Vestel, Türkiye'nin ilk yerli üretim kavisli televizyonunu duyurdu

Ülkemizin önemli elektronik cihaz üreticilerinden Vestel, Türkiye'nin ilk yerli üretim kavisli televizyonunu satışa sunacağını açıkladı. Televizyonlarda 4K Ultra HD ve 3D özellikler mevcut.





Kavisli ekran teknolojisi giderek ilgi gören bir trend ve pek çok yabancı üretici ürün yelpazesine kavisli ekranları eklemiş durumda. Kavisli ekran görüntülerde bir sinema etkisi yaratarak izleyicinin görüntünün her noktasına ulaşabilmesini sağlıyor. Vestel'in televizyonlarında kavisin yarı çapı 4m olarak belirlenmiş.





3840x 2160 çözünürlüğe sahip olan televizyonlarda dahili WiFi yongası mevcut. Bu sayede internete ek bir cihaz gerekmeden bağlanabiliyor uygulamaları çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca dahili uydu alıcı da bulunuyor.





2 adet 12,5w hoparlör ve bir ader 12 w subwoofer barındıran modelin görüntünün düzeltilmesine yardımcı olan görüntü motorunun SMR değeri de 1000Hz olarak belirlenmiş. Vestel 4K 3D Kavisli LED TV kullanıcıları Akıllı Kumanda özelliği ile kumandaya gerek kalmadan televizyonlarını Vestel Smart Tablet ile yönetebiliyor. Vestel 4K 3D Kavisli LED TV 5.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.