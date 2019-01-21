Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı:

Vestel Venus e4 firmanın fiziksel ve dijital mağazasında, MediaMarkt’ta ve Teknosa'da satışa sunuldu. Vestel Venus ailesinin üst seviye özelliklere sahip telefonları Venus Z, orta seviye telefonları Venus V ve giriş seviyesi telefonları ise Venus e ismi nialıyor. Vestel Venus e4, adından da anlaşılacağı üzere giriş seviyesine yönelik donanıma sahip.
Vestel Venus e4 özellikleri
Venus E4’ün kalbinde Snapdragon 425 yonga seti bulunuyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya yer verilen telefonun hafızasını MicroSD kart ile arttırabiliyoruz.
5.5 inç boyutunda 720x1440 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip olan Venus e4’te Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine yer veriliyor.
13 MP çözünürlüğünde tek arka kameranın bulunduğu telefon 1080p çözünürlüğüne çekim yapıyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera tercih edilmiş. Hem ön hem de arka kamerada portre modu ve HDR çekim özellikleri bulunuyor.
Telefonun arka bölümünde parmak izi sensörü konumlandırılmış. Alt bölümünde ise yeni telefonların neredeyse tamamında tercih edilen USB Type-C girişinin aksine MicroUSB girişine yer verildiğini görüyoruz.
Venus e4’ün 2900 mAh büyüklüğündeki bataryası, Quick Charge 1.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dahili FM radyo bulunuyor.
Vestel Venus e4’ün özelliklerini göz önüne aldığımızda 1199 TL’lik satış fiyatının pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Venus ailesinin diğer üyelerinde de olduğu gibi Venus e4’ün fiyatı da birkaç ay içinde düşecektir.
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Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Yurtdışından otomobil getirmekte bu ve buna benzer firmaların devlete uygulattırdığı politika yüzünden yasaklanmamışmıydı. Halk için çalışan ne bir firma ne de bir ülke iktidarı gördüm bu vatan topraklarında. Hep yandaşlık, hep takla, paran ve gücün varsa hizmet alırsın. Yoksa yüksek vergilere tabii olursun. Her ne olursa olsun gidin yurtdışı firmaların telefonunu alın, param az diyorsan yine yurtdışı mal olsun ama model düşür (orta sınıf) veya biraz daha bekle ve sabret para biriktirip al istediğin cihazı ama vestel marka ve General Mobil marka telefon almayın. Bunlar ürün ve hizmet sunmak için değil, ülkemiz halkının cebindeki paraları söğüşlemek için ortaya çıkmış firmalardır.
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin markalı telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir diğer hiç bir ülkede.