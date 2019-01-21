Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı:

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Vestel yaz aylarında tanıtımını yaptığı Venus e4 modelini satışa sundu. IFA 2018’de tanıtılan Venus e4, 1199 TL fiyat etiketine sahip.

Vestel Venus e4 firmanın fiziksel ve dijital mağazasında, MediaMarkt’ta ve Teknosa'da satışa sunuldu. Vestel Venus ailesinin üst seviye özelliklere sahip telefonları Venus Z, orta seviye telefonları Venus V ve giriş seviyesi telefonları ise Venus e ismi nialıyor. Vestel Venus e4, adından da anlaşılacağı üzere giriş seviyesine yönelik donanıma sahip.

Vestel Venus e4 özellikleri

Venus E4’ün kalbinde Snapdragon 425 yonga seti bulunuyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya yer verilen telefonun hafızasını MicroSD kart ile arttırabiliyoruz.



5.5 inç boyutunda 720x1440 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip olan Venus e4’te Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine yer veriliyor.

13 MP çözünürlüğünde tek arka kameranın bulunduğu telefon 1080p çözünürlüğüne çekim yapıyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera tercih edilmiş. Hem ön hem de arka kamerada portre modu ve HDR çekim özellikleri bulunuyor.

Telefonun arka bölümünde parmak izi sensörü konumlandırılmış. Alt bölümünde ise yeni telefonların neredeyse tamamında tercih edilen USB Type-C girişinin aksine MicroUSB girişine yer verildiğini görüyoruz.

Venus e4’ün 2900 mAh büyüklüğündeki bataryası, Quick Charge 1.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dahili FM radyo bulunuyor.

Vestel Venus e4’ün özelliklerini göz önüne aldığımızda 1199 TL’lik satış fiyatının pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Venus ailesinin diğer üyelerinde de olduğu gibi Venus e4’ün fiyatı da birkaç ay içinde düşecektir.