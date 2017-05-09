Vestel’den yeni insansız hava aracı: Karayel – SU

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2005 yılından bu yana insansız hava aracı geliştirmesi adına önemli kaynaklar ayıran ve Karayel adını verdiği model ile önemli bir kilometre taşını geride bırakan Vestel, çok daha gelişmiş bir İHA ile IDEF 2017 fuarında yerini aldı.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin isteği doğrultusunda geliştirilen silahlı Karayel’in daha gelişmiş bir versiyonu aslında. 2016 yılı Haziran ayında silahlı olarak ilk uçuşunu gerçekleştiren ve başarılı atışlar yapan Karayel’in en güncel versiyonu olan Karayel – SU ise artık daha fazla yük taşıyabilir hale gelmiş.

Kanat açıklığı artırılan insansız hava aracı, toplamda 120kg mühimmat ile uçul gerçekleştirebiliyor. Kanatlarda yapılan düzenlemeler ile mühimmatın yanı sıra faydalı yük ile uçuşa da olanaklı tanınmış ve modüler hale getirilmiş. Önceki nesil Karayel’in farklı nedenlerle satın alınarak kullanılmadığını ancak kiralama yoluna gidildiğini duymuştuk. Umarız yeni model, beklentileri karşılar ve hem ihracat hem de TSK içerisinde kullanımıyla fark yaratmayı başarır.

IDEF’te görücüye çıkarılan KARAYEL-SU ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Kurulduğu günden bu yana Vestel Savunma ile insansız hava aracı projesi üzerine önemli çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası pazarlarda devam eden işbirliği ve ihracat faaliyetlerimiz hızlanarak devam ediyor. Yeni nesil insansız hava aracımız artık kendi segmentindeki en gelişmiş model haline geldi ve pek çok ülkeden yoğun ilgi görüyor. Yakın bir gelecekte; KARAYEL-SU ile ortak üretim, pazarlama ve ihracat başarıları ile Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz.” dedi.

