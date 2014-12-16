Viber oyun desteği üzerinde çalışıyor





Kısa süre önce sosyal ağ tarzında ünlülerin paylaşımlarını uygulama içerisinde takip etme imkanı sunmaya başlayan Viber, önemli bir yeniliğe daha hazırlanıyor.





Bir süre önce Viber'ı satın alan Japon Rakuten'in de tecrübeleriyle uygulama artık oyun oynama imkanı da sunmaya başlayacak. Line, Kakao Talk gibi pek çok rakip uygulamada oyun imkanı mevcut ve bu sayede kullanıcılar daha fazla uygulama ile etkileşime girebiliyor.





Viber bu aşamada Storm8 ve Playtika stüdyoları ile işbirliğine gitti. İlk etapta Candy Mania, Pop ve Wild Luck Casino oyunları uygulama içerisinde kullanıma sunulacak. Sonrasında oyunların sayısı artacak.





Oyun özelliği şimdilik kısıtlı bir alanda geçerli olacak. Beyaz Rusya, İsrail, Malezya ve Singapur ülkeleri özelliği ilk alan ülkeler kapsamında. Gelecek yıl ise daha fazla ülkeye oyunlar açılacak.