Facebook sayfalarının yeni tasarımı böyle olacak

Sosyal ağın kullanıcı etkileşimi açısından önemli bir yere sahip olan sayfalar yakın zamanda yepyeni bir görünüme kavuşmaya hazırlanıyor. Şu sıralar sınırlı kullanıcı grubu tarafından test edilen güncel tasarımda birkaç önemli değişiklik yer alıyor.

Sekmeler her an elinizin altında

İlk dikkat çeken noktaların başında, sayfaların iki yan menü ve ortadaki haber akış alanı olmak üzere üç parçaya bölünmesi geliyor. Üstelik profil fotoğrafı kapak görselinden tamamen ayrılarak daha büyük boyutta sol bölüme yerleştirilmiş. Sayfada aşağıya doğru ilerledikçe sol menünün sabit kaldığı görülüyor. Böylelikle her an elinizin altında bulunan sekmelerle sayfa içerisinde istediğiniz yere tek tıkla ulaşabiliyorsunuz.

Kısmen sabit sağ menüde ise paylaşılan fotoğraflar, videolar ve etkinlikler ayrıntılı şekilde listeleniyor. Ekranın üç ana hattan oluşması nedeniyle haber akış bölümü biraz daralıyor fakat kullanıcı deneyimi açısından herhangi bir olumsuzluk yaratmıyor.

Web siteleri için algoritmada değişiklik yapılmalı

Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce değişen Facebook haber akış algoritmasıyla birlikte kullanıcılar yakın arkadaşlarının ve akrabalarının paylaşımlarını üst sıralarda görmeye başladılar. Bu yüzden sosyal ağ üzerinden önemli oranda trafik alan web siteleri durumdan negatif yönde etkilendi. Zira kullanıcılar sayfaların paylaşımlarını artık alt sıralarda gördükleri için, içeriklerin okunma ve tıklanma sayılarında ciddi anlamda dalgalanma yaşanıyor. Birçok kullanıcı daha iyi verim sağlanması adına tasarımdan ziyade algoritmada düzenleme yapılması gerektiğini savunuyorlar.

Diğer taraftan sol menüye eklenen "Tanıtım yap" butonu ile kullanıcıları sosyal ağda reklam vermeye teşvik eden Facebook, yaklaşık 74 milyon sayfadan elde ettiği geliri arttırmayı hedefliyor. Yeni tasarıma ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ne zaman hayata geçirileceği ise henüz bilinmiyor.