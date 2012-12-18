Viber 140 milyon kullanıcı sayısını geçti

Haber Editörü
Çevirimiçi iletişim pazarına geç girmiş olmasına rağmen, kısa sürede popüler olan Viber, 140 milyon kullanıcı sayısını geçtiğini duyurdu.
Platform günde 400 bin yeni kullanıcı kazanırken, Skype, Tango, WhatsApp gibi devlerle de yarışır hale geldi. Uygulama 193 ülkede kullanılmakta. Uygulama, ağ içerisindeki kullanıcılarla ücretsiz sesli görüşme ve mesajlaşma imkanı sunuyor. Ayrıca konum bilgisini de arkadaşlarınıza paylaşmanız mümkün.
Uygulama Android, iOS, Windows Phone 7, Nokia S40, Belle, BlackBerry ve Bada işletim sistemleri için yayınlanmış durumda.
2017 yılında 1 milyar internet üzerinden sesli görüşme kullanıcısı olacağı tahmin ediliyor. Popüler uygulamalar da bu rakama katkı yapıyor.
http://thenextweb.com/mobile/2012/12/18/free-messaging-and-voice-calling-app-viber-now-boasts-140m-users-growing-at-400000-new-users-per-day/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
This is a member of the Viber Team.
Thank you for reviewing our new update, we hope you like it as much as we do! ;)
Please feel free to let us know your thoughts, questions and comments, we'd be happy to assist.
@eP_362 - We are working hard to develop Viber's calls feature to more and more platforms. Please stay tuned. :)
Thanks,
Viber
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Merhaba!
Bu Viber takımının bir üyesidir.
Yeni güncelleme incelediğiniz için teşekkür ederiz, biz sizin kadar yaptığımız gibi beğeneceğinizi umarız! ;)
Bize düşüncelerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı bildirmekten çekinmeyin, biz yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
@ eP_362 - Biz daha platformlara Viber çağrıları özelliği geliştirmek için çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. :)
Teşekkürler,
Viber