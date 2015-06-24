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Vestel, Türkiye'nin ilk yerli üretim kavisli televizyonunu duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Vestel, Türkiye'nin ilk yerli üretim kavisli televizyonunu duyurdu

Ülkemizin önemli elektronik cihaz üreticilerinden Vestel, Türkiye'nin ilk yerli üretim kavisli televizyonunu satışa sunacağını açıkladı. Televizyonlarda 4K Ultra HD ve 3D özellikler mevcut. 

Kavisli ekran teknolojisi giderek ilgi gören bir trend ve pek çok yabancı üretici ürün yelpazesine kavisli ekranları eklemiş durumda. Kavisli ekran görüntülerde bir sinema etkisi yaratarak izleyicinin görüntünün her noktasına ulaşabilmesini sağlıyor. Vestel'in televizyonlarında kavisin yarı çapı 4m olarak belirlenmiş.

3840x 2160 çözünürlüğe sahip olan televizyonlarda dahili WiFi yongası mevcut. Bu sayede internete ek bir cihaz gerekmeden bağlanabiliyor uygulamaları çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca dahili uydu alıcı da bulunuyor. 

2 adet 12,5w hoparlör ve bir ader 12 w subwoofer barındıran modelin görüntünün düzeltilmesine yardımcı olan görüntü motorunun SMR değeri de 1000Hz olarak belirlenmiş. Vestel 4K 3D Kavisli LED TV kullanıcıları Akıllı Kumanda özelliği ile kumandaya gerek kalmadan televizyonlarını Vestel Smart Tablet ile yönetebiliyor. Vestel 4K 3D Kavisli LED TV 5.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 

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Be All My Sins Remembered 4 yıl en beğenilen
Biraz daha koyarsan, 400 tl civarı, kavis işinin öncusu olan firmalardan Samsung un 65 inclik kavisli Uhd televizyonunu alabilirsin. Vestel in ne yaptığı belli degil zaten kendileri ile yakından uzaktan ilgim yok umarim da olmaz.
Biraz daha koyarsan, 400 tl civarı, kavis işinin öncusu olan firmalardan Samsung un 65 inclik kavisli Uhd televizyonunu alabilirsin. Vestel in ne yaptığı belli...
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kreat 4 yıl
Vestel'in hiçbir ürününü satın almıyorum ve almaya çalışanlara da almamalarını söylüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +19
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swat882 4 yıl Murmeko
r4inyd4y
Ben merak ediyorum nereden geliyor bu Vestel nefreti bu marka tutkunluğu. Vestel'in yaptığı bazı kötü hamleler olabilir ama ayakta durması gereken bir firma ve kar edemezse iflas eder. Tabiki bu her zaman Vestel alın demek olmuyor, ben işimi görecek ürünün en ucuzunu almaya çalışırım ama gerçekten bu Vestel nefreti nereden geliyor.

Güya türk firması ama kendi tüketicisini, kendi halkını koruması gerekirken, hükümete ithal elektronik ürünler için ekstra vergi talebini sundu ve kabul edildi
şimdi anliyormusun neden nefret ediyoruz...

inat ediyorum, hani ekstra vergiyi ödeyip yine Samsung alacağım diye ama işin komik yanı, ithal ürün yine vestel den ucuza geliyor
r4inyd4yBen merak ediyorum nereden geliyor bu Vestel nefreti bu marka tutkunluğu. Vestel'in yaptığı bazı kötü hamleler olabilir ama ayakta dur...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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slayer90 4 yıl
Düşünen Biri
Ö1f1
Düşünen Biri
Ö1f1 Yahu milletimiz ne kadarda yabancı mal almayı seviyor belki şuan vestel tam istediginiz gibi olmayabilir ancak adamlar daha dün tüplü tv üretmekten öteye geçmezken şimdi dünya teknolojisini yakaladılar eğer destek verirsek daha iyileri de çıkar
İyi diyorsun hoş diyorsun da gümrük vergisi yok, bildiğim kadarıyla bu adamlarlar devletten vergi indirimi vs. gibi turlu turlu yardımlar da alıyor ama gel gor ki kendisinden onlarca gömlek üstün ve ithal olan Samsung ile aynı fiyata satıyor, vatandaş enayi mi neyini savunalim bunların?
Öyle ama biz destek vermedikçe adamlar daha iyisini yapamaz belki fiyatları ürüne göre fazla olabilir ancak bu arçelik ve beko nun sadece adının Türk olmasından dolayı vestel yerli olarak tek rekabet ise düzeltebilir
Hocam vestel in yurt dışı politikasına bak inan yanından bile gecmezsin. Kendi halkına değil yurt dışına çalışan bir firma, onlar destek versin ben neden destek vereyim?

Bu yüzden diyoruz ya "o. sun" vestel. Cümle alem biliyor yurt dışına ve yurt içine ne kalite mallar verdiğini. Sen bana 3. 5. kaliteyi göm bir de zaten ağır vergilerle beli doğrulamayan vatandaşıma hükümet bağlantılarınla yerli malı safsatalarınla ekstra vergiyi gömdürt. Fabrikalarında para para para diye gezen bir patrondan yerli malına teşvik amaçlı gibi gösterilen bu uygulama samimi değil inanmam. Vestel klima buzdolabı ve televizyonuyla beraber teknik servisle beni akraba yaptığın için teşekkürler. Akrabalarımı bu kadar görmüyorum k.
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jumuu 4 yıl
Apple, samsung, lg'de ürünlerini tek başına yapmıyorlar. O ordan bu burdan bazı şeyleride kendileri üretiyor.

FAKAT HİÇ BİRİ VESTEL GİBİ HERŞEYİNİ ÜLKEMİZDE ÜRETTİK, YERLİ ÜRETİM DİYE MİLLETİ KANDIRMIYOR.
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Cihat_, 4 yıl
Vestel konusuna değinmek istemiyorum ama bu kavisli ekranların gereksiz olduğu kanaatindeyim
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STMUS 4 yıl
Sürekli yerli üretime vurgu yapıp diğer özelliklerden bahsetmemekte ilginç. Sanki Kavisli tv yi keşfettiler...
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umut_baris 4 yıl
Utku
Yahu hakikaten bu linç olmaya başladı artık. Modelini hatırlamıyorum ama gecen sene mediamarkttan 42 boyutunda bir Vestel Led TV almıştım. Dahili uydu alıcısı, 3d, smart vs.. Televizyonu her seyiyle çok beğenerek aldım ama tek bir yerde bir sorun çıktı. Tarayıcıdan açtığım videoları tam ekran yapmıyordu. Bu benim için bir sorundu ve televizyonu geri verip yerine LG 42lb670v aldım. Bu TV aldığınmda LGnin en iyi serilerinden biriydi. Webos işletim sistemi ile çıkan bir cihaz. Şimdi diyorum ki keşke Vesteli iade etmeseydim. Tamam bu TV videoları tam ekran yapıyor ama bir şey izleyemiyorum ki. Hem tarayıcı kötü calisiyor, hem de video izlerken bir yerde yetersiz bellek diye bir uyarı verip video kapanıyor. Akıllı TV aldım ama bilgisayarı bağlayıp ya da miracast ile video izliyorum hala. Kanal düzenlemek tam bir işkence. Ayarlarla basiyorsun bazen girmesi 30 sn sürüyor. Kanaldan kanala geçmesi 5 sn sürüyor. Videoyu tam ekran yapmama gibi yazılımsal bir hata dışında Vestel bu televizyondan çok daha iyiydi. Bunlar dışında Vestelin görüntü kalitesi de kesinlikle daha iyiydi. Yanı kötülersin de bilinçsizce yerin dibine sokmak ayıp oluyor.

+1 LG arayüz olarak daha zorluyor kullanıcıyı.
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ciikolove 4 yıl
Vestel mi nereye gomuyoruz tabletim vestel garantili 1 haftada anca servisten geldi oda hala bozuk yine verdim suan bekliyorum
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yokbeolumbe 4 yıl
Vestel bundan sonra ağzıyla kuş tutsa yaranamaz forumdakilere.
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Uykusuza Masallar 4 yıl
Vestel alma, aldırma!!!!!
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garez-zork 4 yıl Uykusuza Masallar
ne alacağız? aldığın markaların büyük kısmı birbiriyle çalışıyor...
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Redunay 4 yıl
Gurur duydum
Onlar konuşur vestel yapar
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Utku 4 yıl
Yahu hakikaten bu linç olmaya başladı artık.

Modelini hatırlamıyorum ama gecen sene mediamarkt'tan 42" boyutunda bir Vestel Led TV almıştım. Dahili uydu alıcısı, 3d, smart vs.. Televizyonu her seyiyle çok beğenerek aldım ama tek bir yerde bir sorun çıktı. Tarayıcıdan açtığım videoları tam ekran yapmıyordu. Bu benim için bir sorundu ve televizyonu geri verip yerine LG 42lb670v aldım.

Bu TV aldığınmda LG'nin en iyi serilerinden biriydi. Webos işletim sistemi ile çıkan bir cihaz. Şimdi diyorum ki keşke Vestel'i iade etmeseydim. Tamam bu TV videoları tam ekran yapıyor ama bir şey izleyemiyorum ki. Hem tarayıcı kötü calisiyor, hem de video izlerken bir yerde "yetersiz bellek" diye bir uyarı verip video kapanıyor. Akıllı TV aldım ama bilgisayarı bağlayıp ya da miracast ile video izliyorum hala. Kanal düzenlemek tam bir işkence. Ayarlarla basiyorsun bazen girmesi 30 sn sürüyor. Kanaldan kanala geçmesi 5 sn sürüyor.

Videoyu tam ekran yapmama gibi yazılımsal bir hata dışında Vestel bu televizyondan çok daha iyiydi. Bunlar dışında Vestel'in görüntü kalitesi de kesinlikle daha iyiydi.

Yanı kötülersin de bilinçsizce yerin dibine sokmak ayıp oluyor.
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