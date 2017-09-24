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Nintendo hesaplarına iki adımlı doğrulama geldi

Nintendo, hesaplara daha güvenli erişim için iki adımlı doğrulama özelliğini ekledi. Bundan böyle Nintendo Network'e erişmek için iOS ve Android cihazlara gelen kodu kullanarak giriş yapabileceksiniz.
1 yıl
936
1
1
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nintendo hesaplarına iki adımlı doğrulama geldi
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Ninendo, çevrimiçi hesaplara erişime yeni bir güvenlik katmanı ekleyerek yetkisiz girişleri engellemek istiyor. Bu nedenle Nintendo Network’e iki adımlı doğrulama özelliği eklendi.
Nintendo, iki adımlı doğruluma için Google Authenticator’ı tercih ediyor. Kullanıcılar hesabına erişmek istediğinde Google Authenticator yüklü iOS ve Android cihazlarına gelen doğrulama koduyla giriş yapacaklar.

Bu özelliği etkinleştirmek için Nintendo Network’e giriş yapıp sign-in and security settings sayfasına gidip two-step verification özelliğini aktif etmelisiniz.

Nintendo, bu özelliği getirmekte geç kaldı. Geçtiğimiz yıl Sony’nin yaşadığı hack skandalından sonra Sony, Microsoft ve Steam servislerine iki adımlı doğrulama özelliği eklenmişti.


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SEO-Uzmanı 1 yıl
bu, yakında kimlik fotokopisi de ister ! :)
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