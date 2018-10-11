Vestel’den otomobil sürprizi: VEO! İşte aracın ilk tasarım görüntüleri

Türkiye’nin yerli otomobil projesindeki geliştiriciler arasında yer alan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türk Patent Kurumu’na bir tasarım başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında şirket cephesinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmayan otomobil tasarımının hak sahibi olarak Vestel şirketinin görünmesi, aracın Türkiye’nin yerli otomobil projesinden bağımsız bir iş olduğuna da işaret ediyor olabilir.

VEO adı verildiği görülen araç için yapılan başvuru evrağına 6 farklı tasarım görseli eklenmiş. Tasarımcılar arasında Burak Emre Altınordu, Kazım Doku, Mehmet Kaya gibi isimler yer almış. İtiraz süreci 9 Ocak’ta sona erecek olan tasarım sonrasında patentlenerek hakları Vestel’e ait hale gelecek. Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan bu başvuru, küresel ölçekte de hakların Vestel’e ait olması adına bir kriter olarak kabul görebilecek.





Kısa bir süre önce elektrikli araç yatırımları için farklı söylemlerde bulunan Zorlu Enerji grubu, Türkiye’nin dört bir yanına kurulacak şarj istasyonlarından bahsetmişti ve ilk etapta 200 lokasyona şarj noktası kurulacağını duyurmuştu. Yerli otomobil projesinde diğer paydaşlarla birlikte eşit oranda %19 hissesi bulunan Vestel’in otomobilin şarj, elektronik aksam gibi konuları üstlendiği tahmin ediliyor.





İlerleyen günlerde Vestel Veo ile ilgili olarak daha somut bilgilerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Galeride aracın diğer görselleri yer alıyor.