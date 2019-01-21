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Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı:

Vestel'in yazın tanıttığı Vestel Venus e4 modeli satışa çıktı. Vestel Venus e4, özelliklerine göre yüksek fiyat etiketi ile piyasaya giriş yaptı. Vestel Venus e4 fiyatı ve özellikleri:
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı:
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Vestel yaz aylarında tanıtımını yaptığı Venus e4 modelini satışa sundu. IFA 2018’de tanıtılan Venus e4, 1199 TL fiyat etiketine sahip.

Vestel Venus e4 firmanın fiziksel ve dijital mağazasında, MediaMarkt’ta ve Teknosa'da satışa sunuldu. Vestel Venus ailesinin üst seviye özelliklere sahip telefonları Venus Z, orta seviye telefonları Venus V ve giriş seviyesi telefonları ise Venus e ismi nialıyor. Vestel Venus e4, adından da anlaşılacağı üzere giriş seviyesine yönelik donanıma sahip.

Vestel Venus e4 özellikleri

Venus E4’ün kalbinde Snapdragon 425 yonga seti bulunuyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya yer verilen telefonun hafızasını MicroSD kart ile arttırabiliyoruz.


5.5 inç boyutunda 720x1440 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip olan Venus e4’te Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine yer veriliyor.

13 MP çözünürlüğünde tek arka kameranın bulunduğu telefon 1080p çözünürlüğüne çekim yapıyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera tercih edilmiş. Hem ön hem de arka kamerada portre modu ve HDR çekim özellikleri bulunuyor.

Telefonun arka bölümünde parmak izi sensörü konumlandırılmış. Alt bölümünde ise yeni telefonların neredeyse tamamında tercih edilen USB Type-C girişinin aksine MicroUSB girişine yer verildiğini görüyoruz.

Venus e4’ün 2900 mAh büyüklüğündeki bataryası, Quick Charge 1.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dahili FM radyo bulunuyor.

Vestel Venus e4’ün özelliklerini göz önüne aldığımızda 1199 TL’lik satış fiyatının pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Venus ailesinin diğer üyelerinde de olduğu gibi Venus e4’ün fiyatı da birkaç ay içinde düşecektir.


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e1ektronick 3 ay en beğenilen
Almayın, aldırtmayın!
Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Yurtdışından otomobil getirmekte bu ve buna benzer firmaların devlete uygulattırdığı politika yüzünden yasaklanmamışmıydı. Halk için çalışan ne bir firma ne de bir ülke iktidarı gördüm bu vatan topraklarında. Hep yandaşlık, hep takla, paran ve gücün varsa hizmet alırsın. Yoksa yüksek vergilere tabii olursun. Her ne olursa olsun gidin yurtdışı firmaların telefonunu alın, param az diyorsan yine yurtdışı mal olsun ama model düşür (orta sınıf) veya biraz daha bekle ve sabret para biriktirip al istediğin cihazı ama vestel marka ve General Mobil marka telefon almayın. Bunlar ürün ve hizmet sunmak için değil, ülkemiz halkının cebindeki paraları söğüşlemek için ortaya çıkmış firmalardır.
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin markalı telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir diğer hiç bir ülkede.
Almayın, aldırtmayın!Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Y...
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Johan Elmander 3 ay
Yeni yerli ve milli çöpümüz hayırlı uğurlu olsun.
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WaylandIZMIR 3 ay
Hayatımda bu kadar salak bir donanımı bu fiyata görmedim. Tebrikler Vestel. Bunu da yaşattın bize.
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Walter Mitty 1 ay
Vodafone üzerinden faturaya ek 12 ay taksitle sipariş verdim az önce. Toplamda 1020 liraya denk geliyor. İkinci telefon olarak kullanmak için aldım umarım pişman olmam.
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Zimmerit 3 ay
Venüs cihazlarında şebeke sorunları sıklıkla görülüyor ve bataryası kısa sürede performansını yitiriyor bu kadar kalitesiz.Mediatek yonga kullandıkları cihazlarda lte modunda iken şebeke çekmiyor su gibi şarj gidiyor.
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DH Misafiri 3 ay
internette 999 lira satiliyor dahada düser yakinda merak etmeyin
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Müştemilat Bey 3 ay
Vestel kullanan bizden degildir.
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DH Misafiri 3 ay
LG G4 3GB RAM - 32 GB Depolama
Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 (Antutu 65.000)
1440x2560 (QHD) Pixel
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS 2.0)
Hepsiburada fiyati 799 TL ama Vestelin copu 1200 TL. Vay arkadass vayy
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The white warrior 3 ay
Klasik vestel taktiği ilk satışa sunduğunda pahalı satar ,yavaş yavaş fiyatı %30 düşürür diğerlerinde yaptığı gibi
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kuruwa 3 ay
çöp çöp çöp. Bu kafayla bi tikim olmaz bu firmalardan. F/P telefon yapmadıkları sürece sadece tepki alır bu ülkede....
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DH Misafiri 3 ay
Sanki yurt dışı sermaye grupları seni çok düşünüyor :) Apple 10 yaşındaki çocukları köle gibi fabrikalarda çalıştırıyor. Türkiye'de de ortamı bulsa yemek vermeden bile çalıştırır. Söylediğin çok mantıksız. En azından ülkenin parası içerde kalıyor.
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zotacing 3 ay
Snapdragon 425 + 2 GB RAM
Arkadaş bu telefon yerli değil mi?
Çin'de aynı özellikte telefon 50-75 dolar, Vestel niye bu telefonu 350TL'ye satmıyor?
Niye geçirme derdinde yerli/milli ayağına?
Marketlere falan karışan devlet yöneticileri Vestel'e neden laf etmiyor?
Ülkede ki hiç bir şey samimi değil.
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Musty3535123 3 ay
bizde teknolojiden bihaber olan büyük bir kesim var. özşanal vs yerlerden 1200+800 yani 2 bin liraya vs 24 taksitle alıyorlar. millet saf oldukça çöp çıkaran çok olur.
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