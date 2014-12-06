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Vestel mobil telefon ithalatına karşı korunma önlemi talep etti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vestel mobil telefon ithalatına karşı korunma önlemi talep etti

Son yıllarda ülkemizde mobil telefon ithalatında ciddi bir artış olduğu gözlerden kaçmıyor. Akıllı telefonların ağırlıkta olduğu bu ithalat rakamları 2013 yılı itibariyle 12.2 milyon adet ve 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüketicilerin ithal mallara ilgi göstermesi yerli üretim yapan firmaları haliyle zora sokuyor ve iPhone 6 gibi ürünlerle rekabet edecek yerli akıllı telefonların ortaya çıkması imkanı da kalmıyor. Bununla ilgili önemli bir başvuru yapıldı.

Kısa süre önce Venus adlı akıllı telefon serisini piyasaya süren Vestel, giderek artan mobil telefon ithalatının yerli üretimin ekonomik göstergelerini olumsuz etkilediğini ve ciddi zarar verdiğini belirterek mobil telefon ithalatına karşı korunma tedbiri alınmasını Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne resmen başvuruda bulunarak talep etti. 

Resmi Gazete'nin 5 Aralık tarihli nüshasında yer verilen bu başvuru için İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu oy birliği ile korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi. 

Bu karar sonrasında soruşturmaya taraf olmak isteyen firmalar müdürlüğe başvuruda bulunacak ve korunma önlemi gerekip gerekmediğine dair kurul tarafları dinleyerek bir sonuca ulaşacak. Eğer korunma önlemi gerekirse Ticaret Politikası Savunma Araçları kapsamında aşağıdaki tedbirler alınabiliyor:

"Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla korunma önlemi alınabilmektedir. Bu amaçla, korunma önlemi bir malın ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergilerinde artış yapılması veya miktar sınırlaması şeklinde uygulanabileceği gibi bunların kombinasyonu olarak da uygulanabilmektedir. "

Yani anlaşıldığı kadarıyla yurt dışından ithal edilen mobil telefonların vergisinin artırılması veya bir kota konulması gündeme gelebilecek. Bu sınırlamalar sonrasında Türk tüketicilerin yerli üretim mallara yönelmesi sağlanacak. 

Anladığımız kadarıyla ithalatçı firmaların bu soruşturma kapsamında fikirlerini beyan etmesi ve kurulu böyle bir şeyin olmadığı yönünde inandırması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde iPhone 6, Galaxy Note 4 gibi ithal modellere ekstra vergi konması veya sınırlı sayıda satışının yapılması gibi tedbirler alınabilecek gibi görünüyor. Konu ile ilgili Resmi Gazete sayfasına ve Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili sayfasındaki Yürüyen Soruşturmalar başlığı altında Vestel'in başvurusuna aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz. 



(technoroom adlı üyemize teşekkürler)





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hgwxx/7 8 ay
Bu konuyu unutmayın, unutturmayın.
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lawbreaker 2 yıl
Devletlerin yerli sanayışlerini geliştirmek için önlem alması taraftarıyım ancak firmaların ben bunu yaparım ama rakiplerimin önünü keski daha çok kar marjı ile ürün satayım yaklaşımı değil olay.
Sen ürününü rakiplerinle aynı kalitede yapama sonra fiyattan iş yapmaya çalış
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NevNiyaz 2 yıl
vestel milli duygularımızı sömürme. "venüs"!! diye tanrıça ismi koyup sonra da ben milliyim yerliyim şımarıklığı yapma. sırf isminden dolayı bile elim gitmiyor vestel telefonunlarına.
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sonersec 2 yıl
Telefona Ek vergi ne zaman uygulamaya girecek bilen var mı?
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Blindfire 2 yıl sonersec
Bu konuyla alakalı vergiden vazgeçildi, fakat trt vergisi bindirildi, sanırım %5 ti, ha bide bilgisayarlarda dahil edildi. Zaten döviz almış başını gidiyor.
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headbanger6 4 yıl
O dandik urunlerini bu yasayi cikaran bakanlara satarsin artik.
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strong mind strong body 4 yıl
zaten almıyorduk hiçbir vestel ürününü ama artık orada burada aldırtmayacağımda ayık ol vestel sen kaybettin.şimdiki eko bakanıda şikeden tepetaklak gitmes umarım güvenemiyorum
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headbanger6 4 yıl
Kulaginin arkasini gorursen satisda gorursun vestel.
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MolagBal 4 yıl
Sen yerli uretimden vergiyi kessene ithal urune vergi yukleyecegine.

Simdi daha mi iyi oldu? Eskiden hic olmazsa satabiliyordun simdi etrafin Vestel dusmaniyla doldu.

Oh olsun sana bundan sonra Vestel bitmistir benim icin. Elimden geldigincede sattirmayacagim urunlerini.
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Alphace 4 yıl
Yıllardar toplanılan vergiler fabrika ve sanayileşme için değil yandaşların cirit attığı inşaat gibi sektörlere aktarıldı. Bundan sonra da farklı olmaz. Maliye sadece soymasını bilir paranın nereye harcanacağına karışamaz.
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-BlitzCrank- 4 yıl
Tamam biraz fazla bir fiyat ama sunuda goz onuna alin , o vestelin telefonu 1 bucuk yil onceden planlanmaya basladi , vestel fabrikasinda yeni acti telefon bolumunu , bunun calisani var argesi var oyu var buyu var. Kesinlikle katiliyorum biraz daha asagi bi fiyata satilmaliydi ama biz yerli malini kullanmazsak tabii ki bu kadar muhendis ( aralarinda sizler varsiniz )issiz kalir is bulamaz.
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Rubisco 4 yıl
Devlet baba % bilmem kaç teşvik, o avantaj bu avantaj diyeceğine , verdiği avantaj argeye değil direk bilançoya girdi kalemine katkı yapacağına, direk insan gücünün istihdamında yardımcı olsun o zman. Bilmem kaç kuruş para şirkete kar kalıp kimse kılını kımıldatmayacağına o mühendislerin istihdamı maaşı primi bilmemnesinin tamamı yada bi kısmı devlet tarafından direk olarak karşılansın o zman. Devlet şirkete yada sektöre teşvik vereceğine direk olarak insana yatırım yapsın. Para patronun ortakların cebine gideceğine gerçek argede çalışacaklara gitsin.

Vestel üstünden yerli malını kullanmazsak kalkınamayız demek kazıklanmaya razı olmalıyız, gelişmek istiyorsak kazıklanmak hakkımız demek oluyor. Sistem müsade etmiyor yerli malı kullanmana. Yabancı kullanma dersen zaten sayfalarca yazıyor, hangi devirde yaşıyoruz insanlar refah üstünden kontrol ediliyor sistem bunun üstünden yürüyor , bi süre sonra patlar yine.

Yine aynı hikaye, ekonomicisinden sokaktakine kadar "Ama bi yerden başlamak lazım", 3 sene önce de bi yerden başlamak lazımdı, 5 sene önce de, 12 sene önce de, 20 sene önce de. Bunun sonu yok. Bugün başlıyoruz diyip herkesin kafasına vurup otur oturduğun yerde demekle de olmaz. O bahsedilen know-how önce burda üretilebilmeli, bunun yolu da insana yatırım. Bi yerleri tıkayıp sonra şirketlerin bişeyler üretmesini beklemekle olmaz, zaten bu şekilde yeterince istenilen yerlere varılamadığı defalarca kanıtlandı.

Sen yönetici düzenleyici otorite olarak yapman gerekenleri yapma, sonra ? "Ama bi yerden başlamak" bahanesi ile "yerliyi korumak adına senin kazıklanmayı kabullenmen lazım" de. Oldu canım.

O zman stratejik önem idi bilmemne idi dersin , ama otomobil hayali kurup siz başlayın biz destekleriz diyip kenara çekilmezsin. Madem zaptiyelik gücün var, bi devlet girişimi kurduk dersin, konsorsiyum gibi bişey dersin, getirin elemanlarınızı burda şu amaçla çalışacaklar dersin, üni imiş sektör imiş vatandaş imiş faydası olacak kim varsa gelsin dersin, siz bu adamların ihtiyaçlarını şu şekilde tedarik edeceksiniz ben de onların şusunu busunu karşılayacam dersin, oluşturulacak bilgi / know-how / ürün vs. bu konsorsiyumdakiler arasında paylaştırılacak dersin, centinmenlik anlaşması gibi bişeyler olacak biriniz burda geliştirilen teknoljiyi direk olarak yurtiçinde rakibinizi silmek-zorlamak-sıkıştırmak için kullanmayacaksınız vs. dersin.

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ipli jeton 4 yıl
Kore trollerine kapak olsun. Anneannemin evindeki tüplü 37 ekran Vestel taş gibi... Çalışıyor, sadece içindeki fosforlar yaşlandığından rengi biraz soluk...
Hayır anlamıyorum malum devletler size para mı veriyor ne?
Yaptığı telefon dandik olabilir eyvallah. Buna dayanarak firmanın tüm ürünleri dandikmiş gibi bir hava veremezsiniz. Eleştireceksin ama eleştirecem diye hakkını yemeyeceksin.
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TRojka 4 yıl ipli jeton
AdmGdk

Kore trollerine kapak olsun. Anneannemin evindeki tüplü 37 ekran Vestel taş gibi... Çalışıyor, sadece içindeki fosforlar yaşlandığından rengi biraz soluk...
Hayır anlamıyorum malum devletler size para mı veriyor ne?
Yaptığı telefon dandik olabilir eyvallah. Buna dayanarak firmanın tüm ürünleri dandikmiş gibi bir hava veremezsiniz. Eleştireceksin ama eleştirecem diye hakkını yemeyeceksin.

10-15 yıl önceki eşyaların çoğu şimdikilere oranla çok daha dayanıklı. Tüm markalarda geçerli bu. Vestel'in Venus'teki satış stratejisi üretim anlayışını net bir şekilde yansıtıyor zaten. Anneanne evindeki televizyondan ölçmeye gerek yok. "Kalitesiz ve zamanı geçmiş bir ürün üret ve devlet zoruyla insanları almak zorunda bırak." Kaliteli üretim yapmalarına gerek var mı?
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DH Misafiri 4 yıl
Vestel'in patronu hangi telefonu kullanıyor acaba ??????
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edwing 4 yıl DH Misafiri
VESTEL marka kullanmadıgı kesin
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