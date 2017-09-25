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Veri tasarruflu Twitter Lite test sürecine başladı

Popüler mikroblog sitesi Twitter, düşük hızda internete sahip olan bölgeler için veri tasarrufu sağlayan yeni uygulamasını Filipinler'de test etmeye başladı. Twitter Lite'ın tüm detayları haberimizde.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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İnternet bağlantısının kötü olduğu gelişmekte olan ülkelerde aylık aktif kullanıcı sayısını arttırmak isteyen Twitter, daha az mobil veri kullanan 'Twitter Lite' isimli bir Android uygulaması test etmeye başladı. Yaklaşık 328 milyonun üzerinde aktif kullanıcı sayısına sahip olan (ABD'de 68, diğer ülkelerde 260 milyon) Twitter, uygulamanın şu anda Filipinler'de test modunda olduğunu söyledi.
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Mikroblog sitesinin yeni uygulaması Android 5.0 ve daha yüksek sürümlerde çalışıyor. Şu an için hem İngilizce hem de Filipince desteği var. Ayrıca 2G ve 3G şebekelerde kullanılabilecek şekilde geliştirilmiş.

Diğer ülkelere de gelebilir

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Twitter sözcüsü "Filipinler pazarında yavaş mobil ağlar ve pahalı veri paketleri var. Sınırlı depolama kapasitesine sahip mobil cihazlar hala popüler. Twitter Lite, Filipinler'deki Twitter kullanımı için bu engellerin üstesinden gelmeye yardımcı oluyor" dedi.
Öte yandan şirket uygulamanın "deneysel" bir çalışma olduğunu söylerken, diğer ülkelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda henüz bir karara varmadıklarını açıkladı. Twitter Lite'ın ana uygulamadaki temel işlevlerin hemen hemen hepsine sahip olduğunu da ekleyelim.

https://techcrunch.com/2017/09/23/twitter-is-testing-a-twitter-lite-android-app-first-in-the-philippines/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 1 yıl
Canlı yayın varsa apk yolla gelsin :D
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