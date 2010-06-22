Valve: Şimdilik Mac OS X 10.6.4'e geçiş yapmayın

Yakın zamanda Steam platformunu Mac OS X ile uyumlu hale getiren Valve'den Mac OS X 10.6.4 ile ilgili olarak destek forumundan açıklama yaptı.

Valve'nin açıklamasına göre Apple'ın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Snow Leopard'ın 4.büyük güncellemesi, Nvidia'nın yongalarında farkedilebilir derecede performans kaybına neden oluyor. Bu performans kaybına neden olan sorundan dolayı Valve, oyun sever Mac OS X kullanıcılarına Apple'ın sorunu giderinceye kadar 10.6.4'e terfi etmemelerini öneriyor.

Geçtimiğimiz günlerde Steam'in Mac OS X ile uyumlu hale gelmesinin ardından Valve, Apple, Nvidia ve ATI'nin Mac OS X'in oyun performansını (Windows'a göre daha düşük kare hızlarından dolayı) arttırabilmek için ortak çalıştıkları ifade edilmişti.