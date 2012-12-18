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Viber 140 milyon kullanıcı sayısını geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
721
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevirimiçi iletişim pazarına geç girmiş olmasına rağmen, kısa sürede popüler olan Viber, 140 milyon kullanıcı sayısını geçtiğini duyurdu.

Platform günde 400 bin yeni kullanıcı kazanırken, Skype, Tango, WhatsApp gibi devlerle de yarışır hale geldi. Uygulama 193 ülkede kullanılmakta. Uygulama, ağ içerisindeki kullanıcılarla ücretsiz sesli görüşme ve mesajlaşma imkanı sunuyor. Ayrıca konum bilgisini de arkadaşlarınıza paylaşmanız mümkün.

Uygulama Android, iOS, Windows Phone 7, Nokia S40, Belle, BlackBerry ve Bada işletim sistemleri için yayınlanmış durumda. 

2017 yılında 1 milyar internet üzerinden sesli görüşme kullanıcısı olacağı tahmin ediliyor. Popüler uygulamalar da bu rakama katkı yapıyor. 

http://thenextweb.com/mobile/2012/12/18/free-messaging-and-voice-calling-app-viber-now-boasts-140m-users-growing-at-400000-new-users-per-day/ Yorum Yaz
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ViberTeam 6 yıl en beğenilen
Hi!
This is a member of the Viber Team.
Thank you for reviewing our new update, we hope you like it as much as we do! ;)
Please feel free to let us know your thoughts, questions and comments, we'd be happy to assist.
@eP_362 - We are working hard to develop Viber's calls feature to more and more platforms. Please stay tuned. :)
Thanks,
Viber
----------------------------------
Merhaba!
Bu Viber takımının bir üyesidir.
Yeni güncelleme incelediğiniz için teşekkür ederiz, biz sizin kadar yaptığımız gibi beğeneceğinizi umarız! ;)
Bize düşüncelerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı bildirmekten çekinmeyin, biz yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
@ eP_362 - Biz daha platformlara Viber çağrıları özelliği geliştirmek için çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. :)
Teşekkürler,
Viber
Hi!This is a member of the Viber Team.Thank you for reviewing our new update, we hope you like it as much as we do! ;)Please feel free to let us kn...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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ViberTeam 6 yıl en beğenilen
Hi!
This is a member of the Viber Team.
Thank you for reviewing our new update, we hope you like it as much as we do! ;)
Please feel free to let us know your thoughts, questions and comments, we'd be happy to assist.
@eP_362 - We are working hard to develop Viber's calls feature to more and more platforms. Please stay tuned. :)
Thanks,
Viber
----------------------------------
Merhaba!
Bu Viber takımının bir üyesidir.
Yeni güncelleme incelediğiniz için teşekkür ederiz, biz sizin kadar yaptığımız gibi beğeneceğinizi umarız! ;)
Bize düşüncelerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı bildirmekten çekinmeyin, biz yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
@ eP_362 - Biz daha platformlara Viber çağrıları özelliği geliştirmek için çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. :)
Teşekkürler,
Viber
2 Yanıt Yanıtla +4
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eP_362 6 yıl ViberTeam
ViberTeam

Hi!
This is a member of the Viber Team.
Thank you for reviewing our new update, we hope you like it as much as we do! ;)
Please feel free to let us know your thoughts, questions and comments, we'd be happy to assist.

@eP_362 - We are working hard to develop Viber's calls feature to more and more platforms. Please stay tuned. :)

Thanks,
Viber
----------------------------------
Merhaba!
Bu Viber takımının bir üyesidir.
Yeni güncelleme incelediğiniz için teşekkür ederiz, biz sizin kadar yaptığımız gibi beğeneceğinizi umarız! ;)
Bize düşüncelerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı bildirmekten çekinmeyin, biz yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

@ eP_362 - Biz daha platformlara Viber çağrıları özelliği geliştirmek için çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. :)

Teşekkürler,
Viber

Cevabınız için teşekkürler. En geç ne zaman gelir? Tarihi öğrenme şansımız da mı yok :)
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danGerfuLL 6 yıl ViberTeam
ViberTeam

Hi!
This is a member of the Viber Team.
Thank you for reviewing our new update, we hope you like it as much as we do! ;)
Please feel free to let us know your thoughts, questions and comments, we'd be happy to assist.

@eP_362 - We are working hard to develop Viber's calls feature to more and more platforms. Please stay tuned. :)

Thanks,
Viber
----------------------------------
Merhaba!
Bu Viber takımının bir üyesidir.
Yeni güncelleme incelediğiniz için teşekkür ederiz, biz sizin kadar yaptığımız gibi beğeneceğinizi umarız! ;)
Bize düşüncelerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı bildirmekten çekinmeyin, biz yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

@ eP_362 - Biz daha platformlara Viber çağrıları özelliği geliştirmek için çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. :)

Teşekkürler,
Viber

Working hard?


Viber's call function working on Nokia's Lumia models(Mango) but other WP device owners can't use it.

So funny.

Thanks anyway.
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ugacomtr 6 yıl
en cok sevdigim uygulama... yapana helal olsun. tango viber whatsapp skype hepsini denedim ama viber başka... hem mesajlaşıyorum hem konuşuyorum.
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ZZ RAT 6 yıl
En isime yarayan uygulama,
yurtdisinda iken bizi buyuk bir kulfetten kurtariyor.
Yapanlarin ellerine saglik.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
uygulama cok iyi gercekten, babamla surekli konusurm , bi sarti var internetin hizi iyi olmasi lazim(WIFI yada 3G) edgeyle konusuyorsunuz ama poor(zayif) kaliteyle
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Zenci Forvet 6 yıl
Açıkçası pek kullanmıyorum ama güzel.
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eP_362 6 yıl
Windows Phone 8, Symbian, bada, Blackberry ve S40'a hâlâ sesli görüşme desteği verecek! Uygulama zaten bu yönüyle ortaya çıkıyor ama nerde? Baya önce duyurulmasına rağmen çok geç kaldı.
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Krone 6 yıl
Çok kullanışlı ve ses kalitesi çok iyi.
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