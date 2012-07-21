Vestel'in yarışmasını kazanın, The Dark Knight Rises'ı herkesten önce izleyin

Ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından Vestel, Facebook üzerinden açtığı yeni yarışmayla 100 kişiyi Batman üçlemesinin son filmi The Dark Knight Rises’ın galasına götürüyor.

http://www.facebook.com/vestel adresinden ulaşacağınız yarışmada yapmanız gereken tek şey sinema salonunda bulunan 100 koltuktan herhangi birini seçip; Batman serisiyle ilgili size yöneltilecek 10 soruya en kısa sürede en fazla doğru yanıtı vermeniz. Yarışmada sorulan 10 soruya en hızlı cevap veren 100 şanslı kişiden biri olmanız halinde ise The Dark Knight Rises’ı herkesten önce 27 Temmuz’da İstanbul Kanyon Cinemaximum’da izleyebileceksiniz…

Dip Not: Donanımhaber ailesi olarak bol şanslar diliyoruz :)