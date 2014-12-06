Vestel mobil telefon ithalatına karşı korunma önlemi talep etti





Son yıllarda ülkemizde mobil telefon ithalatında ciddi bir artış olduğu gözlerden kaçmıyor. Akıllı telefonların ağırlıkta olduğu bu ithalat rakamları 2013 yılı itibariyle 12.2 milyon adet ve 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüketicilerin ithal mallara ilgi göstermesi yerli üretim yapan firmaları haliyle zora sokuyor ve iPhone 6 gibi ürünlerle rekabet edecek yerli akıllı telefonların ortaya çıkması imkanı da kalmıyor. Bununla ilgili önemli bir başvuru yapıldı.





Kısa süre önce Venus adlı akıllı telefon serisini piyasaya süren Vestel, giderek artan mobil telefon ithalatının yerli üretimin ekonomik göstergelerini olumsuz etkilediğini ve ciddi zarar verdiğini belirterek mobil telefon ithalatına karşı korunma tedbiri alınmasını Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne resmen başvuruda bulunarak talep etti.





Resmi Gazete'nin 5 Aralık tarihli nüshasında yer verilen bu başvuru için İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu oy birliği ile korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.





Bu karar sonrasında soruşturmaya taraf olmak isteyen firmalar müdürlüğe başvuruda bulunacak ve korunma önlemi gerekip gerekmediğine dair kurul tarafları dinleyerek bir sonuca ulaşacak. Eğer korunma önlemi gerekirse Ticaret Politikası Savunma Araçları kapsamında aşağıdaki tedbirler alınabiliyor:





"Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla korunma önlemi alınabilmektedir. Bu amaçla, korunma önlemi bir malın ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergilerinde artış yapılması veya miktar sınırlaması şeklinde uygulanabileceği gibi bunların kombinasyonu olarak da uygulanabilmektedir. "





Yani anlaşıldığı kadarıyla yurt dışından ithal edilen mobil telefonların vergisinin artırılması veya bir kota konulması gündeme gelebilecek. Bu sınırlamalar sonrasında Türk tüketicilerin yerli üretim mallara yönelmesi sağlanacak.





Anladığımız kadarıyla ithalatçı firmaların bu soruşturma kapsamında fikirlerini beyan etmesi ve kurulu böyle bir şeyin olmadığı yönünde inandırması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde iPhone 6, Galaxy Note 4 gibi ithal modellere ekstra vergi konması veya sınırlı sayıda satışının yapılması gibi tedbirler alınabilecek gibi görünüyor. Konu ile ilgili Resmi Gazete sayfasına ve Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili sayfasındaki Yürüyen Soruşturmalar başlığı altında Vestel'in başvurusuna aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.













(technoroom adlı üyemize teşekkürler)















