Vestel, yerli akıllı telefonlarını yurt dışına satmaya hazırlanıyor

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Yerli akıllı telefon fitilini ateşleyen isimlerden olan Vestel, Venus adını verdiği akıllı telefonları yurt dışı pazarlara da satabilmek adına kolları sıvadı. Bu odakta ciddi bir yatırım bütçesi ayıran şirket kademeli olarak Avrupa’da ve Türki Cumhuriyetlerde ses getirmeye çalışacak.
Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan’ın aktardığı bilgilere göre Türki Cumhuriyetlere, Gürcistan’a, Polonya’ya ve diğer bazı Avrupa ülkelerine test numuneleri gönderilmiş. Kısa zamanda satış rakamlarında hatırı sayılır ölçeklere ulaşılması bekleniyormuş. Şubat 2017’de düzenlenecek olan Barcelona’daki Dünya Mobil Kongresi’nde büyük bir stantla fuarda olacaklarını belirten Turan Erdoğan, bu stantta üç yeni modelin sergileneceğini belirtiyor.
Yılda 3 Milyon Telefon İhracatı
“Bu fuarla ihracatta gerçek anlamda büyüme başlar diye düşünüyoruz.” diyen yönetici, 5 yıldır ürettikleri akıllı televizyonlar sayesinde akıllı telefon üretme konusunda zorluk yaşamadıklarını dile getirmiş. Yıllık 12 milyon akıllı cihazın satıldığı ülkemizde Manisa’da üretilen Venüs’lerin payı %5 civarında.
Akıllı telefon pazarında öncelikli hedefi %10 olarak belirleyen Vestel, televizyonda %30 payla sahip oldukları pazar liderliği başarısını telefonda da göstermek istediklerini belirtiyor. Akıllı telefon üretimi noktasındaki beklentilerini de açıklayan Vestel, 3 yıl içinde 3 milyon adeti ihracat, 1 milyon adeti de iç piyasa olmak üzere yıllık toplamda 4 milyonu yakalamak olarak belirlemiş.
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hatta başka sorunlarında oluştuğunu gördüm. Tekrar servise götürdüm(Servis dolmuş ile yarım saatlik gidiş mesafesinde.) Bu işlem tam dört kez tekrarlandı. 5. sinde bana güya başka yeni bir telefon gönderdiler. O da 1 hafta içerisinde arızalandı. Garanti süresi içerisinde olduğu halde tüketici mahkemesine gitmeye karar verdim. Ancak promosyon ürünü olduğu için faturası yoktu. Bana fatura gönderilmemişti. Kendilerinden talep ettim. Ancak vermeyeceklerini belirttiler. Telefon Donanımı yerlerde sürünen bu firmanın durumu böyle. Yanlış değilsem 2015 yılında sırf bu firma istiyor diye yerli ürünü desteklemek adına dışarıdan gelen telefonlara ek vergi konuldu. Telefonlar zamlanmıştı. İlkokulda öğretilen Yerli Malı almayı ve haftasını kutlamayı ancak fiyat/performans uygun olursa desteklerim.
Saygılarımla
2000 yilindan beri batmasi icin dua ediyorum gerci baya baya gucleri zayifladi.. o vezzy miydi funkey miydi o zamanlarda da pc icin kollari sivamislardi.. helal olsun Turk markasi diyorduk halki 5krs etmeyen aletlerle soyup sogana cevirdiler.. vestel ve vestfrost urunleri almayin aldirtmayin..
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