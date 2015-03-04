Valve, ücretsiz sunacağı Source 2 oyun motorunu duyurdu

PC platformunun önde gelen isimlerinde Valve bugüne kadar oyun dünyasına yön veren Half Life 2, Counter Strike, Left 4 Dead , Portal gibi yapımlarda Source oyun motorunu kullandı. Steam ile de çok büyük bir oyuncu kitlesine hitap eden Valve yeni Source 2 oyun motorunu duyururken ücretsiz olarak kullanılacağı müjdesini de verdi.

Şirket yeni oyun motoruyla ve bu oyun motorunu ücretsiz sunarak yaratıcılığı ve verimliliği arttırmak istediklerini açıkladı. Ayrıca oyun geliştirme işinde yeni olanlara kolaylık sağlamak için eklentiler oluşturulduğu ve kişilerin kendi favori oyunlarını yapmaları için imkan sunulacağı belirtildi. Şirket zaten Steam Workshop ile yapılan oyun içeriklerini oyunlarına eklediği zaman yaratıcılarına ödeme yapıyordu, bu bakımdan Source 2 oyun motorunu ücretsiz olarak sunmaları düşük bütçeli oyun geliştiriciler için önemli bir adım olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Unreal Engine 4 oyun motorunun da ücretsiz kullanılabileceği açıklanmıştı.