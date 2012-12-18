Viber 140 milyon kullanıcı sayısını geçti





Çevirimiçi iletişim pazarına geç girmiş olmasına rağmen, kısa sürede popüler olan Viber, 140 milyon kullanıcı sayısını geçtiğini duyurdu.





Platform günde 400 bin yeni kullanıcı kazanırken, Skype, Tango, WhatsApp gibi devlerle de yarışır hale geldi. Uygulama 193 ülkede kullanılmakta. Uygulama, ağ içerisindeki kullanıcılarla ücretsiz sesli görüşme ve mesajlaşma imkanı sunuyor. Ayrıca konum bilgisini de arkadaşlarınıza paylaşmanız mümkün.





Uygulama Android, iOS, Windows Phone 7, Nokia S40, Belle, BlackBerry ve Bada işletim sistemleri için yayınlanmış durumda.





2017 yılında 1 milyar internet üzerinden sesli görüşme kullanıcısı olacağı tahmin ediliyor. Popüler uygulamalar da bu rakama katkı yapıyor.

http://thenextweb.com/mobile/2012/12/18/free-messaging-and-voice-calling-app-viber-now-boasts-140m-users-growing-at-400000-new-users-per-day/