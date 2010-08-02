Ve iPhone 4 Jailbreak'ten nasibini aldı

Apple'ın adıyla ve sorunlarıyla gündemden düşmek bilmeyen telefonu iPhone 4, Jailbreak'ten nasibini aldı. Library of Congress (Meclis Kütüphanesi) tarafından jailbreak ve benzeri işlevlerin yasal olarak kabul edilmesinin ardından iPhone 4'lerin bu işleme tabi tutulması kaçınılmaz bir hale gelmişti. Her ne kadar Apple, jailbreak işlemine uğramış cihazların garanti dışı kalacağını belirtse de iPhone Dev Team'deki geliştiriciler bu durumu ciddiye almayıp, iPhone 4 kullanıcılarının merakla beklediği işlemi gerçekleştirdi.
Jailbreakme isimli siteye iPhone 4 üzerinden Safari tarayıcısıyla bağlanıp, site üzerindeki işlemleri sırayla yapmanın yeterli olduğu belirtiliyor fakat site üzerindeki yoğunluk nedeniyle cihazların "brick" adı verilen sorunla da karşılaşabileceği söyleniyor. Bu işlemi yapmak isteyen iPhone 4 kullanıcılarının karşılaşabilecekleri olası sorunların sorumluluğunu üstlenerek yapmaları gerekiyor.
Video Kaynak: Engadget
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Acemi bir iPhone kullanıcısıyım ve yanlış birşey yapmamak için Jailbreak işleminin nasıl yapılacağını araştırıyordum.. Şimdi JB yapmak iPhone'dan bir web sitesini ziyaret etmek kadar kolay mı?.. Bu olay yeni mi, yoksa eskiden beri var mıydı? iPhone 3G kullanıyorum, telefonumun sürüm ve Modem Firmware bilgileri aşağıdaki gibi.. Yanlış birşey yapmamak için önce foruma sormak istedim. Bilen arkadaşlar söyleyebilir mi lütfen, telefonum JB yapmaya uygun mu? Hiç uğraşmadan bu adresi ziyaret ederek basit bir şekilde JB yapabilir miyim, yoksa eski usülle JB yapmamı mı önerirsiniz? Teşekkürler..
konu hort demis gelmis))
hocam hala cikmadi 4.1 icin unock ama istersen jb var ipod olarak kullanan bilirsin
Saygılar
Konuya bakarsanız,burada Iphone 4 ile ilgili yazılıyor... Yani unlock yok derken Ipohne 4 için konuşuluyor.