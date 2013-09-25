Valve, PC'den televizyona oyun aktarımı yapabilen SteamOS yazılımını duyurdu





Dünyanın lider oyun geliştiricilerinden Valve, Steambox adlı projesinden çıkan final ürününü resmi olarak duyurdu. Oturma odasını bir oyun merkezine çevirmeyi amaçlayan ürün SteamOS adlı yeni bir işletim sistemi.





Linux üzerine inşa edilen SteamOS, evinizde televizyonunuz veya televizyona bağlı herhangi bir medya cihazınız üzerinde çalışabilen bir işletim sistemini ifade ediyor. SteamOS, Mac veya PC üzerinden oyunlarınızı harici ekranlara aktararak buradan devam etmenizi sağlıyor. Bunun yanında medya oynatma özellikleri de mevcut.





Valve, bu tarz içerik aktarım sistemlerinde yaşanan gecikme veya ses performansı kaybı gibi problemlerin önüne geçmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Firma şu anda grafik işleme konusunda önemli gelişme kaydederken, ses performansını artırma ve sistem seviyesinde gecikmeyi azaltma konusunda da çalışmalarına devam ediyor.





Valve, yeni yazılımı için sadece mevcut bilgisayarınızda Steam platformunu açmanızın ev ağı üzerinden televizyonda oyunları görmeniz için yeterli olacağını belirtiyor. SteamOS'nin 4 önemli özelliği bulunuyor.





Bunlardan ilki Ev-içi Aktarım. Bu özellik ev ağı üzerinden televizyona oyun aktarımını içeriyor. Ancak televizyon bu aktarımı nasıl alacak veya oyun kontrolleri nasıl sağlanacak şimdilik bilinmiyor.





İkinci özellik; Netflix, Hulu gibi anlaşmalı platformlar üzerinden müzik veya video içeriği izlemenize olanak sağlayacak. Diğer iki özellik ise ailenin diğer üyelerine erişim imkanı tanıyacak veya bu erişimi kısıtlayacak Aile Paylaşımı ve Aile şeklinde sıralanıyor.





SteamOS, önümüzdeki dönemde kullanıcılar için ücretsiz, üreticiler için lisanslı işletim sistemi olarak erişime açılacak. Sistemi ilk benimseyecek olan firmaların başında CryTek'in geldiği belirtiliyor.

http://store.steampowered.com/livingroom/SteamOS/