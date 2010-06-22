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Valve: Şimdilik Mac OS X 10.6.4'e geçiş yapmayın

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Yakın zamanda Steam platformunu Mac OS X ile uyumlu hale getiren Valve'den Mac OS X 10.6.4 ile ilgili olarak destek forumundan açıklama yaptı.

Valve'nin açıklamasına göre Apple'ın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Snow Leopard'ın 4.büyük güncellemesi, Nvidia'nın yongalarında farkedilebilir derecede performans kaybına neden oluyor. Bu performans kaybına neden olan sorundan dolayı Valve, oyun sever Mac OS X kullanıcılarına Apple'ın sorunu giderinceye kadar 10.6.4'e terfi etmemelerini öneriyor.

Geçtimiğimiz günlerde Steam'in Mac OS X ile uyumlu hale gelmesinin ardından Valve, Apple, Nvidia ve ATI'nin Mac OS X'in oyun performansını (Windows'a göre daha düşük kare hızlarından dolayı) arttırabilmek için ortak çalıştıkları ifade edilmişti.


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Batuist 9 yıl
aslında mac gerekli desteği verse sanırım bu alanda da oldukça popüler olabilirdi ama demek ki sitiv amcanın oyunlarla pek arası yok...
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grafiker 9 yıl
ejlover@ max in mac verisyonu yok ancak parelels ile 2010 kullanabiliyorsun oda işkence arkadaşım onun yerine boot camp den vin7 kur öyle kullan ben öyle yapıyorum.
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ejlover 9 yıl
Yaw peki herkes tasarım için mac alıyor. Bu adamlar ne kullanıyor? Daha doğrusu ne kullanıyorsunuz hocam? Yani windows kurduktan sonra daha uygun fiyatlara çok daha sağlam PC toplanır. MAC'in avantajlı olduğu yazılımlar nelerdir?

(Tasarımla uğraşan bir arkadaşım aldı da iMAC, o kullanıyor AUTOCAD ve MAX; ama bulamadık bi türlü bu programları, olmadığını şimdi öğrendim. Olmadı geri iade edecek de o yüzden soruyorum. Ayrıntılı olarak izah edebilirseniz çok makbule geçer.)
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Denorath 9 yıl
Steam'de birsürü Mac oyunu satılıyor..
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buckethead® 9 yıl
Cok gec
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CanTasci 9 yıl
apple ilginç bir firma. hiçbir zaman mac için oyun sektörünü önemsemedi. eminim steam'e bundada hiç yardımcı olmuyordur. ben civilization iv'ü ek paketleriyle birlikte, modern warfare'ı, toca race driver 3'ü, the sims 3'ü ve simcity 4 deluxe'ü mac üzerinden oynamış biri olarak diyebilirimki; windows edinin kardeşim. kesinlikle işkence mac de oyun oynamak. şimdi merak ettim steam üzerinden orange pack'i indiriyorum. daha önce d&r dan windows sürümünü satın almıştım, kayıt ettirdiğim için mac için beleş indirmeme izin veriyor. ama oynayanlar farklı şeyler söylemiyorlar. windowsta 60-70 fps, mac de 20-22 belki.
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Krandei 9 yıl
13.3inch mbp 2.53ghz ile team fortress'ı sorunsuz oynuyorum. Mevcut osx sürümüm: 10.6.3 Kasma vs problemi yok şükür.. Tek sıkıntısı biraz fazla ısınması, o da bence normal.

2-3 gün bilgisayarı hiç kapatmamışsam tf2 açtığım zaman ilk başlarda biraz kasma oluyor ama bir süre sonra o tutukluğu atıyor.
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