Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vestel, yerli akıllı telefonlarını yurt dışına satmaya hazırlanıyor

Vestel, Venus adıyla girdiği akıllı telefon pazarında cihazlarını yurt dışına da satmak için kolları sıvadı. İlk etapta cihazlar Türki Cumhuriyetlere ve bazı Avrupa ülkelerine gönderildi.
2 yıl
6,6b
1
55
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Vestel, yerli akıllı telefonlarını yurt dışına satmaya hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör
 

Yerli akıllı telefon fitilini ateşleyen isimlerden olan Vestel, Venus adını verdiği akıllı telefonları yurt dışı pazarlara da satabilmek adına kolları sıvadı. Bu odakta ciddi bir yatırım bütçesi ayıran şirket kademeli olarak Avrupa’da ve Türki Cumhuriyetlerde ses getirmeye çalışacak.
Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan’ın aktardığı bilgilere göre Türki Cumhuriyetlere, Gürcistan’a, Polonya’ya ve diğer bazı Avrupa ülkelerine test numuneleri gönderilmiş. Kısa zamanda satış rakamlarında hatırı sayılır ölçeklere ulaşılması bekleniyormuş. Şubat 2017’de düzenlenecek olan Barcelona’daki Dünya Mobil Kongresi’nde büyük bir stantla fuarda olacaklarını belirten Turan Erdoğan, bu stantta üç yeni modelin sergileneceğini belirtiyor.

Yılda 3 Milyon Telefon İhracatı

“Bu fuarla ihracatta gerçek anlamda büyüme başlar diye düşünüyoruz.” diyen yönetici, 5 yıldır ürettikleri akıllı televizyonlar sayesinde akıllı telefon üretme konusunda zorluk yaşamadıklarını dile getirmiş. Yıllık 12 milyon akıllı cihazın satıldığı ülkemizde Manisa’da üretilen Venüs’lerin payı %5 civarında.


Akıllı telefon pazarında öncelikli hedefi %10 olarak belirleyen Vestel, televizyonda %30 payla sahip oldukları pazar liderliği başarısını telefonda da göstermek istediklerini belirtiyor. Akıllı telefon üretimi noktasındaki beklentilerini de açıklayan Vestel, 3 yıl içinde 3 milyon adeti ihracat, 1 milyon adeti de iç piyasa olmak üzere yıllık toplamda 4 milyonu yakalamak olarak belirlemiş.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Aslanhan. 2 yıl en beğenilen
Desene, Samsung ve Apple batacak.
Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetsaid_ak 2 yıl
Xiaomi Meizu vs. varken vesteli kim ne yapsın Türkiye'de ne yaptılar da yurtdışında ne yapacaklar
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ksk_kaan 2 yıl
Avrupada yaşasam çinden 150-200 dolara alabileceğim canavar gibi telefonlar varken neden Vestel alayım?Türkiye'de olmamıza rağmen bir yolunu bulup Xiaomi almaya çalışıyoruz zaten.
Avrupada yaşasam çinden 150-200 dolara alabileceğim canavar gibi telefonlar varken neden Vestel alayım?Türkiye'de olmamıza rağmen bir yolunu bulup Xiaomi almay...
Devamını Gör
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alone1486 2 yıl
3 kez yeni telefon çıkardı vestel ad akıllı satmayinca kendi personeline zorunpu kullanım getirdi.yerli diye mille diye cöpten farkı olmayan telefonu millete kakalıyorlar.kendi yerli milletini kazık atmaya çalışan dünyada tek olan marka vestele tessekur ediyoruz.apple iphonelari kendi halkına kaça sattigini bakabilirsiniz.vestele nurdan çağrım adam akıllı telefon üretim alalım.yurt dışına da bizi rezil etmeyin Rica ediyorum.biz komedyenlerin anlattığı bir hikaye var.diyor ki bizim valimizi almayın lütfen bizim memleketi yaktı başka yeri yakmasin ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hubalahubhub 2 yıl
Zaten disarda degil miydik? 3 milyon milyar milyon arab getirdiydik ya yil boyunca 3 er kez eniklediler. Sanki savastan kacan benim ulan savastan kacmissin afedersin giyecek d.nun yok her bir kadinin elinde ucer tane cocuk var nasil oluyo olm bu ;) vestel hepsine versin iste ucer tane. Yetmezse diger araplar var kafa basmadigi icin azcik da biz sogusleyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 2 yıl
Dışarıda artık Türk ismine saygı nerdeyse kalmadı. Bunlarda çöp çıkarsa rezil olur, sözde yamyamlardan bile aşağı sınıfta kalırız. Bu gün çinde otellere Türk, Afgan, Pakistan ve hintli müşteri yasağı getirildi haberi vardı. Yola devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 2 yıl
Hic unutmuyorum dedem vestelden televizyon almis gelmis adam yasli kimseyede sormamis xD magazada bi guzel kaziklamislar neyse bende kirilmasin diye bisey demedim iyi yapmisin guzel felan diye gecistirdim televizyon 2 ay sonra arza ustune arza ekrana goruntu vermedi servise gitti geldi 3 gun sonr panelde sarilanma yasandi tekrar gitti geldi panel asiri parlak bu sefer guc bela iade ettik lg aldim 6 snedir daha tik demedi hala kullaniyor hava cikisini kapattiklarindan dolayi bir defa ariza yapti tv lg direk yeni tv ile degistirdi onarim bile yapmadilar bize boyle firma lazim vestel beko arcelik felan bunlardan asla almam adam gibi mallarinin arkasinda durmuyolar hava cikisi dedigim ustu tozlanmasin diye bez koymus boydan boya ordada hava delikleri vardi ici fazla isininca oyle arza yapmis diye tahmin ediyorum ;))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl
Hadi hayirli olsun ilk yerli copumuzude ithal etmis olduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 2 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
khytr89, toysican ve ozkn_s kardeşlerime canı gönülden katılıyorum. ozkn_s kardeşimin yorumunu kibar buldum. Fakat mtsf gibi kardeşleriminde bu konuda fazla bilgilerinin olmadığını düşünüyorum. 1990 yıllardan beri bu firmanın elektroniğini takip ediyorum. Özellikle bilgisayarda ve uydu alıcısı konusunda piyasayı mahvetmişlerdi. Şimdi başımdan geçen olayı anlatayım. 2015 yılında istikbal ürünü aldık. Vestel ile yaptığı anlaşma ile belirli miktarı geçenlere vestel marka telefon ve televizyon veriyorlardı. Bende alışveriş sonucunda venüs 5.0 telefon ve vestel televizyon aldım. Telefon bir müddet sonra arızalandı servise götürdüm. 1 hafta sonra bana kargo ile tamir edilmiş bir şekilde geri gönderdiler ancak açtığımda sorunun giderşilmediğini
hatta başka sorunlarında oluştuğunu gördüm. Tekrar servise götürdüm(Servis dolmuş ile yarım saatlik gidiş mesafesinde.) Bu işlem tam dört kez tekrarlandı. 5. sinde bana güya başka yeni bir telefon gönderdiler. O da 1 hafta içerisinde arızalandı. Garanti süresi içerisinde olduğu halde tüketici mahkemesine gitmeye karar verdim. Ancak promosyon ürünü olduğu için faturası yoktu. Bana fatura gönderilmemişti. Kendilerinden talep ettim. Ancak vermeyeceklerini belirttiler. Telefon Donanımı yerlerde sürünen bu firmanın durumu böyle. Yanlış değilsem 2015 yılında sırf bu firma istiyor diye yerli ürünü desteklemek adına dışarıdan gelen telefonlara ek vergi konuldu. Telefonlar zamlanmıştı. İlkokulda öğretilen Yerli Malı almayı ve haftasını kutlamayı ancak fiyat/performans uygun olursa desteklerim.
Saygılarımla
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tufancan82 2 yıl
Yüzyılın şakası bu olsa gerek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 2 yıl
Ulan bunları biz bile almıyoruz. Şimdiye kadar daha herhangi bir vestel ürünü almadım. Almayacamda. Niye akıllı Avrupalılar alsın??? Türki Cumhuriyetleri bilmem. Yalnız önlerine 2 milliyetçilik sözü attıniz mi hemen kanarlar.. Hatta onlara ne Verseniz alırlar. Yalnız Avrupalılari kandırmaniz zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 2 yıl
Bu vestel tam bir dolandirici lanet bir firma.. ulkemizi cep telefonunda bunlar temsil edecegine hic kimse temsil etmesin daha iyi..
2000 yilindan beri batmasi icin dua ediyorum gerci baya baya gucleri zayifladi.. o vezzy miydi funkey miydi o zamanlarda da pc icin kollari sivamislardi.. helal olsun Turk markasi diyorduk halki 5krs etmeyen aletlerle soyup sogana cevirdiler.. vestel ve vestfrost urunleri almayin aldirtmayin..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Satamadiklarini yabanci 3. dunya ulkelerine belki kakalarlar. Rekabetci hicbirseyleri yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 2 yıl
bak sen. iç pazar tamam şimdi global piyasaya. hadi vestel anca gidersin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6609 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, vestel ve
7 etiket daha turan erdoğan vestel venüs mwc 2017 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Riptide heyecanı devam ediyor 2 yıl 2si1 "Cengaver" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Dell Alienware 51: 3 adet Radeon RX 480 ile gücün zirvesinde 2 yıl OnePlus bu kez kulaklık tanıttı 2 yıl Domino’s drone ile pizza teslimatına başlıyor 2 yıl 15 dakikada şarj olacak, 480km yol gidecek 2 yıl WhatsApp telefon numaranızı Facebook'la paylaşacak 2 yıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yandex.Navigasyon’da 2 yıl Apple, Snapchat benzeri uygulama geliştiriyor 2 yıl Arçelik ve Vestel ilk yerli OLED TV'leri duyurdu 2 yıl LG V20 hakkında yeni gelişmeler ve görseller var 2 yıl iOS cihazları Android cihazlarından daha fazla yazılımsal hataya sahip 2 yıl Sony Xperia X Compact sesleri 2 yıl Justice League filmlerine bir yenisi daha ekleniyor 2 yıl AMD Zen hakkında her şey: Yeni nesil işlemci mimarisi 2 yıl Opera VPN uygulaması, Android’e geldi 2 yıl Volvo Trucks 2400 bg'lik kamyonuyla dünya hız rekorunu kırdı 2 yıl Uygulama indirme reklamları, ABD’de 7 milyar dolar hacme yürüyor 2 yıl Intel McAfee uygulaması, Samsung Galaxy Note 7 ve Z2 modellerinde ön yüklü geliyor 2 yıl MIT, tesadüfen yeni bir metal eritme tekniği icad etti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Vestel, yerli akıllı telefonlarını yurt dışına satmaya hazırlanıyor Sonraki Dünyanın en büyük dört bankası yeni dijital para geliştiriyor 2 yıl 10. yılını kutlayan Apple Music Festival ile büyüleyici performanslara hazır olun 2 yıl Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10 düştü 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 talepleri beklentilerin çok üzerinde 2 yıl Canon EOS 5D Mark IV duyuruldu 2 yıl Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor 2 yıl Google mobil sürümde reklamları abartan siteleri cezalandırmaya başlıyor 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4 ile tanışın 2 yıl Muharrem Taç ile konuştuk: Yazılımcı olmak isteyen gençlere tavsiyeler 2 yıl Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı" 2 yıl Mitsubishi 2020 yılına kadar elektrikli SUV modeli geliştirmeyi planlıyor 2 yıl Kendine kendine birleşen telefonlar geliyor 2 yıl Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek 2 yıl MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor 2 yıl Popüler uygulama Prisma artık internete ihtiyaç duymuyor 2 yıl Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu 2 yıl Project Loon için Google önemli bir mühendisi kadrosuna kattı 2 yıl Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S P100D 2 yıl Steve Wozniak: iPhone 7′de kulaklık girişinin kaldırılması insanları sinirlendirecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim