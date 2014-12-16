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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Viber oyun desteği üzerinde çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Viber oyun desteği üzerinde çalışıyor

Kısa süre önce sosyal ağ tarzında ünlülerin paylaşımlarını uygulama içerisinde takip etme imkanı sunmaya başlayan Viber, önemli bir yeniliğe daha hazırlanıyor.

Bir süre önce Viber'ı satın alan Japon Rakuten'in de tecrübeleriyle uygulama artık oyun oynama imkanı da sunmaya başlayacak. Line, Kakao Talk gibi pek çok rakip uygulamada oyun imkanı mevcut ve bu sayede kullanıcılar daha fazla uygulama ile etkileşime girebiliyor. 

Viber bu aşamada Storm8 ve Playtika stüdyoları ile işbirliğine gitti. İlk etapta Candy Mania, Pop ve Wild Luck Casino oyunları uygulama içerisinde kullanıma sunulacak. Sonrasında oyunların sayısı artacak.

Oyun özelliği şimdilik kısıtlı bir alanda geçerli olacak. Beyaz Rusya, İsrail, Malezya ve Singapur ülkeleri özelliği ilk alan ülkeler kapsamında. Gelecek yıl ise daha fazla ülkeye oyunlar açılacak. 

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SDLGranada 4 yıl
Yok daha neler oyunmuş??
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SEO-Uzmanı 4 yıl
zaten bellek sınırlı birde program içinde programla sistem iyice kasılır !
viber bende ses kalitesinin biraz daha artırsın ! skype nin kodekleri daha iyi
sırf telefon numarası desteği üzerinde ücretsiz bağlantı adresleme yapmıyor diye skype geri planda kalıyor ! skype telefon adres listesi üzerinde şifresiz hesap oluşturma özelliğini bir verse zaten viber hikaye olacak gidecek ! ama şifre olayı yüzünden skype son kullanıcı açısından ciddi bir kayıp var !
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