Vestel’den yeni insansız hava aracı: Karayel – SU

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin isteği doğrultusunda geliştirilen silahlı Karayel’in daha gelişmiş bir versiyonu aslında. 2016 yılı Haziran ayında silahlı olarak ilk uçuşunu gerçekleştiren ve başarılı atışlar yapan Karayel’in en güncel versiyonu olan Karayel – SU ise artık daha fazla yük taşıyabilir hale gelmiş.
Kanat açıklığı artırılan insansız hava aracı, toplamda 120kg mühimmat ile uçul gerçekleştirebiliyor. Kanatlarda yapılan düzenlemeler ile mühimmatın yanı sıra faydalı yük ile uçuşa da olanaklı tanınmış ve modüler hale getirilmiş. Önceki nesil Karayel’in farklı nedenlerle satın alınarak kullanılmadığını ancak kiralama yoluna gidildiğini duymuştuk. Umarız yeni model, beklentileri karşılar ve hem ihracat hem de TSK içerisinde kullanımıyla fark yaratmayı başarır.
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Dip not:Vestel telefonlarını da kendisi diziyor, yerlilik anlamında iyi durumdalar.