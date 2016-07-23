Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook sayfalarının yeni tasarımı böyle olacak

Facebook uzun süredir kullanımda olan sayfa tasarımında önemli birkaç değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İki yan menüden oluşan yeni düzende sekmeler arası gezinmek çok daha kolay hale geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,9b
1
15
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sosyal ağın kullanıcı etkileşimi açısından önemli bir yere sahip olan sayfalar yakın zamanda yepyeni bir görünüme kavuşmaya hazırlanıyor. Şu sıralar sınırlı kullanıcı grubu tarafından test edilen güncel tasarımda birkaç önemli değişiklik yer alıyor.

Sekmeler her an elinizin altında

İlk dikkat çeken noktaların başında, sayfaların iki yan menü ve ortadaki haber akış alanı olmak üzere üç parçaya bölünmesi geliyor. Üstelik profil fotoğrafı kapak görselinden tamamen ayrılarak daha büyük boyutta sol bölüme yerleştirilmiş. Sayfada aşağıya doğru ilerledikçe sol menünün sabit kaldığı görülüyor. Böylelikle her an elinizin altında bulunan sekmelerle sayfa içerisinde istediğiniz yere tek tıkla ulaşabiliyorsunuz. 
Kısmen sabit sağ menüde ise paylaşılan fotoğraflar, videolar ve etkinlikler ayrıntılı şekilde listeleniyor. Ekranın üç ana hattan oluşması nedeniyle haber akış bölümü biraz daralıyor fakat kullanıcı deneyimi açısından herhangi bir olumsuzluk yaratmıyor.

Web siteleri için algoritmada değişiklik yapılmalı

Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce değişen Facebook haber akış algoritmasıyla birlikte kullanıcılar yakın arkadaşlarının ve akrabalarının paylaşımlarını üst sıralarda görmeye başladılar. Bu yüzden sosyal ağ üzerinden önemli oranda trafik alan web siteleri durumdan negatif yönde etkilendi. Zira kullanıcılar sayfaların paylaşımlarını artık alt sıralarda gördükleri için, içeriklerin okunma ve tıklanma sayılarında ciddi anlamda dalgalanma yaşanıyor. Birçok kullanıcı daha iyi verim sağlanması adına tasarımdan ziyade algoritmada düzenleme yapılması gerektiğini savunuyorlar.
Diğer taraftan sol menüye eklenen "Tanıtım yap" butonu ile kullanıcıları sosyal ağda reklam vermeye teşvik eden Facebook, yaklaşık 74 milyon sayfadan elde ettiği geliri arttırmayı hedefliyor. Yeni tasarıma ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ne zaman hayata geçirileceği ise henüz bilinmiyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Bana biraz bu tasarımın modifiye edilmiş hali gibi geldi.

Hayırdır Mark, öze dönüş mü var?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bana biraz bu tasarımın modifiye edilmiş hali gibi geldi.Hayırdır Mark, öze dönüş mü var?
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Public_Enemy 3 yıl
ben zaman tünelinde çıkan "sayfaların" hepsini uygunsuz içerik diye işaretleyip yasaklıyorum, 3-4 gün bunu yaptıktan sonra bana hiç sayfa göstermiyor artık :) gösterecek birşey bulamıyor muhtemelen. Birde ilgi alanları kısmına birşey yazmayın yazdıysanız silin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Bugün fark ettim ben de, şaşırdım. İlk yıllarındaki tasarımı geldi hemen aklıma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
98 yılında beri PC ve internet kullanıyorum
ve sağ menü konusunda hiç bir gelişme yok
internette herkes sola koyuyor menü olayını !
google gmail da böyle !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
98 yılında beri PC ve internet kullanıyorum
ve sağ menü konusunda hiç bir gelişme yok
internette herkes sola koyuyor menü olayını !
google gmail da böyle !

Çünkü yazı soldan sağa doğru okunur. İnsanların her sayfada ilk baktığı yer sol taraf.

Mesela Arapça sağdan sola doğru yazılır. Arap sitelerini aç hep sağdadır menü.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
Biraz blog sitelerinin tasarımına benzemiş. Belki blog şablonu da hazırlarlarsa insanların dikkatini çekebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Ayda bir girdiğim için sorun yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C_K 3 yıl
Güzel olmuş bence. Facebook sohbet penceresi de değişmiş, bugün farkettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Bana biraz bu tasarımın modifiye edilmiş hali gibi geldi.

Hayırdır Mark, öze dönüş mü var?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peske 3 yıl
şuanki hali daha güzel bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bence daha iyi olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 3 yıl
Google+ gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 3 yıl
Tasarım iyi de, aklıma Zaman Tüneli ilk çıktığında insanların nasıl çıldırdığı geldi
.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6862 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, güncelleme ve
5 etiket daha tasarım facebook sayfalar sosyal medya Internet Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 duvar kağıtları burada 3 yıl Nintendo hisseleri tepetaklak: kayıp 6.4 milyar Dolar oldu 3 yıl Prisma nihayet Android’e geldi 3 yıl Qualcomm, yılın ikinci çeyreğinde biraz durgun 3 yıl Mobilite: Galaxy Note 7, LG V20, Meizu MX6, Nokia'nın yeni telefonları ve dahası... 3 yıl Wonder Woman filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Performans canavarı SSD sürücüler 3 yıl Nokia’nın rafa kalkan amiral gemisi ortaya çıktı 3 yıl iPhone 7′nin satış tarihi hakkında önemli iddia 3 yıl YouTube yeni tasarıma geçiş yapmaya başladı 3 yıl Intel 14nm süreci, dördüncü nesle uzadı 3 yıl Cyanogen’de işler iyiye gitmiyor 3 yıl Bir sonraki Mazda MX-5 daha hafif ve verimli olacak 3 yıl Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında! 3 yıl Justice League filminden ilk fragman geldi 3 yıl Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor 3 yıl Viewsonic VX2263S 21.5 inç monitörü inceliyoruz 3 yıl The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı 3 yıl AMD Zen mühendislik örneği internete sızdırıldı 3 yıl Pokemon Go, App Store’da tüm zamanların rekorunu kırdı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook sayfalarının yeni tasarımı böyle olacak Sonraki Google Arts&Culture ile tarih dolu günlere hazır olun 3 yıl iOS 10, bağlantı noktasındaki ıslaklığı haber verecek 3 yıl Fransa, Microsoft’un kullanıcıları takip etmesini istemiyor 3 yıl Curiosity gözlem aracı artık kendi kendisine karar veriyor 3 yıl 599TL'ye Android 7.0 ve 4.5G deneyimi 3 yıl F-35'ler sonbaharda IŞİD hedeflerine saldırabilirler 3 yıl 2si1 "Demokratik Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sonnen’den daha verimli akıllı enerji depolama sistemi 3 yıl Intel’in sonraki E serisi işlemcileri, yeni soket gerektirecek 3 yıl Turkcell’den hisse alımı açıklaması 3 yıl AMD gelirleri artırıyor, zararı azaltıyor 3 yıl FIFA 17′nin kapak yıldızı açıklandı 3 yıl Volvo 2021 yılına kadar sürücüsüz araç geliştirmeyi planlıyor 3 yıl Geleceğin otomobiline yakında bakıyoruz: Chevrolet FNR 3 yıl Facebook’un çılgın projesi "Aquila" ilk uçuşunu yaptı 3 yıl Yeni iPhone'ların isimlerindeki sürpriz detay 3 yıl VHS standardı tarihe karışıyor 3 yıl Yeni bir açık, iPhone ve Mac şifrelerinizi 1 mesaj ile çalabiliyor 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia Titan X: İşte asıl canavar 3 yıl Yeni Marvel dizisi Luke Cage'in ilk fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim