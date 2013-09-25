Valve, PC'den televizyona oyun aktarımı yapabilen SteamOS yazılımını duyurdu

Haber Editörü
Dünyanın lider oyun geliştiricilerinden Valve, Steambox adlı projesinden çıkan final ürününü resmi olarak duyurdu. Oturma odasını bir oyun merkezine çevirmeyi amaçlayan ürün SteamOS adlı yeni bir işletim sistemi.
Linux üzerine inşa edilen SteamOS, evinizde televizyonunuz veya televizyona bağlı herhangi bir medya cihazınız üzerinde çalışabilen bir işletim sistemini ifade ediyor. SteamOS, Mac veya PC üzerinden oyunlarınızı harici ekranlara aktararak buradan devam etmenizi sağlıyor. Bunun yanında medya oynatma özellikleri de mevcut.
Valve, bu tarz içerik aktarım sistemlerinde yaşanan gecikme veya ses performansı kaybı gibi problemlerin önüne geçmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Firma şu anda grafik işleme konusunda önemli gelişme kaydederken, ses performansını artırma ve sistem seviyesinde gecikmeyi azaltma konusunda da çalışmalarına devam ediyor.
Valve, yeni yazılımı için sadece mevcut bilgisayarınızda Steam platformunu açmanızın ev ağı üzerinden televizyonda oyunları görmeniz için yeterli olacağını belirtiyor. SteamOS'nin 4 önemli özelliği bulunuyor.
Bunlardan ilki Ev-içi Aktarım. Bu özellik ev ağı üzerinden televizyona oyun aktarımını içeriyor. Ancak televizyon bu aktarımı nasıl alacak veya oyun kontrolleri nasıl sağlanacak şimdilik bilinmiyor.
İkinci özellik; Netflix, Hulu gibi anlaşmalı platformlar üzerinden müzik veya video içeriği izlemenize olanak sağlayacak. Diğer iki özellik ise ailenin diğer üyelerine erişim imkanı tanıyacak veya bu erişimi kısıtlayacak Aile Paylaşımı ve Aile şeklinde sıralanıyor.
SteamOS, önümüzdeki dönemde kullanıcılar için ücretsiz, üreticiler için lisanslı işletim sistemi olarak erişime açılacak. Sistemi ilk benimseyecek olan firmaların başında CryTek'in geldiği belirtiliyor.
http://store.steampowered.com/livingroom/SteamOS/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayfonun kapak rengi, satis kuyrugu gibi haber niteligi bile olmayan sacmaliklar varken yilin en onemli haberine olan ilginin dusuk olmasinin uzucu olmasi yetmezmis gibi haberin icerigi de doyurucu degil.
bu adamlar plansiz programsiz hicbir sey yapmiyor. valve`in linux`ta calisan steam istemcisi uzerinde calistigi iddalari ilk olarak 2011 yilinda gundeme geldi. gabe newell`in aciklamalarini, verdigi demecleri okursaniz bu girisimin temelinde yatan sebep windows 8 ile birlikte microsoft`un kendi uygulama magzasini dayatmaya baslamasi. gabe newell bunun boyle olacagini windows 8`in gelistirilme surecinin basinda ogrenmis olmali ki windows 8 ciktiktan kisa bir sure sonra steam linux uzerinde calisir hale geldi. su an neredeyse tum source motorlu valve oyunlari linux uzerinde calismakta. sektorde en cok kullanilan unreal engine motoru linux`a coktan port edildi ve bu motoru kullanan bazi oyunlar da steam linux istemcisi uzerinde satilmakta.
valve`in oynadigi buyuk oyunun yazilim ayagi boyle basladi. donanim ayaginda steam box isimli konsept oyun konsolu var. ayni google`in android is modeline benzer sekilde ilerleyecek. valve orta seviye pc donanimini steam box adi altinda steamos isletim sistemiyle birlikte sunacak. oyun firmalari 1000 dolarlik erkan kartlarinda surunen oyunlar yapmak yerine bu konsolun donaniminda sorunsuz calisacak sekilde oyunlarini optimize etmeye baslayabilir. bu durumda donanimdan cok yazilimin onemli oldugunu dusunecek olursak bizi asil ilgilendiren sey de steamos olur. steamos muhtemelen ubuntu temelli linux dagitimindan baska bir sey olmayacak. steam linux`a cikti cikali valve`in itelemeleri sayesinde nvidia sonunda adam gibi suruculer yazmaya basladi. logitech ozellikle oyun donanimlari icin linux destegi verecegini acikladi. su an linux kernel`in son surumleri uzerinde calisanlar valve`in istedigi gibi ses suruculerini ve ses yapisini iyilestirme hedefiyle calisiyor. valve linux`a cok sey katti. katmaya da devam edecek ama isletim sisteminin cok iyi olmasi da tek basina bir sey ifade etmiyor. simdiye kadar cikmis binlerce oyundan cok kucuk bir kismi port edilebilecegi icin ilk basta windows veya mac uzerinden ev agi icerisinde oyun aktarimi gundemde olacak. steambox cikar cikmaz direkt kendine ozgu oyunlari da duyurulacaktir. simdi bile football manager 2014, metro last night gibi oyunlar linux icin duyuruldu hatta kullanima sunuldu. steam box cikinca linux dolayisiyla steamos icin cikacak oyun duyurularinin ivmenelerek artmasi supriz olmaz. hele half-life 3 once bu isletim sistemine gelirse windows icin icin zor zamanlarin baslangici olabilir. bekleyip gorelim.
Linux üzerine inşa edilen diyor... Steam"OS" diyor... Yeni bir işletim sistemi diyor... Windows demiyor, mevcut Mac(?) yada PC üzerinde platformu açınca televizyonları otomatik görecek diyor...
Bu kadar mı zor haberi okumak?