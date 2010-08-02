Ve iPhone 4 Jailbreak'ten nasibini aldı

Apple'ın adıyla ve sorunlarıyla gündemden düşmek bilmeyen telefonu iPhone 4, Jailbreak'ten nasibini aldı. Library of Congress (Meclis Kütüphanesi) tarafından jailbreak ve benzeri işlevlerin yasal olarak kabul edilmesinin ardından iPhone 4'lerin bu işleme tabi tutulması kaçınılmaz bir hale gelmişti. Her ne kadar Apple, jailbreak işlemine uğramış cihazların garanti dışı kalacağını belirtse de iPhone Dev Team'deki geliştiriciler bu durumu ciddiye almayıp, iPhone 4 kullanıcılarının merakla beklediği işlemi gerçekleştirdi.

Jailbreakme isimli siteye iPhone 4 üzerinden Safari tarayıcısıyla bağlanıp, site üzerindeki işlemleri sırayla yapmanın yeterli olduğu belirtiliyor fakat site üzerindeki yoğunluk nedeniyle cihazların "brick" adı verilen sorunla da karşılaşabileceği söyleniyor. Bu işlemi yapmak isteyen iPhone 4 kullanıcılarının karşılaşabilecekleri olası sorunların sorumluluğunu üstlenerek yapmaları gerekiyor.

Video Kaynak: Engadget