 2.8 lt/100 km yakıt tüketimine sahip Golf üretecek
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DH Misafiri 8 yıl
rengi füme
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leoz 8 yıl
devletin bu zam politikalarından dolayı hiç heycanlanmadım malesef
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sportifsan 8 yıl
Teknolojiyi geliştiriyonda biz alamadıktan sonra ne yapayım öyle arabayı yani!!
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Seleric 8 yıl
herşey tamam da, lityum-iyon bataryayı yakıştıramadım.
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Comaa 8 yıl
100 km de 2.8 lt yakıt tüketen golflerin donanımsız olanlarını 70.000 TL den donanımlı olanlarını da 100.000 TL den satar doğuş oto
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Nightmare70 8 yıl
ya onu bunu bırakında brezilya bile etanol kullanıyor.düşünün artık 115 oktanlık bir yakıt. 1 litrelik motor bile şaha kaldırır arabayı.Biz hala dışa bağımlılık bahanesiyle 4 liradan benzin kullanıyoruz Allah'ın lpg'si bile 2.300 ne diyim daha
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talaria 8 yıl
en az 50 tl olur zaten o zamana benzinin litre fiyatı..
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ay61n 8 yıl
isin kotu yani bukadar vergiyle yasadigimiz hayat standartlarina bakin boyle nufusa sahip bir ulkede bukadar vergiyi afrika ulkesi bile alsa super guc olmustu simdi:)
3 kisi arabayla gidecegim yere artik ucakla daha ucuza gidiyorum boyle rezalet olmaz alirken vergi ode her yil vergi ode yakita vergi ode karsiliginda bi hizmet alsak bisi demicemde cukurlarla dolu yollarda gidiyoruz
konuyla alakali diil ama sesli bi egsoz takinca ceza yiyoruz sokturuyoruz egsozu su dolmuslarin sesinin yarisi ses bile cikarmiyo madem ses bu kadar onemli dolmuslara neden bisi denmiyo traktor gibi motorlariyla tam gurultu kirliligi
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Halit. 8 yıl
Benzinin fiyat 30 TL olduktan sonra 1 litre yaksa yine aynı


Dip Not : Bizim kadar çok vergi veripte hayat standartları bizim kadar düşük olan bir millet yok
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ugurr999 8 yıl
benzin yarın 6TL olsa eleştirecek 2 köşe yazarı(!), protesto edecek 100kişi ancak bululur bu ülkede. eşşek kadar adam oldum ben çocukken Türkiye'nin dile getirilen sorunları katlanarak büyüdü. şunda da ilerledik diyebileceğim hiçbişey yok. Otomobillerin %80 az benzin tüketeceği bir teknoloji bulunsa bile devlet vergiyi aynı oranda artırır. O yüzden de buna benzer haberler ortadireğe müjde sayılamaz.
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Selçuk ALAGÖZ 8 yıl
Daha düna kadar şehir içinde 10 litre benzin yakan Hitler Motorunu üretiyordu.
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ÇakırEfe 8 yıl

2020 yılına gelindiğinde dünyada petrol biterse o zaman görürüm ben bu WV 'yi.

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ay61n 8 yıl
benim asil korkum elektrikli araclar yayginlasirsa elektrik fiyatlari ucacak evde isigi bile yakamicak duruma geliriz :)
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ykaya1983 8 yıl
Yine karmaşık ve maliyeti fazla diye vazgeçim üretimine son vermesinler:))
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Kutlukbey 8 yıl

ay61n

benim asil korkum elektrikli araclar yayginlasirsa elektrik fiyatlari ucacak evde isigi bile yakamicak duruma geliriz :)
sonuna kadar haklısın.bence elekt. araçları boykot edelim.ülkeye sokulmasın.


araba diye evdeki lambadan olacağız

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MegaWolt38 8 yıl
O zamana elektrikli model çıkarıp 1000km gideriz diye açıklama yapmamışta az benzin mi yakacak demişler..! vw çok ileri görüşlüymüş!!
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aero1 8 yıl
ne kadar ileri tarihe atılırsa o kadar kolay unutulur
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