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Valve, PC'den televizyona oyun aktarımı yapabilen SteamOS yazılımını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Valve, PC'den televizyona oyun aktarımı yapabilen SteamOS yazılımını duyurdu

Dünyanın lider oyun geliştiricilerinden Valve, Steambox adlı projesinden çıkan final ürününü resmi olarak duyurdu. Oturma odasını bir oyun merkezine çevirmeyi amaçlayan ürün SteamOS adlı yeni bir işletim sistemi.

Linux üzerine inşa edilen SteamOS, evinizde televizyonunuz veya televizyona bağlı herhangi bir medya cihazınız üzerinde çalışabilen bir işletim sistemini ifade ediyor. SteamOS, Mac veya PC üzerinden oyunlarınızı harici ekranlara aktararak buradan devam etmenizi sağlıyor. Bunun yanında medya oynatma özellikleri de mevcut.

Valve, bu tarz içerik aktarım sistemlerinde yaşanan gecikme veya ses performansı kaybı gibi problemlerin önüne geçmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Firma şu anda grafik işleme konusunda önemli gelişme kaydederken, ses performansını artırma ve sistem seviyesinde gecikmeyi azaltma konusunda da çalışmalarına devam ediyor.

Valve, yeni yazılımı için sadece mevcut bilgisayarınızda Steam platformunu açmanızın ev ağı üzerinden televizyonda oyunları görmeniz için yeterli olacağını belirtiyor. SteamOS'nin 4 önemli özelliği bulunuyor.

Bunlardan ilki Ev-içi Aktarım. Bu özellik ev ağı üzerinden televizyona oyun aktarımını içeriyor. Ancak televizyon bu aktarımı nasıl alacak veya oyun kontrolleri nasıl sağlanacak şimdilik bilinmiyor.

İkinci özellik; Netflix, Hulu gibi anlaşmalı platformlar üzerinden müzik veya video içeriği izlemenize olanak sağlayacak. Diğer iki özellik ise ailenin diğer üyelerine erişim imkanı tanıyacak veya bu erişimi kısıtlayacak Aile Paylaşımı ve Aile şeklinde sıralanıyor. 

SteamOS, önümüzdeki dönemde kullanıcılar için ücretsiz, üreticiler için lisanslı işletim sistemi olarak erişime açılacak. Sistemi ilk benimseyecek olan firmaların başında CryTek'in geldiği belirtiliyor.  

http://store.steampowered.com/livingroom/SteamOS/ Yorum Yaz
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positroN 6 yıl en beğenilen
bu haberin basligi bile komik. goren de sanacak xbmc benzeri program yazdi adamlar ya da apple tv gibi stream cihazi cikartacaklar.
ayfonun kapak rengi, satis kuyrugu gibi haber niteligi bile olmayan sacmaliklar varken yilin en onemli haberine olan ilginin dusuk olmasinin uzucu olmasi yetmezmis gibi haberin icerigi de doyurucu degil.

bu adamlar plansiz programsiz hicbir sey yapmiyor. valve`in linux`ta calisan steam istemcisi uzerinde calistigi iddalari ilk olarak 2011 yilinda gundeme geldi. gabe newell`in aciklamalarini, verdigi demecleri okursaniz bu girisimin temelinde yatan sebep windows 8 ile birlikte microsoft`un kendi uygulama magzasini dayatmaya baslamasi. gabe newell bunun boyle olacagini windows 8`in gelistirilme surecinin basinda ogrenmis olmali ki windows 8 ciktiktan kisa bir sure sonra steam linux uzerinde calisir hale geldi. su an neredeyse tum source motorlu valve oyunlari linux uzerinde calismakta. sektorde en cok kullanilan unreal engine motoru linux`a coktan port edildi ve bu motoru kullanan bazi oyunlar da steam linux istemcisi uzerinde satilmakta.
valve`in oynadigi buyuk oyunun yazilim ayagi boyle basladi. donanim ayaginda steam box isimli konsept oyun konsolu var. ayni google`in android is modeline benzer sekilde ilerleyecek. valve orta seviye pc donanimini steam box adi altinda steamos isletim sistemiyle birlikte sunacak. oyun firmalari 1000 dolarlik erkan kartlarinda surunen oyunlar yapmak yerine bu konsolun donaniminda sorunsuz calisacak sekilde oyunlarini optimize etmeye baslayabilir. bu durumda donanimdan cok yazilimin onemli oldugunu dusunecek olursak bizi asil ilgilendiren sey de steamos olur. steamos muhtemelen ubuntu temelli linux dagitimindan baska bir sey olmayacak. steam linux`a cikti cikali valve`in itelemeleri sayesinde nvidia sonunda adam gibi suruculer yazmaya basladi. logitech ozellikle oyun donanimlari icin linux destegi verecegini acikladi. su an linux kernel`in son surumleri uzerinde calisanlar valve`in istedigi gibi ses suruculerini ve ses yapisini iyilestirme hedefiyle calisiyor. valve linux`a cok sey katti. katmaya da devam edecek ama isletim sisteminin cok iyi olmasi da tek basina bir sey ifade etmiyor. simdiye kadar cikmis binlerce oyundan cok kucuk bir kismi port edilebilecegi icin ilk basta windows veya mac uzerinden ev agi icerisinde oyun aktarimi gundemde olacak. steambox cikar cikmaz direkt kendine ozgu oyunlari da duyurulacaktir. simdi bile football manager 2014, metro last night gibi oyunlar linux icin duyuruldu hatta kullanima sunuldu. steam box cikinca linux dolayisiyla steamos icin cikacak oyun duyurularinin ivmenelerek artmasi supriz olmaz. hele half-life 3 once bu isletim sistemine gelirse windows icin icin zor zamanlarin baslangici olabilir. bekleyip gorelim.
bu haberin basligi bile komik. goren de sanacak xbmc benzeri program yazdi adamlar ya da apple tv gibi stream cihazi cikartacaklar.ayfonun kapak rengi, s...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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sertacarslan 6 yıl
Rajeesh
paradoksumsuWindows hegemonyasından kurtulabiliriz artık sanırım.
nasıl kurturuyorsun haberi mi okumuyorsunuz arkadaşwindows pcndeki oyunu içerdeki televizyona aktarıyor. stream muhabbetibu kadar mı zor haberi okumak?

Linux üzerine inşa edilen diyor... Steam"OS" diyor... Yeni bir işletim sistemi diyor... Windows demiyor, mevcut Mac(?) yada PC üzerinde platformu açınca televizyonları otomatik görecek diyor...
Bu kadar mı zor haberi okumak?
RajeeshparadoksumsuWindows hegemonyasından kurtulabiliriz artık sanırım.nasıl kurturuyorsun haberi mi okumuyorsunuz arkadaşwindow...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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janparey 6 yıl
positroN
valve bir ticari isletme olarak gelirlerini ve kar oranlarini dusunuyor. insanliga faydali olmak yahut tekelcilige karsi cikmak gibi bir hedefleri oldugunu sanmiyorum ve onlarin da oyle bir iddasi yok. eger hic harakete gecmeseler windows 8 hatta 9`da olmasa bile windows 10`da uygulama magzasi yuzunden kuculup sonunda faaliyetlerini sonlandiran bir isletme olarak hatirlanacaklardi. steamos acik kaynak ve ucretsiz olarak yayinlanacak. bunu alip herkes bilgisayarina kurabilir ve diger dagitimlarda da su an kullandigimiz steam istemcisi veya steamos`daki hali kullanilabilir. bu durumda bir dayatmadan bahsetmek dogru olmaz. steamos ve steambox`in amaci carsidan alip tv`ye baglayip guc tusuna bastiginizda calisan bir eglence cihazi sunmak. herkes donanimhaber uyeleri gibi steamos imajini cekip evdeki bilgisayarina bunu kuramaz. yillarca windows disinda bir sey bilmezken bugun altina yapmayi bir sene once birakmis bebelerin bile ios ve android isletim sistemleri agizlarina sakiz olmus vaziyette. eskiden internette dolasmak veya film izlemek dahi pc icin cok onemli bir konuyken akilli saatler dahi bunlari yapabiliyor. su an windows`un ve masaustu pc`lerin tuketici pazarinda en guclu oldugu konu oyun ve uretkenlik yazilimlari. (ms office gibi) oyun kismini da sallantiya girince cok degisik seyler olabilir. bu da heyacan verici.

Hem Linux kullanıcıları hemde geliştiriciler de bu konunun farkında fakat bu olay Linux kullanıma dolaylı yoldan büyük bir katkı yapacak. SteamOS ubuntu 12.04 tabanlı olacak büyük ihtimalle bu da Linux dağıtımlarında çalışan oyun sayını bir hayli artıracaktır.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
orjinal bir linux dağılımı ile geliyorsa gelsin !
yoksa toplama bir linux a entegre bir şey olarak gelecekse hiç gelmesin !
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Captain_Ivy 6 yıl
Valve HL3'ü duyursa bir de..
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hexus 6 yıl
positroN
bu haberin basligi bile komik. goren de sanacak xbmc benzeri program yazdi adamlar ya da apple tv gibi stream cihazi cikartacaklar. ayfonun kapak rengi, satis kuyrugu gibi haber niteligi bile olmayan sacmaliklar varken yilin en onemli haberine olan ilginin dusuk olmasinin uzucu olmasi yetmezmis gibi haberin icerigi de doyurucu degil. bu adamlar plansiz programsiz hicbir sey yapmiyor. valve`in linux`ta calisan steam istemcisi uzerinde calistigi iddalari ilk olarak 2011 yilinda gundeme geldi. gabe newell`in aciklamalarini, verdigi demecleri okursaniz bu girisimin temelinde yatan sebep windows 8 ile birlikte microsoft`un kendi uygulama magzasini dayatmaya baslamasi. gabe newell bunun boyle olacagini windows 8`in gelistirilme surecinin basinda ogrenmis olmali ki windows 8 ciktiktan kisa bir sure sonra steam linux uzerinde calisir hale geldi. su an neredeyse tum source motorlu valve oyunlari linux uzerinde calismakta. sektorde en cok kullanilan unreal engine motoru linux`a coktan port edildi ve bu motoru kullanan bazi oyunlar da steam linux istemcisi uzerinde satilmakta. valve`in oynadigi buyuk oyunun yazilim ayagi boyle basladi. donanim ayaginda steam box isimli konsept oyun konsolu var. ayni google`in android is modeline benzer sekilde ilerleyecek. valve orta seviye pc donanimini steam box adi altinda steamos isletim sistemiyle birlikte sunacak. oyun firmalari 1000 dolarlik erkan kartlarinda surunen oyunlar yapmak yerine bu konsolun donaniminda sorunsuz calisacak sekilde oyunlarini optimize etmeye baslayabilir. bu durumda donanimdan cok yazilimin onemli oldugunu dusunecek olursak bizi asil ilgilendiren sey de steamos olur. steamos muhtemelen ubuntu temelli linux dagitimindan baska bir sey olmayacak. steam linux`a cikti cikali valve`in itelemeleri sayesinde nvidia sonunda adam gibi suruculer yazmaya basladi. logitech ozellikle oyun donanimlari icin linux destegi verecegini acikladi. su an linux kernel`in son surumleri uzerinde calisanlar valve`in istedigi gibi ses suruculerini ve ses yapisini iyilestirme hedefiyle calisiyor. valve linux`a cok sey katti. katmaya da devam edecek ama isletim sisteminin cok iyi olmasi da tek basina bir sey ifade etmiyor. simdiye kadar cikmis binlerce oyundan cok kucuk bir kismi port edilebilecegi icin ilk basta windows veya mac uzerinden ev agi icerisinde oyun aktarimi gundemde olacak. steambox cikar cikmaz direkt kendine ozgu oyunlari da duyurulacaktir. simdi bile football manager 2014, metro last night gibi oyunlar linux icin duyuruldu hatta kullanima sunuldu. steam box cikinca linux dolayisiyla steamos icin cikacak oyun duyurularinin ivmenelerek artmasi supriz olmaz. hele half-life 3 once bu isletim sistemine gelirse windows icin icin zor zamanlarin baslangici olabilir. bekleyip gorelim.

Kesinlikle doğru tespit.ikinci ayağı steambox tanıtmak olacaktır,derken arkası gelecektir.ilerde windows yanlızca iş bilgisayarlarında kullanılan bir işletim sistemine dönüşebilir.
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Basteryus 6 yıl
6 saat sonra bi duyuru daha yapılacak, steam box olabilir. Sanmıyorum ama bi sürpriz yapıp sonuncu da da HL 3 duyursa bomba olur


store.steampowered.com/...
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Lord Melkor 6 yıl
t3
Eğer çalışma mantığı DLNA gibi olursa (ki şu anki televizyon teknolojisine uyacaksa DLNA ve wididen başka alternatif yok) süper olur. Böylece oyun oynamak için PCyi salona falan taşımayız. Ama filmleri bile izlerken DLNA sıkıntı yaşatabiliyor, oyunları takılmadan ve kayıpsız nasıl aktaracaklar merak ediyorum.

Haberi okudumda tam anlayamadım
Tv ye bağlı herhangi bir medya cihazı vs gerekli mi
Yoksa direk hdmi ile bağlamışız gibi mi olcak yani aracı bir cihaza gerek yok mu
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t3 6 yıl Lord Melkor
Eğer mantık DLNA'da ki gibi olursa Wi-fi üzerinden PC'ye bağlanıp PC'de bulunana oyunları PC'nin gücünü kullanarak oynatmak olur. Yani wifi üzerinden görüntü aktarımı yapılır.
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sertacarslan 6 yıl
Rajeesh
paradoksumsuWindows hegemonyasından kurtulabiliriz artık sanırım.
nasıl kurturuyorsun haberi mi okumuyorsunuz arkadaşwindows pcndeki oyunu içerdeki televizyona aktarıyor. stream muhabbetibu kadar mı zor haberi okumak?

Linux üzerine inşa edilen diyor... Steam"OS" diyor... Yeni bir işletim sistemi diyor... Windows demiyor, mevcut Mac(?) yada PC üzerinde platformu açınca televizyonları otomatik görecek diyor...
Bu kadar mı zor haberi okumak?
Yanıtla +8
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t3 6 yıl
Eğer çalışma mantığı DLNA gibi olursa (ki şu anki televizyon teknolojisine uyacaksa DLNA ve widi'den başka alternatif yok) süper olur. Böylece oyun oynamak için PC'yi salona falan taşımayız. Ama filmleri bile izlerken DLNA sıkıntı yaşatabiliyor, oyunları takılmadan ve kayıpsız nasıl aktaracaklar merak ediyorum.
Yanıtla +1
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DubSteq 6 yıl
Stream yazılımı gibi olacak ama Valve bu yazılımı gelişririr ise ve oyunlar artık linux içinde yayınlanırsa yeni işletim sistemi olur.
Yanıtla +2
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Rajeesh 6 yıl
paradoksumsu
Windows hegemonyasından kurtulabiliriz artık sanırım.

nasıl kurturuyorsun haberi mi okumuyorsunuz arkadaş
windows pcndeki oyunu içerdeki televizyona aktarıyor. stream muhabbeti
bu kadar mı zor haberi okumak?
1 Yanıt Yanıtla +3
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sarjaleti 6 yıl Rajeesh
Rajeesh

paradoksumsu

Windows hegemonyasından kurtulabiliriz artık sanırım.


nasıl kurturuyorsun haberi mi okumuyorsunuz arkadaş
windows pcndeki oyunu içerdeki televizyona aktarıyor. stream muhabbeti
bu kadar mı zor haberi okumak?

Ben sadece geleceğe yönelik bir beklentimi belirttim orada. "Steam OS sağolsun bizi Windows'dan kurtardı." deseydim haklı olabilirdin ama sen de keşke yeterince anlayamadan yazdığımı, eleştirmeseydin.
Linux temelli bir işletim sistemi demek, Windows'dan bağımsız bir sistem demek. Hâlihazırda Windows, Mac ve Linux için Steam varken ve bunun üzerinde de çok kolay bir şekilde stream yapılabilecekken ya da en basitinden bir işletim sistemi yerine SteamBox tarzı bir ürünle stream olayını sağlayabilmek varken neden uğraşıp da sırf oyun için Linux temelli bir işletim sistemi uğraşına girsin adamlar. Nvidia'da sürücü kodlarını açtı Linux için. Bu da demektir ki PC'de oyun oynamak için artık Windows kullanmak zorunda olmayacağız.
Başta da belirttiğim gibi sadece beklenti.

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Fear of the Dark 6 yıl
Sevindiri bir haber
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sarjaleti 6 yıl
Windows hegemonyasından kurtulabiliriz artık sanırım.
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