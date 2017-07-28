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Vestel'in amiral gemisi Venus Z10 satışa çıktı

Vestel'in en güçlü Venus akıllı telefonu Z10 satışa sunuldu. Venus ailesinin en güçlü üyesi olarak lanse edilen Z10'un teknik özellikleri ve satış fiyatı haberde.
1 yıl
9,5b
1
97
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vestel'in amiral gemisi Venus Z10 satışa çıktı
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Türkiye'nin teknoloji devi Vestel'in Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Venus Z10 ülkemizde satışa sunuldu. Vestel'in en güçlü telefonu Venus Z10 üstün kamera ve ekran özellikleriyle gelişmiş bir mobil deneyim sunuyor. Venuz Z10, 1499 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Ayrıca Bkz. "Vestel Venus Z10 detaylı ön inceleme"

Vestel ürün gamındaki akıllı telefonların adlandırılmasında yeni bir stratejiye gitti. Bundan böyle giriş seviyesi telefonlara Vestel E, orta seviye telefonlara Vestel V ve üst seviye telefonlara ise Vestel Z isimleri veriliyor. Vestel Z10, üst seviyeye yönelik Vestel Z ailesinin ilk üyesi.

Vestel'in amiral gemisi Venus Z10 satışa çıktı
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Şık metal kasa ve 2.5 boyutlu ekran teknolojisinin bir araya getirildiği Venus Z10 gücünü Qualcomm'un Snapdragon 435 platformundan alıyor. 8 çekirdekli yapıdaki işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Venus Z10'un 5.2" büyüklüğündeki ve 1080p çözünürlüğe sahip ekranında renklerin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayan teknolojiler kullanılıyor.


Telefonun kamera yeteneklerine baktığımızda 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kameranın yer aldığını, arka kamerada PDAF, OIS ve EIS teknolojilerinin yer aldığını görüyoruz. Venus Z10'un orta-üst segmentte daha iyi rekabet edebilmesi için çift arka kamera teknolojisine ve daha iyi bir işlemciye yer verilebilirdi. Telefonun detaylı incelemesi için takipte kalın.

Z10'u Satın Alanlara Ücretsiz Abonelikler Sunulacak

Bugüne kadarki en iyi Venus telefonu olarak lanse edilen Z10'u satın alan kullanıcılar bir takım avantajlardan yararlanabilecekler. Kullanıcılar üç ay ücretsiz BluTV aboneliği, üç ay ücretsiz Filbox aboneliği, üç ay ücretsiz Diyetkolik üyeliği ve BİSU uygulamasında yüzde 10 indirim avantajından yararlanacak.


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Kıt mir 1 yıl en beğenilen
Snapdragon 435 ve amiral gemisi
2 Yanıt Yanıtla +98
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canguler917 1 yıl
z serisinde 435 varsa e serisinde işlemci olmayabilir
1 Yanıt Yanıtla +83
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RichesMen 1 yıl
1500 tl nedir sözde türk şirketi. Xiaomi Mi6 6GB - 64 GB fiyatı 1296 TL (2449 Yen)
128 GB fiyatı 1512 TL (2889 Yen) 128 GB seramik fiyatı 1566 TL (2999 Yen)
1500 tl nedir sözde türk şirketi. Xiaomi Mi6 6GB - 64 GB fiyatı 1296 TL (2449 Yen)128 GB fiyatı 1512 TL (2889 Yen) 128 GB seramik fiyatı 1566 TL (2999 Ye...
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System32Deleted 1 yıl
Telefon Süper
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Emelek53 1 yıl
Arkdaşlar, telefon sadece işlemci ve ram'den ibaret değildir. Millet 4gb ram 64gb hafıza dendimi uçuyor. Düzgün çalışan sağlam 2gb ram 16gb hafızaya sahip bir telefon 10 kişiden 9'unun işini rahatlıkla görür. Vestel böyle uçuk kaçık telefonlar çıkaracağına fiyatı 500tl'yi geçmeyen adam gibi telefon üretsin, halkına bir yararı olsun. Çin ve Hindistan bunu yapıyor ve 70-90 dolar arası satıyor.
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gorzone 1 yıl
İphone özelliklerini sunsun iphone değil bunu alalım diyenlere çok gülüyorum.
Apple yeni iphone için samsungdan aldığı ekranlara tane başı 110$ ödüyormuş. Bildiğiniz gibi fabrikaların bir kapasitesi var ve sipariş yönetim politikaları olur. En son teknolojiyi herkesten önce piyasaya sürmek isterseniz çok para bayılmanız gerekir. Bu birim başı maliyet de yapacağınız sipariş ne kadar çok ise o kadar düşer. Apple 130.000.000 adet sipariş ile Samsung'a 14.300.000.000$ ödeme yaparak birim başı 110$'a işi bağlamış. Misal vestel de aynı ekranı telefonuna koymak için samsung'un kapısını çalsa ve 500.000 adet için pazarlığa ödese Samsung birim başı kaç $ talep edecekti? 170$? 200$? Aynı durum işlemci, lens vb diğer tüm komponentler için geçerli. Vestel Apple ile tamamen aynı parçaları üreterek ve tamamen aynı parçaları tedarik ederek tamamen aynı özelliklerde ve kalitede bir telefon üretse Vestel'e telefonun apple'a olduğu gibi 1000$ dolara mı mal olacağını sanıyorsunuz? Vestelin 1500$'a mal edip 7000 TL'ye piyasaya süreceği telefonu mu alacaksınız? Hiç sanmıyorum.
shiftdelete.net/...
Yerli telefon üreticilerin milyon altı düşük satış hacimleri ile büyük üreticilerle aynı seviyelerde telefonları aynı dönemde üretip piyasa sunmaları MÜMKÜN DEĞİL, çok büyük maliyet farkları olur ve tüketici daha ucuzu dururken bu telefonları almaz.
MECBUREN satın almakta büyük üreticiler ile rekabet etmeyecekleri, fiyatlar üzerindeki balonlar inip ucuzlamış komponentleri kullanarak giriş-orta seviye telefonlar üretip yavaş yavaş devlerle rekabet edebilecek adetlerde sipariş verebilecekleri düzeylere gelmeye çalışacaklar. Mümkün olduğunca çok üretimi kendi bünyelerinde gerçekleştirmeye çalışacaklar. Başka türlü var olamazlar. Büyük üretcilerle aynı özelliklerde olsun hem de ucuz olsun yok öyle bi dünya.
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sfzb67 1 yıl
Benim z10 da gelmek üzere
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BekiRoRo 1 yıl
Ben de 3 gündür Z10 kullanıyorum. Iphone 6S Plus' tan geçtim.
Görenler inceliği ve ekranınını beğeniyorlar.
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DH Misafiri 1 yıl
İlla yerli şirket diye fiyatı yüksek diyorsunuz yabancı hayranları z10 süper kullanıyorum indirme ve video çekmeye vede foto çekerken el titreme tlfon kendisi otomatik ayarlıyor
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mitbaer 1 yıl
epey.com/...
Z10 u işlemcisi üzerinden eleştiriyoruz ama LG nin yeni piyasaya sürdüğü Q6, aynı işlemciye sahip bir telefon. bu açıdan baktığımızda nasıl yorumlamak gerekir?
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Emelek53 1 yıl mitbaer
mitbaer
epey.com/...
Z10 u işlemcisi üzerinden eleştiriyoruz ama LG nin yeni piyasaya sürdüğü Q6, aynı işlemciye sahip bir telefon. bu açıdan baktığımızda nasıl yorumlamak gerekir?

Sayın (Mitbaer); Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. lg Q6 ve Z10 aynı fiyat ama kesinlikle aynı aynı çapta değiller. Q6 ekran 5,5 inch, ekran kasa oranı %79(nerdeyse telefonun tamamı ekran) dolayısıyla telefon ebadı daha küçük, ekran çözünürlüğü 2160-1080.Görüntüsü ile daha yeni nesil telefon. Hadi bunları geçtik en önemli fark; adamlar MIL-STD-810G (Askeri standart) sağlamlığında telefon yapmış.Normalde askeri standartta üretilen cihazların fiyatı aynı özellikteki diğer cihazların en az iki katıdır. Nedir bu standartlar. Cihazı belli bir yükseklikten defalarca yere bırakırsınız kırılmaması gerekir. Nemli ortamlarda bozulmaması gerekir. Gemilerde kullanıyorsanız tuzu su zerrelerinden etkilenmemesi gerekir.Yüksek ve düşük sıcaklıklarda cihaz çalışmasına devam etmelidir. Yağmur altında çalışmaya devam etmelidir. Yüksek titresimlerde bozulmamalıdır.Basınca karşı dayanıklı olmak zorundadır.vs..vs..
Şimdi siz telefon alırken bu şartnameleri karşılayan bir telefonmu alırsınız, yoksa şartnameleri karşılamayan oyuncak sağlamlığında bir telefon alırsınız. Karar sizin.
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IBM 5100 1 yıl
Yine hangi çin meşeli telefonun üstüne logo bastırttılar acaba ?
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gorzone 1 yıl
Amiral Gemisi ifadesinin anlamını bilmeyenler amiral gemisi ifadesi üzerinden eleştiri döşenmiş.
Amiral gemisi ifadesi firmaların çıkarttıkları en yüksek performanslı telefonlar için kullanılır. Piyasadaki en yüksek performanslı telefonlar için değil.
Z10 piyasada ki en yüksek performanslı telefonların ayarında, aynı sınıfta bir telefon değildir. Vestel'in telefonları arasında en yüksek performanslı olan telefon olarak Vestel'in amiral gemisidir.
Burada ne müşterileri kandırmak gibi yakışıksız bir durum söz konusudur, ne de telefonu abartmak söz konusudur. Vestel daha yüksek performanslı bir telefon çıkartana kadar vestel'in amiral gemisi Z10'dur.
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BERKYABGU 1 yıl
Vestel almayın aldırtmayın. Bu pazarlara ilk girdiğinde vergi getirtti ulan sonra millet dedi ki Milli mal alalım katkımız olur adamlar her hatayı kullanıcı hatası diye yutturup garantiye almıyorlar
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matgab 1 yıl BERKYABGU
BERKYABGU
Vestel almayın aldırtmayın. Bu pazarlara ilk girdiğinde vergi getirtti ulan sonra millet dedi ki Milli mal alalım katkımız olur adamlar her hatayı kullanıcı hatası diye yutturup garantiye almıyorlar

Hangi vergiyi getirtti? Verginin kanun no'su ya da resmi gazete tarihi-ilamı falan var mı?
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