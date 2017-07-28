Vestel'in amiral gemisi Venus Z10 satışa çıktı

Vestel ürün gamındaki akıllı telefonların adlandırılmasında yeni bir stratejiye gitti. Bundan böyle giriş seviyesi telefonlara Vestel E, orta seviye telefonlara Vestel V ve üst seviye telefonlara ise Vestel Z isimleri veriliyor. Vestel Z10, üst seviyeye yönelik Vestel Z ailesinin ilk üyesi.
Telefonun kamera yeteneklerine baktığımızda 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kameranın yer aldığını, arka kamerada PDAF, OIS ve EIS teknolojilerinin yer aldığını görüyoruz. Venus Z10'un orta-üst segmentte daha iyi rekabet edebilmesi için çift arka kamera teknolojisine ve daha iyi bir işlemciye yer verilebilirdi. Telefonun detaylı incelemesi için takipte kalın.
Z10'u Satın Alanlara Ücretsiz Abonelikler Sunulacak
Bugüne kadarki en iyi Venus telefonu olarak lanse edilen Z10'u satın alan kullanıcılar bir takım avantajlardan yararlanabilecekler. Kullanıcılar üç ay ücretsiz BluTV aboneliği, üç ay ücretsiz Filbox aboneliği, üç ay ücretsiz Diyetkolik üyeliği ve BİSU uygulamasında yüzde 10 indirim avantajından yararlanacak.
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