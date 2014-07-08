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Vertu ve Bentley lüks akıllı telefonlar için işbirliği yapıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
565
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vertu ve Bentley lüks akıllı telefonlar için işbirliği yapıyor

Bir dönem Nokia çatısı altında iken daha sonra başka bir firmanın bünyesine katılan lüks akıllı telefon üreticisi Vertu, yine bir İngiliz Bentley ile yeni bir lüks akıllı telefon serisi için beş yıllığına işbirliği yaptığını duyurdu.

İşbirlği kapsamında ikonik Bentley tasarımını yansıtan ve performansı ile iddialı olan 5 farklı lüks akıllı telefon modeli piyasaya sürülecek. Her iki firmanın mühendisleri de yeni modellere katkı yapacak. 

Modellerdeki Bentley çizgisini yansıtan gövde tasarımının yanısıra özel bir uygulama sayesinde üst seviye Bentley araçlarına ait pek çok içeriğe de erişim imkanı sunulacak. Ayrıca Vertu'nun özel danışmanlık gibi hizmetleri de bu modellerle birlikte gelecek.

Vertu ve Bentley arasındaki ortaklığın ilk meyvesinin Ekim ayı itibariyle satışa sunulacağı ifade ediliyor. Donanım ve fiyat konusunda bir bilgi verilmezken, Vertu'nun Full HD ekranlı ve Snapdragon 800'lü Signature Touch modeli 11 000$ seviyesinden alıcı bulmaktaydı.

http://www.phonearena.com/news/Vertu-pairs-up-with-Bentley-to-create-luxurious-smartphones-the-first-one-coming-this-fall_id57913 Yorum Yaz
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seven44 5 yıl en beğenilen
11 000$ öküz çifliği kurulur.
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OverClocK1ng 5 yıl
Yaw, iki firma çıksa da, adam gibi telefon üretmek için işbirliğine girse.
Birisinin pili adam gibi gitmez.
Diğeri kağıt üstünde çok iyidir ama takılır.
Birisi plastik yapar uyuz eder.
Aynısı 16GB der, program doldurur, yarısını anca verir.
Birisininki ısınır.
Birininki Su Geçirmez der geçirir.
Birisinin donanımı 801 dir gider QHD ekran koyar.
Birisi hoparlörü adam gibi ses çıkarır ama arka kamerası 4UPixel koyar.
Birisi 5 inç ekran koyup 5.5 inç boyutunda yapar.
Böyle gider yani. 100 tane daha sayarım kolayca...
Yaw, iki firma çıksa da, adam gibi telefon üretmek için işbirliğine girse.Birisinin pili adam gibi gitmez.Diğeri kağıt üstünde çok iyidir ama takılır.
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Bradley Cooper 5 yıl
biz fakirler ancak bakar pahalı deriz


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doctor_bey 5 yıl
Bentley mühendisleri ne yapabilirki bu cihaza?
Telefonun tekerlekleri mi olacakmış? :D
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SteveMeade 5 yıl
Lüks dedikleri telefonlar çok tipsiz oluyo genelde mücevheratla süslemeseler yüzüne bakan olmaz
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OverClocK1ng 5 yıl
Yaw, iki firma çıksa da, adam gibi telefon üretmek için işbirliğine girse.
Birisinin pili adam gibi gitmez.
Diğeri kağıt üstünde çok iyidir ama takılır.
Birisi plastik yapar uyuz eder.
Aynısı 16GB der, program doldurur, yarısını anca verir.
Birisininki ısınır.
Birininki Su Geçirmez der geçirir.
Birisinin donanımı 801 dir gider QHD ekran koyar.
Birisi hoparlörü adam gibi ses çıkarır ama arka kamerası 4UPixel koyar.
Birisi 5 inç ekran koyup 5.5 inç boyutunda yapar.
Böyle gider yani. 100 tane daha sayarım kolayca...
1 Yanıt Yanıtla +20
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szr1907 5 yıl OverClocK1ng
kesinlikle al birini vur ötekine. Ama droid maxx ı ayrı tutalım :)
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carter 5 yıl
Araç fiyatına telefon o da güzel.
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Bradley Cooper 5 yıl
biz fakirler ancak bakar pahalı deriz


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CertificatedStaff 5 yıl
yuh fiyata bak
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seven44 5 yıl en beğenilen
11 000$ öküz çifliği kurulur.
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