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Vestel’den otomobil sürprizi: VEO! İşte aracın ilk tasarım görüntüleri

Yerli otomobili geliştiren isimler arasında yer alan Vestel, VEO adlı kendine ait bir otomobil tasarımı için patent başvurusunda bulundu. İşte otomobilin ilk görüntüleri ve diğer detaylar:
7 ay
38,8b
1
175
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin yerli otomobil projesindeki geliştiriciler arasında yer alan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türk Patent Kurumu’na bir tasarım başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında şirket cephesinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmayan otomobil tasarımının hak sahibi olarak Vestel şirketinin görünmesi, aracın Türkiye’nin yerli otomobil projesinden bağımsız bir iş olduğuna da işaret ediyor olabilir.

VEO adı verildiği görülen araç için yapılan başvuru evrağına 6 farklı tasarım görseli eklenmiş. Tasarımcılar arasında Burak Emre Altınordu, Kazım Doku, Mehmet Kaya gibi isimler yer almış. İtiraz süreci 9 Ocak’ta sona erecek olan tasarım sonrasında patentlenerek hakları Vestel’e ait hale gelecek. Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan bu başvuru, küresel ölçekte de hakların Vestel’e ait olması adına bir kriter olarak kabul görebilecek.


Kısa bir süre önce elektrikli araç yatırımları için farklı söylemlerde bulunan Zorlu Enerji grubu, Türkiye’nin dört bir yanına kurulacak şarj istasyonlarından bahsetmişti ve ilk etapta 200 lokasyona şarj noktası kurulacağını duyurmuştu. Yerli otomobil projesinde diğer paydaşlarla birlikte eşit oranda %19 hissesi bulunan Vestel’in otomobilin şarj, elektronik aksam gibi konuları üstlendiği tahmin ediliyor.


İlerleyen günlerde Vestel Veo ile ilgili olarak daha somut bilgilerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Galeride aracın diğer görselleri yer alıyor.


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ayyan 7 ay en beğenilen
Seçimlere daha çok vardı.
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Milfka 7 ay ayyan
Belediye seçimi var yakında moruk. 50 yıl yatarlar otomotiv rüyasının üstüne. Isıt ısıt ver. “tasarım yaptık. Motor için mühendislerimiz çalışıyor. Camlarını yapıyoz bu yıl. Aynaları koyduk. İçini süsledik. Dikize cd astık.”
Belediye seçimi var yakında moruk. 50 yıl yatarlar otomotiv rüyasının üstüne. Isıt ısıt ver. “tasarım yaptık. Motor için mühendislerimiz çalışıyor. Camlarını y...
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pro-üye 7 ay
Autocad öğrenen de araba yapıyor
1 Yanıt Yanıtla +118
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aydınayhan 7 ay
evdeki buzdolabına benzıyor
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cervinff 7 ay
Bu araba ortaklığın üreteceği hükümet destekli projenin bir parçası değil. Çok da eleştiri konusu yapmanın alemi yok. Yani yeni arabanın markası Vestel adı da VEO falan olmayacak. Bu vestelin kendi yaptığı bir tasarıma patent almasından ibaret sadece. Önce bir kaç tasarım çıkaracaklar ki milletin gazı alınsın. Yeni otomobil şekillendiği zaman "bu nedir aga?" demesinler diye yapılmış bir çalışma.
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Ironeagle 7 ay
Ben yetkilileri aradım. Karşı çıkıp köstek olup kötü yorum yapan vatandaşlar yüzünden aracın üretiminden vazgeçmişler. Yoksa üretim bandını çalıştırmak üzerelermiş.

Ya siz inanıyor musunuz bir firma "ben araç üreteceğim" diyecek. Vatandaş "yok olmaz" diyecek. Sanal ortamda eleştiriler gelecek ve hooop projeden vazgeçilecek. Bu mudur yani? Yahu milletin üzerinden silindir geçiyor, zamları yiyor yiyor gıkı çıkmıyor da kalkıp birileri araba yapmaya kalkıyor da ona mı ses çıkaracak. Bu tür "vatandaş köstek oluyor" söylemleri bence aslında bir proje üretmeyen veya yapmaya niyetli olmayanların ve onları destekleyen taraftarlarının mazeret için kullandıkları söylemler.
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DH Misafiri 7 ay
Isim çok iyi bir seçim. Tasarım iyilestirilebilir
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DH Misafiri 7 ay
Vestelin bir televizyonunda Türkçe alt yazı film izleyim dedim, Türkçe karakterleri desteklemiyormuş.Vay arkadaş, nasıl bir Türk markası dedim.. Şimdi mesele arabaysa valla durum vahim.Direksiyonu sağa yerleştirmeseler bari.
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DH Misafiri 7 ay
Lütfen olaylara at gözlüğüyle bakmayiniz! BU GUN ARABA URETMEK, MARSA GİTMEKTEN DAHA ZORDUR. Neden Mi? 1. Marka değerin nedir?Öncelikle dünyada seri üretimi yapılan ilk araba Benz markadır. Mercedes bu ismi bünyesinde barındırıyor. Mercedes Benz ve veo arasında seçim yapacak insanlar hangisini tercih edecektir sizce? Öncelikle köklü firmalarla rekabet yapman gerekiyor. 2. Gerekli ve yeterli SERVİS AGİN var mı? Sıfırdan basliycaz Allah izin verirse. 3. Audi, Mercedes, BMW, Wosvagen, Renault, Peugeot, Opel, Toyota, Hyundai, Kia, Ford vs vs ... benzeri MİLYONLARCA URETİM YAPAN markalarla URETİM MALİYETİ konusunda yarışacaksin, en azından onlar kadar ucuza maledeceksin.50-100 yıllık üretim maliyeti uzmanlıklarıyla yarışacaksin. 4. URETTİGİN URUN DAYANİKLİ OLMALİ. Hiç piyasa tecrüben yok. Araca koydugun yuzbincerce parça, hiç denenmeden coooook uzun ömürlü, dayanıklı olmalı. 5. Piyasadaki kurtlarla yakıt yönünden yarışabilir olmalı. Benzin yada dizelse 100 km de sarfiyatla, elektrikliyse şarj süresi, batarya ömrü, menzil konusunda devlerle yarışabilir olmalı. 6. Güven veren marka olmadı. DUNYANİN GELMİS GECMİS EN İYİ ARACİNİ URETSENİZ PİYASADA TANİNİP, İYİ NOT ALMASİ EN AZ 10 YİL Demek. Ya kafa dumanlı bu protokol yapanların, ya da seçime az zaman kalmış :)
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dAffilee 7 ay
Zaten biz de her sene duzenli olarak yerli otomobil cikiyor
Ya bu seriatci tayfa volvo yu kacirmis elinden.. ne yerlisi ne otomobili?
Kicina yerli don alsin turkiye ilk once, ondan sonra yerli otomobil
Ayrica cidden secimlere cok vardi ne bu simdi?
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Jacques Reverdi 7 ay
Vestel bu resimdeki arabayı yapsın, gelsin bi' de beni yapsın.
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ADMİRAL41 7 ay
Vestel Elektrikli Otomobil
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Tigerspeed 7 ay
Boş yere kavga ediyorsunuz ! Olayı siyasete çevirip birbirimizi yememimizi isteyenlerin eline yıllarca koz verdik hala da veriyoruz! İlk olarak konuyla alakalı yorumlar bile bazı yerlerde o kadar seviyesiz olmuş ki gerçekten bir firmanın patent almasına nazaran konuyla ilgili bilgi paylaşımından çok sidik yarıştırmalar başlamış yok yapar yok yapamaz ! Gerçeklerden bahsetmek gerekirse bu ekonomik koşullar atlatılmadan 0 dan araba üretmek çok büyük tarihi başarı olur diyecektim ki Vestel de araba yapıyor yerli araba geliyor haberlerini yalanlamış.
Ayrıca birçok yerde söylenen İran Hindistan Rusya araba yapıyor biz niye yapmayalım lafı gayet uygun bir cevap ! Fakat geri kalmış ülkeler değiller Hindistan dünyada en çok beyin göçü veren ülkelerin başında !İran desen yıllardır nükleer güç ile haşır neşir ve bazı ülkelerle ilişkisi Rusya Hindistan Çin gibi ülkelerle ülkemizin ilişkilerinden daha iyi Türkiye ile karşılaştırmakta son derece aptalca olur.Adamların ihracaatının 10 da 1 ini yapamayan üretmeyen ürettirilmeyen bir ülkedeyiz maalesef yazdıklarımda tartışma konusu değil gerçeklerdir.İhraç ettiklerimiz Avrupalıların arabalarını ucuza imal edip tekrar onlara vermek ve besin gıda sektörü üzerindeydi ki oda düştü ! Kendi kendine yeten bir ülkede değiliz artık Fakatttt bundan 100 200 sene önce ki dünyada yaşamıyoruz bir bilgi için kalkıp kütüphanede ansiklopedi de konu aramıyoruz dünyamız artık iletişim ve bilgi dünyası evet %100 yerli olmasada ilk başlarda çakmanın kralını da yapsak araba üretmek bırakın Türkiyeyi Türkiyenin 1000/1 bütçesi olan bir ülke için bile gayet basit ! otomobil sektörüne yönelik bir çok malzeme artık farklı firmaların tedarik zincirinde.Çok az üretici firmamnın arabaları %90 oranında yerli üretiliyor Her araba birçok farklı markanın mazlzemesini kullanıyor ve Vestel bu konuya odaklanmış olacak ki araba çıkarmaktan öte geleceğe yatırım olarak ilk önce malzeme üretmemiz gerekir demiş ! Yoksa bu ülke 1 günde çıkartır arabayı motor şasi zaten hazır satılıyor takarsın bir yabancı marka motor geriye kaldı mı sana kaporta ! Belgesel izleyenler bilir Amerikada adamlar garajda araba yapıp motor sipariş edip kendi logosunu çakıyor ! Aslında bizim gibi görünen çoğu avrupalı yönetiminde ki araba fabrikalarından birşeyler çıkarmakta hiç zor değil.Sağlıcakla kalın.
Haber içeriği NTV haberden alınmıştır.
Zorlu Holding, bugün, bazı medya organlarında yer alan, holding tarafından Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yapıldığına yönelik haberlerdeki bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Zorlu Holding'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün medyaya yansıyan "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Zorlu Grubu'nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yaptığına yönelik" haberlerdeki bazı ifadeler gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Vestel'in geleceğin elektrikli otomobil dünyasına kendi markası ile otomobil üretmek gibi bir planı bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Haberlerde bahsi geçen VEO; 1600 kişiyi aşkın Ar‑Ge ekibi ile 8 Ar‑Ge merkezinde yürütülen kokpit tasarımları, şarj istasyonu tasarımları gibi otomobil elektroniğinin de içinde yer aldığı konsept çalışmalar sırasında ortaya çıkarak, başvurusu yapılmış bağımsız bir tasarım çalışmasıdır. Bilindiği üzere Vestel, 2017'de yaptığı 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi'ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketidir. Vestel olarak ilgi alanımızın sadece otomobil elektroniği olduğunun altını çizer, haberlerde bahsi geçen konunun Türkiye'nin yerli otomobil çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
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