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Valve, ücretsiz sunacağı Source 2 oyun motorunu duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
1
9
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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Valve, ücretsiz sunacağı Source 2 oyun motorunu duyurdu
PC platformunun önde gelen isimlerinde Valve bugüne kadar oyun dünyasına yön veren Half Life 2, Counter Strike, Left 4 Dead , Portal gibi yapımlarda Source oyun motorunu kullandı. Steam ile de çok büyük bir oyuncu kitlesine hitap eden Valve yeni Source 2 oyun motorunu duyururken ücretsiz olarak kullanılacağı müjdesini de verdi.
Şirket yeni oyun motoruyla ve bu oyun motorunu ücretsiz sunarak yaratıcılığı ve verimliliği arttırmak istediklerini açıkladı. Ayrıca oyun geliştirme işinde yeni olanlara kolaylık sağlamak için eklentiler oluşturulduğu ve kişilerin kendi favori oyunlarını yapmaları için imkan sunulacağı belirtildi. Şirket zaten Steam Workshop ile yapılan oyun içeriklerini oyunlarına eklediği zaman yaratıcılarına ödeme yapıyordu, bu bakımdan Source 2 oyun motorunu ücretsiz olarak sunmaları düşük bütçeli oyun geliştiriciler için önemli bir adım olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Unreal Engine 4 oyun motorunun da ücretsiz kullanılabileceği açıklanmıştı.

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Dreamer Apartment 4 yıl
Unreal 4 şuan ücretsizken ölü doğdu.
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Guest-CE76AA5AA 4 yıl
son durum ne
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doctor_bey 4 yıl
Gömülün o zaman!!!!
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javaprof 4 yıl
hazırlanın half life 3 geliyo gmanı oldureceğik

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teramit 4 yıl
source 2 eski kaldı artık unreal 4 yanında pek tercih edilmez ,sonuçta unreal 4 te aylık 20 dolara geliyor oyun yapımcısı aradaki fiyat farkına bakar mı ancak küçük yapımcıları oda belki etkiler.source 3 çıkarsın udk ya rakip olsun esprisi olsun.
HL2 vaktiyle sevdik ama yıllar geçit teknoloji hızlı ilerliyor.hl3 ile uğraşmıyor gabe tabiki zahmetli olduğu için kolayı seçip motoru açıyor kullanıma ama yemezler diyeyim :)
1 Yanıt Yanıtla
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simbolmina 4 yıl teramit
teramit

source 2 eski kaldı artık unreal 4 yanında pek tercih edilmez ,sonuçta unreal 4 te aylık 20 dolara geliyor oyun yapımcısı aradaki fiyat farkına bakar mı ancak küçük yapımcıları oda belki etkiler.source 3 çıkarsın udk ya rakip olsun esprisi olsun.

HL2 vaktiyle sevdik ama yıllar geçit teknoloji hızlı ilerliyor.hl3 ile uğraşmıyor gabe tabiki zahmetli olduğu için kolayı seçip motoru açıyor kullanıma ama yemezler diyeyim :)

source 2 senin source 3 zannettiğin yeni motor. daha ortada bir şey, bir demo falan yok. ue4 de ücretsiz, kardan yüzde 5 alıyor.
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cccaaannn313162 4 yıl
valve ın 2 ile sorununu acilen çözmemiz lazım
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lido 4 yıl
Bari source 2 ile yapılan bir oyun demosundan video yayınlasalardı
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Guest423434424 4 yıl
Bayram değil seyran değil Steam bizi neden öptü

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