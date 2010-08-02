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Ve iPhone 4 Jailbreak'ten nasibini aldı

iPhone Dev Team, iPhone 4 için jailbreak işlemini başarıyla tamamladı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın adıyla ve sorunlarıyla gündemden düşmek bilmeyen telefonu iPhone 4, Jailbreak'ten nasibini aldı. Library of Congress (Meclis Kütüphanesi) tarafından jailbreak ve benzeri işlevlerin yasal olarak kabul edilmesinin ardından iPhone 4'lerin bu işleme tabi tutulması kaçınılmaz bir hale gelmişti. Her ne kadar Apple, jailbreak işlemine uğramış cihazların garanti dışı kalacağını belirtse de iPhone Dev Team'deki geliştiriciler bu durumu ciddiye almayıp, iPhone 4 kullanıcılarının merakla beklediği işlemi gerçekleştirdi.

Jailbreakme isimli siteye iPhone 4 üzerinden Safari tarayıcısıyla bağlanıp, site üzerindeki işlemleri sırayla yapmanın yeterli olduğu belirtiliyor fakat site üzerindeki yoğunluk nedeniyle cihazların "brick" adı verilen sorunla da karşılaşabileceği söyleniyor. Bu işlemi yapmak isteyen iPhone 4 kullanıcılarının karşılaşabilecekleri olası sorunların sorumluluğunu üstlenerek yapmaları gerekiyor.

 

 

Video Kaynak: Engadget


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KaslıjA 9 yıl
bu böyle devam eder bence Apple bu sekilde daha heyecanlı hale geliyor :)
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ozgur77 9 yıl
Tam olarak anlayamadım, şimdi Apple Jailbreak işlemini resmen tanıdı mı ?..

Acemi bir iPhone kullanıcısıyım ve yanlış birşey yapmamak için Jailbreak işleminin nasıl yapılacağını araştırıyordum.. Şimdi JB yapmak iPhone'dan bir web sitesini ziyaret etmek kadar kolay mı?.. Bu olay yeni mi, yoksa eskiden beri var mıydı? iPhone 3G kullanıyorum, telefonumun sürüm ve Modem Firmware bilgileri aşağıdaki gibi.. Yanlış birşey yapmamak için önce foruma sormak istedim. Bilen arkadaşlar söyleyebilir mi lütfen, telefonum JB yapmaya uygun mu? Hiç uğraşmadan bu adresi ziyaret ederek basit bir şekilde JB yapabilir miyim, yoksa eski usülle JB yapmamı mı önerirsiniz? Teşekkürler..

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Chuckly 9 yıl
Deneyen varmi ve brick nedir?
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DH Misafiri 9 yıl
ıyı aksamlar ıphone 4 4.1 ıcın unlock nasıl yapabılırım
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KRML_KNN 9 yıl

DH Misafiri

ıyı aksamlar ıphone 4 4.1 ıcın unlock nasıl yapabılırım

konu hort demis gelmis))
hocam hala cikmadi 4.1 icin unock ama istersen jb var ipod olarak kullanan bilirsin
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__BeRkAy__ 9 yıl
4.1 e jb henuz yok
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ahmetjanx 9 yıl
Ne zman glecek?
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşklar İphone 4G 16 GB (Versiyon 4.1) için şu an unlock ve jailbreak çıktımı bilgisi olanın yardımlarını bekliyorum...
Saygılar
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ahmetjanx 9 yıl
Arakdaşlar 4.1 versiyon iphone4um var unlock.Yapayım mı jailbreak sadece slideyı ıtmek yetıyor mu paralı uygulamaları nasıl indirecegim?
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DH Misafiri 9 yıl
unlock olayida var jailbreake yapince manage kismindan unlockta yapiyliyor...iphone 4 icinde gecerli
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DH Misafiri 9 yıl
unlock olayida var jailbreake yapince manage kismindan unlockta yapiyliyor...iphone 4 icinde gecerli
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erolsipar 9 yıl
Tanidik olanlara test icin verilmistir bugun ise yayinladi resmi olarak iphone 4 unlock icin
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erolsipar 9 yıl
nasil yok kardesim sadece Iphone 4 bilmiyorum ama daha suan baglandim wifi ile 5 dk da oldu boot da yapmadan cok kolaydi sasirdim vallahi sonra cydiadan ultrasn0w kurdum reboot yapti Turkcell yazior calisiyor gayet guzel. Iphone 3GS 16GB (OLD BOOTROM)
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onteo 9 yıl
bu unlock için kaçıncı 48 saati bekliyoruz yaw.....
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bkerem 9 yıl

erolsipar

nasil yok kardesim sadece Iphone 4 bilmiyorum ama daha suan baglandim wifi ile 5 dk da oldu boot da yapmadan cok kolaydi sasirdim vallahi sonra cydiadan ultrasn0w kurdum reboot yapti Turkcell yazior calisiyor gayet guzel. Iphone 3GS 16GB (OLD BOOTROM)


Konuya bakarsanız,burada Iphone 4 ile ilgili yazılıyor... Yani unlock yok derken Ipohne 4 için konuşuluyor.
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coupe96 9 yıl
Unlock 48 saat icinde cikiyor.
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EFSANEBRAD 9 yıl
hade hayırlısı artık..
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