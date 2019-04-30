Venezuela'da ordu destekli 'Özgürlük Operasyonu' yüzünden sosyal ağlara erişim yasaklandı

Netblocks.org tarafından yayınlanana göre Venezuela'daki ordu destekli isyanın ilerlemesiyle sosyal ağlara erişim yasaklandı. Bu yasak Juan Guaidó tarafından yapılan "Özgürlük Operasyonu" son aşamasına giriş duyurusuyla birlikte geldi.

Servis sağlayıcısının kısıtlamaları tam anlamda etkili olmadığı için hizmetlere erişim kısıtlı olarak sağlanabiliyor.

Yasaklamalar arasında sadece sosyal ağlar değil, arama motorlarına erişim de bulunuyor. Buna bağlı olarak ülkedeki Android cihazlar da fonksiyon kısıtlaması görebilir.

Detaylar geliyor...

https://netblocks.org/reports/internet-services-restricted-in-venezuela-amid-military-uprising-xAG4RGBz