Vestel'in amiral gemisi Venus Z10 satışa çıktı

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Türkiye'nin teknoloji devi Vestel'in Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Venus Z10 ülkemizde satışa sunuldu. Vestel'in en güçlü telefonu Venus Z10 üstün kamera ve ekran özellikleriyle gelişmiş bir mobil deneyim sunuyor. Venuz Z10, 1499 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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"Vestel Venus Z10 detaylı ön inceleme"

Vestel ürün gamındaki akıllı telefonların adlandırılmasında yeni bir stratejiye gitti. Bundan böyle giriş seviyesi telefonlara Vestel E, orta seviye telefonlara Vestel V ve üst seviye telefonlara ise Vestel Z isimleri veriliyor. Vestel Z10, üst seviyeye yönelik Vestel Z ailesinin ilk üyesi.

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Şık metal kasa ve 2.5 boyutlu ekran teknolojisinin bir araya getirildiği Venus Z10 gücünü Qualcomm'un Snapdragon 435 platformundan alıyor. 8 çekirdekli yapıdaki işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Venus Z10'un 5.2" büyüklüğündeki ve 1080p çözünürlüğe sahip ekranında renklerin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayan teknolojiler kullanılıyor.





Telefonun kamera yeteneklerine baktığımızda 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kameranın yer aldığını, arka kamerada PDAF, OIS ve EIS teknolojilerinin yer aldığını görüyoruz. Venus Z10'un orta-üst segmentte daha iyi rekabet edebilmesi için çift arka kamera teknolojisine ve daha iyi bir işlemciye yer verilebilirdi. Telefonun detaylı incelemesi için takipte kalın.

Z10'u Satın Alanlara Ücretsiz Abonelikler Sunulacak

Bugüne kadarki en iyi Venus telefonu olarak lanse edilen Z10'u satın alan kullanıcılar bir takım avantajlardan yararlanabilecekler. Kullanıcılar üç ay ücretsiz BluTV aboneliği, üç ay ücretsiz Filbox aboneliği, üç ay ücretsiz Diyetkolik üyeliği ve BİSU uygulamasında yüzde 10 indirim avantajından yararlanacak.