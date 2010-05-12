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Verizon ve Google, iPad'e karşı birlikte çalışıyor

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Amerika'nın en büyük operatörü olan ve bu yıldan itibaren Amerika'da AT&T ile iPhone'un satış haklarını sahip olması bekleen Verizon'un iPad'e karşı Google ile birlikte çalıştığı ortaya çıktı. The Wall Street Journal'a konuşan Verizon'un tepe yöneticisi Lowell McAdam; Google ile, tabletler üzerinde, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için bir süredir çalıştıklarını açıkladı.

Amerika'nın en saygın gazetelerinin başında gelen The Wall Street Journal'a konuşan Verizon'un tepe yöneticisi Lowell McAdam, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Bir sonraki fırsatın ne olabileceğini düşünüyoruz. Örnek olarak tabletler. Bizler tablet üzerinde çalışıyoruz ve bu konuda kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunabilmek için Google'ın sahip olduğu bütün bilgilerden faydalanıyoruz."

Firmanın tepesindeki isimden gelen bu açıklamalardan sonra Bloomberg'de Verizon-Google ortak çalışmasının ürünü olacak olan tabletin Android OS işletim sistemine sahip olacağını, fakat şimdilik her iki tarafında sessizliğini koruduğu ancak önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgiler geleceğini belirtti.

Bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin analistlerinden Al Hilwa her şirketin iPad'le yarışmak için tablet hazırlayacağını düşündüğünü ifade etmişti. Son gelişmeleri göz önüne aldığımız da analistin oldukça tutarlı bir tahminde bulunduğu aşikar.


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Batuist 9 yıl
bunu bir anallistin söylemesine gerek yok ki.. görünen köy klavuz istemez.. o sadece yakında gördüğü köyü işaret ederek orada köy var demiş.. bunu ilkokula giden bir çocuk bile söyleyebilir artık... yok tahminmiş yok tuttarlıymışş vay anasına hepimiz analist olabiliriz demek...
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sahafiec 9 yıl
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