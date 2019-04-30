Venezuela'da ordu destekli 'Özgürlük Operasyonu' yüzünden sosyal ağlara erişim yasaklandı

Teknoloji Editörü
Netblocks.org tarafından yayınlanana göre Venezuela'daki ordu destekli isyanın ilerlemesiyle sosyal ağlara erişim yasaklandı. Bu yasak Juan Guaidó tarafından yapılan "Özgürlük Operasyonu" son aşamasına giriş duyurusuyla birlikte geldi.
Servis sağlayıcısının kısıtlamaları tam anlamda etkili olmadığı için hizmetlere erişim kısıtlı olarak sağlanabiliyor.
Yasaklamalar arasında sadece sosyal ağlar değil, arama motorlarına erişim de bulunuyor. Buna bağlı olarak ülkedeki Android cihazlar da fonksiyon kısıtlaması görebilir.
Detaylar geliyor...
https://netblocks.org/reports/internet-services-restricted-in-venezuela-amid-military-uprising-xAG4RGBz Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mısır da olduğu gibi insan hakları filan hikaye darbeyle iktidar olan sisiyi desteklediler seçim filan hikaye .
İşin sonunda Venezuela'ya Guido gelirse bir şeyler olur mu emin değilim. Ama ABD, Rusya ve Çin üçlüsünün VS yapacağı kesin, petrolden dolayı.
Malum ülke önce birisini destekliyor. Ona bol bol para veriyor, yatırımlar yaptırıyor. Sonra o kişi iyice güçleniyor ve tabi aldığı borçları ödeyemez oluyor. Sonra malum ülke "paran yoksa şu fabrikanın kapat, bu fabrikanı şuna sat" diyerek tavizler istiyor. Tabi bu sırada ülke ekonomik krize sürükleniyor. Halk aç kalınca isyan ediyor. Tabi malum ülke çok hümanist olduğu için özgürlük adı altında borçlu ülkeye çöküyor. Bu hep böyle oldu şimdiye kadar ama ders alan yok.
Küçücük bir grup bunlar da paralı asker ve ABD tarafından eğitilip donatılmış milislerden oluşuyor
Daha askeri üs kuşatacak mevcutları bile yok.
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