Vertu ve Bentley lüks akıllı telefonlar için işbirliği yapıyor





Bir dönem Nokia çatısı altında iken daha sonra başka bir firmanın bünyesine katılan lüks akıllı telefon üreticisi Vertu, yine bir İngiliz Bentley ile yeni bir lüks akıllı telefon serisi için beş yıllığına işbirliği yaptığını duyurdu.





İşbirlği kapsamında ikonik Bentley tasarımını yansıtan ve performansı ile iddialı olan 5 farklı lüks akıllı telefon modeli piyasaya sürülecek. Her iki firmanın mühendisleri de yeni modellere katkı yapacak.





Modellerdeki Bentley çizgisini yansıtan gövde tasarımının yanısıra özel bir uygulama sayesinde üst seviye Bentley araçlarına ait pek çok içeriğe de erişim imkanı sunulacak. Ayrıca Vertu'nun özel danışmanlık gibi hizmetleri de bu modellerle birlikte gelecek.





Vertu ve Bentley arasındaki ortaklığın ilk meyvesinin Ekim ayı itibariyle satışa sunulacağı ifade ediliyor. Donanım ve fiyat konusunda bir bilgi verilmezken, Vertu'nun Full HD ekranlı ve Snapdragon 800'lü Signature Touch modeli 11 000$ seviyesinden alıcı bulmaktaydı.

http://www.phonearena.com/news/Vertu-pairs-up-with-Bentley-to-create-luxurious-smartphones-the-first-one-coming-this-fall_id57913