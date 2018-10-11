Vestel’den otomobil sürprizi: VEO! İşte aracın ilk tasarım görüntüleri

VEO adı verildiği görülen araç için yapılan başvuru evrağına 6 farklı tasarım görseli eklenmiş. Tasarımcılar arasında Burak Emre Altınordu, Kazım Doku, Mehmet Kaya gibi isimler yer almış. İtiraz süreci 9 Ocak’ta sona erecek olan tasarım sonrasında patentlenerek hakları Vestel’e ait hale gelecek. Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan bu başvuru, küresel ölçekte de hakların Vestel’e ait olması adına bir kriter olarak kabul görebilecek.
Kısa bir süre önce elektrikli araç yatırımları için farklı söylemlerde bulunan Zorlu Enerji grubu, Türkiye’nin dört bir yanına kurulacak şarj istasyonlarından bahsetmişti ve ilk etapta 200 lokasyona şarj noktası kurulacağını duyurmuştu. Yerli otomobil projesinde diğer paydaşlarla birlikte eşit oranda %19 hissesi bulunan Vestel’in otomobilin şarj, elektronik aksam gibi konuları üstlendiği tahmin ediliyor.
İlerleyen günlerde Vestel Veo ile ilgili olarak daha somut bilgilerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Galeride aracın diğer görselleri yer alıyor.
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Ya siz inanıyor musunuz bir firma "ben araç üreteceğim" diyecek. Vatandaş "yok olmaz" diyecek. Sanal ortamda eleştiriler gelecek ve hooop projeden vazgeçilecek. Bu mudur yani? Yahu milletin üzerinden silindir geçiyor, zamları yiyor yiyor gıkı çıkmıyor da kalkıp birileri araba yapmaya kalkıyor da ona mı ses çıkaracak. Bu tür "vatandaş köstek oluyor" söylemleri bence aslında bir proje üretmeyen veya yapmaya niyetli olmayanların ve onları destekleyen taraftarlarının mazeret için kullandıkları söylemler.
Ya bu seriatci tayfa volvo yu kacirmis elinden.. ne yerlisi ne otomobili?
Kicina yerli don alsin turkiye ilk once, ondan sonra yerli otomobil
Ayrica cidden secimlere cok vardi ne bu simdi?
Ayrıca birçok yerde söylenen İran Hindistan Rusya araba yapıyor biz niye yapmayalım lafı gayet uygun bir cevap ! Fakat geri kalmış ülkeler değiller Hindistan dünyada en çok beyin göçü veren ülkelerin başında !İran desen yıllardır nükleer güç ile haşır neşir ve bazı ülkelerle ilişkisi Rusya Hindistan Çin gibi ülkelerle ülkemizin ilişkilerinden daha iyi Türkiye ile karşılaştırmakta son derece aptalca olur.Adamların ihracaatının 10 da 1 ini yapamayan üretmeyen ürettirilmeyen bir ülkedeyiz maalesef yazdıklarımda tartışma konusu değil gerçeklerdir.İhraç ettiklerimiz Avrupalıların arabalarını ucuza imal edip tekrar onlara vermek ve besin gıda sektörü üzerindeydi ki oda düştü ! Kendi kendine yeten bir ülkede değiliz artık Fakatttt bundan 100 200 sene önce ki dünyada yaşamıyoruz bir bilgi için kalkıp kütüphanede ansiklopedi de konu aramıyoruz dünyamız artık iletişim ve bilgi dünyası evet %100 yerli olmasada ilk başlarda çakmanın kralını da yapsak araba üretmek bırakın Türkiyeyi Türkiyenin 1000/1 bütçesi olan bir ülke için bile gayet basit ! otomobil sektörüne yönelik bir çok malzeme artık farklı firmaların tedarik zincirinde.Çok az üretici firmamnın arabaları %90 oranında yerli üretiliyor Her araba birçok farklı markanın mazlzemesini kullanıyor ve Vestel bu konuya odaklanmış olacak ki araba çıkarmaktan öte geleceğe yatırım olarak ilk önce malzeme üretmemiz gerekir demiş ! Yoksa bu ülke 1 günde çıkartır arabayı motor şasi zaten hazır satılıyor takarsın bir yabancı marka motor geriye kaldı mı sana kaporta ! Belgesel izleyenler bilir Amerikada adamlar garajda araba yapıp motor sipariş edip kendi logosunu çakıyor ! Aslında bizim gibi görünen çoğu avrupalı yönetiminde ki araba fabrikalarından birşeyler çıkarmakta hiç zor değil.Sağlıcakla kalın.
Haber içeriği NTV haberden alınmıştır.
Zorlu Holding, bugün, bazı medya organlarında yer alan, holding tarafından Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yapıldığına yönelik haberlerdeki bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Zorlu Holding'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün medyaya yansıyan "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Zorlu Grubu'nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yaptığına yönelik" haberlerdeki bazı ifadeler gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Vestel'in geleceğin elektrikli otomobil dünyasına kendi markası ile otomobil üretmek gibi bir planı bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Haberlerde bahsi geçen VEO; 1600 kişiyi aşkın Ar‑Ge ekibi ile 8 Ar‑Ge merkezinde yürütülen kokpit tasarımları, şarj istasyonu tasarımları gibi otomobil elektroniğinin de içinde yer aldığı konsept çalışmalar sırasında ortaya çıkarak, başvurusu yapılmış bağımsız bir tasarım çalışmasıdır. Bilindiği üzere Vestel, 2017'de yaptığı 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi'ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketidir. Vestel olarak ilgi alanımızın sadece otomobil elektroniği olduğunun altını çizer, haberlerde bahsi geçen konunun Türkiye'nin yerli otomobil çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
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