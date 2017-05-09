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Vestel’den yeni insansız hava aracı: Karayel – SU

Vestel, savunma sanayii yatırımlarına IDEF 2017 kapsamında tanıttığı yeni insansız hava aracı ile devam ediyor. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Karayel – SU hakkında ilk bilgiler:
2 yıl
5,9b
1
30
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vestel’den yeni insansız hava aracı: Karayel – SU
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2005 yılından bu yana insansız hava aracı geliştirmesi adına önemli kaynaklar ayıran ve Karayel adını verdiği model ile önemli bir kilometre taşını geride bırakan Vestel, çok daha gelişmiş bir İHA ile IDEF 2017 fuarında yerini aldı.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin isteği doğrultusunda geliştirilen silahlı Karayel’in daha gelişmiş bir versiyonu aslında. 2016 yılı Haziran ayında silahlı olarak ilk uçuşunu gerçekleştiren ve başarılı atışlar yapan Karayel’in en güncel versiyonu olan Karayel – SU ise artık daha fazla yük taşıyabilir hale gelmiş. 

Kanat açıklığı artırılan insansız hava aracı, toplamda 120kg mühimmat ile uçul gerçekleştirebiliyor. Kanatlarda yapılan düzenlemeler ile mühimmatın yanı sıra faydalı yük ile uçuşa da olanaklı tanınmış ve modüler hale getirilmiş. Önceki nesil Karayel’in farklı nedenlerle satın alınarak kullanılmadığını ancak kiralama yoluna gidildiğini duymuştuk. Umarız yeni model, beklentileri karşılar ve hem ihracat hem de TSK içerisinde kullanımıyla fark yaratmayı başarır.

IDEF’te görücüye çıkarılan KARAYEL-SU ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Kurulduğu günden bu yana Vestel Savunma ile insansız hava aracı projesi üzerine önemli çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası pazarlarda devam eden işbirliği ve ihracat faaliyetlerimiz hızlanarak devam ediyor. Yeni nesil insansız hava aracımız artık kendi segmentindeki en gelişmiş model haline geldi ve pek çok ülkeden yoğun ilgi görüyor. Yakın bir gelecekte; KARAYEL-SU ile ortak üretim, pazarlama ve ihracat başarıları ile Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz.” dedi.
 

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med_cezir91 2 yıl en beğenilen
Vestel-Ayesaş (aydın yazılım)Ankara tesislerinde üretiliyor, elektronik devre kartları bile kendi mühendisleri tarafından tasarlanıp yine kendi tesislerinde dizgilerini yapıyorlar, servis mühendisi olarak çalıştığım dönemde bir kaç kez gitmiştim oradan biliyorum. Türkiye'de ağır sanayi gelişmemiş durumda, diğer sanayi kuruluşlarının durumu da çok iç açıcı değil, en azından savunma sanayisi tarafında bir şey yapıldığını görmek güzel.
Dip not:Vestel telefonlarını da kendisi diziyor, yerlilik anlamında iyi durumdalar.
Vestel-Ayesaş (aydın yazılım)Ankara tesislerinde üretiliyor, elektronik devre kartları bile kendi mühendisleri tarafından tasarlanıp yine kendi tesislerinde diz...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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grafman09 2 yıl
Bunlar çözüm değil, Yapılması gereken bir çeşit koku yapmalı bütün dünyaya yayılsın, kokuyu alanlar silahlardan nefret etsin.. Belki dünyada daha az terör daha az savaş olur.. Silahı unutup kılıç kalkana yönelirlerse fena :))
Bunlar çözüm değil, Yapılması gereken bir çeşit koku yapmalı bütün dünyaya yayılsın, kokuyu alanlar silahlardan nefret etsin.. Belki dünyada daha az terör daha ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Fatih 2 yıl
Ülkemizin ekonomik ve savunma alanında gelişmesine kim katkı sağlıyorsa tebrik ederim.
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MaaşlıPatroon 2 yıl
Bazen adilikte bir numara oluyoruz. Yorumlara bak ya.
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BAM TELİ 2 yıl
Ülkenin savunması vestel'e kaydıysa, kuvayi milliye ruhunun tekrar canlanması elzem olmaktadır. Zira, söz konusu vestel olunca gram güven olmuyor.
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kadirirdem 2 yıl
Aferin Vestel,Böyle devam...
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OverClocK1ng 2 yıl
Ohooo. O da bi şey mi.
Devletin Havasız İnsan Aracı: METROBÜS varken...
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Silent Guardian 2 yıl
Verildi
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Fatih 2 yıl
Ülkemizin ekonomik ve savunma alanında gelişmesine kim katkı sağlıyorsa tebrik ederim.
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axaxa 2 yıl
Tek çare vestel :))
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Physicist_Emre 2 yıl
Vesteli hiç sevmem ama iyi bir şey gibi hayırlısı olsun.
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Quard 2 yıl
Eskiden uzaktan izleyen,bakan gören ve satın alan,satın aldığı halde kısıtlamalara maruz kalan ülke konumundaydık(bazı şeyelerde halen öyleyiz ya neyse)artık yapan, üreten, gelişen ve,geliştiren, satan(ihraç eden) ülke konumuna geldik,geliyoruz.
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CWaRRioR 2 yıl
İnsansız hava aracını, normal bir uçağın kokpitini alarak yapmışlar gibi duruyor.
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YveJhin 2 yıl CWaRRioR
CWaRRioR
İnsansız hava aracını, normal bir uçağın kokpitini alarak yapmışlar gibi duruyor.

Su da , silahli ucak kisaltmasidir
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