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Venezuela'da ordu destekli 'Özgürlük Operasyonu' yüzünden sosyal ağlara erişim yasaklandı

Venezule'da patlak veren halk hareketlerini takiben devlete bağlı ABA CANTV servis sağlayıcısı Twitter, Periscope, Facebook ve YouTube başta çok sayıda sosyal medya ağına erişim engellendi.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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sosyal medya
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Netblocks.org tarafından yayınlanana göre Venezuela'daki ordu destekli isyanın ilerlemesiyle sosyal ağlara erişim yasaklandı. Bu yasak Juan Guaidó tarafından yapılan "Özgürlük Operasyonu" son aşamasına giriş duyurusuyla birlikte geldi.
Servis sağlayıcısının kısıtlamaları tam anlamda etkili olmadığı için hizmetlere erişim kısıtlı olarak sağlanabiliyor.
Yasaklamalar arasında sadece sosyal ağlar değil, arama motorlarına erişim de bulunuyor. Buna bağlı olarak ülkedeki Android cihazlar da fonksiyon kısıtlaması görebilir.
Detaylar geliyor...

https://netblocks.org/reports/internet-services-restricted-in-venezuela-amid-military-uprising-xAG4RGBz Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Darbe girişimi "Özgürlük Operasyonu" mu oldu şimdi
1 Yanıt Yanıtla +24
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MustafaC53 1 ay
Dış Güçler lafıyla dalge geçenler, bu gerçekler karşısında hâlâ alaycı bi tarvır sergiliyorlar, çok acınası.
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sistemli adam 1 ay
Abd gezegenin belası.
1 Yanıt Yanıtla +13
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pasa king 4 hf.
özgürlük , demokrasi ve insan hakları avrupa ve amerikanın kendi çıkarlarına kullanmak için söylediği kelime oyunlarıdır bunlarla hiçbir zaman ilgilenmezler nezaman bunları bir ülke için kullanmaya başladıysa o ülkeleri sömürmeye (yer altı ve yer üstü kaynakları) başlayacaklarının sinyalleridir. kukla bir yöneticiyi başa geçirirler ve istedikleri gibi o ülkede hareket ederler.
mısır da olduğu gibi insan hakları filan hikaye darbeyle iktidar olan sisiyi desteklediler seçim filan hikaye .
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bluedevil866 1 ay
Venazuellada 13 yasinda cocuk kesen, polis kesen katillerin destekledigi adam dir Maduro. ABD ise yarar yapacagi darbe ile. Halk sokakta acken, kendi gidip nusrette yemek yiyen diktator dur.
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sniper23 1 ay bluedevil866
Herkesin derdi oradaki petrol. Maduro 3-4 yıl önce adeta ABD yalayıcısı idi. Tabi petrol fiyatları düşünce işler değişti.
İşin sonunda Venezuela'ya Guido gelirse bir şeyler olur mu emin değilim. Ama ABD, Rusya ve Çin üçlüsünün VS yapacağı kesin, petrolden dolayı.
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MMistanbul 1 ay
Her diktatörlüğün sonu "özgürlük" adı altında bir operasyonla bitiyor.
Malum ülke önce birisini destekliyor. Ona bol bol para veriyor, yatırımlar yaptırıyor. Sonra o kişi iyice güçleniyor ve tabi aldığı borçları ödeyemez oluyor. Sonra malum ülke "paran yoksa şu fabrikanın kapat, bu fabrikanı şuna sat" diyerek tavizler istiyor. Tabi bu sırada ülke ekonomik krize sürükleniyor. Halk aç kalınca isyan ediyor. Tabi malum ülke çok hümanist olduğu için özgürlük adı altında borçlu ülkeye çöküyor. Bu hep böyle oldu şimdiye kadar ama ders alan yok.
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atarlı.ergen 1 ay
amerikanın venezuellada guaidosu varsa Türkiyedede keMALi var sözde milli ittifakı var.
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sdbz 1 ay
Yazıklar olsun, haklının yanında olmak varken güçlünün yanında oldunuz ya sonunda...
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serocan39 1 ay
Darbe destekçisi donanımhaber. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Darbe ne zaman özgürlük operasyonu oldu.
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amadeus99 1 ay serocan39
Yahu adam son özgür seçimin galibi darbeci olan Maduro.
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Night_Blade 1 ay
Batı medyasından birebir alarak haberi yayınlamanız resmen fiyaskodur. "Ordu destekli özgürleştirme operasyonu" cümlesi üzerinde biraz daha çalışılabilirdi
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serafon 1 ay
Darbe darbe darbe. Dizayn dizayn dizayn. Daha nereye kadar insanlık buna göz yumacak?
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Tanrıkut Mete Han 1 ay
Ordu destekli özgürlük operasyonu mu algıya bak algıya
Küçücük bir grup bunlar da paralı asker ve ABD tarafından eğitilip donatılmış milislerden oluşuyor
Daha askeri üs kuşatacak mevcutları bile yok.
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sistemli adam 1 ay
Abd gezegenin belası.
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BlackLead 1 ay sistemli adam
aaaa tayyipin kankalarına laf mı ediyorsun, çok ayıp. Silivri soğuktur ha ona göre
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