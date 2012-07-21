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Vestel'in yarışmasını kazanın, The Dark Knight Rises'ı herkesten önce izleyin

6 yıl
7,8b
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8
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından Vestel, Facebook üzerinden açtığı yeni yarışmayla 100 kişiyi Batman üçlemesinin son filmi The Dark Knight Rises’ın galasına götürüyor.

http://www.facebook.com/vestel adresinden ulaşacağınız yarışmada yapmanız gereken tek şey sinema salonunda bulunan 100 koltuktan herhangi birini seçip; Batman serisiyle ilgili size yöneltilecek 10 soruya en kısa sürede en fazla doğru yanıtı vermeniz. Yarışmada sorulan 10 soruya en hızlı cevap veren 100 şanslı kişiden biri olmanız halinde ise The Dark Knight Rises’ı herkesten önce 27 Temmuz’da İstanbul Kanyon Cinemaximum’da izleyebileceksiniz…

Dip Not: Donanımhaber ailesi olarak bol şanslar diliyoruz :)


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IhtiyarDelikanli 6 yıl
canımı sokakta bulmadım :)
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DH Misafiri 6 yıl
zaten 27 temmuzda gösterime girmiyor mu nasıl herkesten önce olacak :D
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filteke 6 yıl
salladım 30000 verdi ilkinde daha sonra daha zor sorular geldi
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Lars Ulrich 6 yıl
Ben bir koltuğa oturdum peşini de bırakmam bunun o galaya gidilecek arkadaş.
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kassatura 6 yıl
Sorular çok zor. Öyle böyle değil. Bir de seriye hakim değilim tabii. Ondan da olabilir.
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mkt 6 yıl
Zamanı geri almayı düşünüyorlarsa olabilir
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aspirin_00 6 yıl
1 gün önce izlemişim 1 sene sonra, ne kaybedeceğim ki ? hayret..
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eeevrim 6 yıl
Amerikada zaten yayınlandı..Hatta isterseniz ts versiyonu bile internete düştü.Bence Haber başlığı Türkiye de herkesten önce ilk siz izleyin olmalı.Tabi bu bir düşünce :))...
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