Viber, sesli görüşme desteği ile Windows Phone 8 için yayınlandı





Windows Phone 8 platformu için uzun süredir merakla beklenen iletişim uygulaması Vİber nihayet yayınlandı.





Firma daha önce bir süredir Lumia 920 modeli üzerinde uygulamayı test ettiklerini duyurmuştu. Tamamlanan testler sonrası Viber önemli bir yenilikle WP8 kullanıcılarına merhaba dedi.





WP7.5 sürümünde sesli görüşme desteği bulunmayan uygulama artık hem WP8 hem de WP7.5 için HD kalitesinde sesli görüşme imkanı sunacak. WP8 için indirip kurabileceğiniz uygulama ayrıca güncelleme halinde sesli görüşme desteğini WP7.5 cihazlarına da sunacak.





Viber telefon numaranızı kimlik olarak kullanıyor ve rehberiniz ile veritabanını karşılaştırarak arkadaş listenizi oluşturmanızı sağlıyor. Metin ve ses dışında fotoğraf paylaşımı da yapılabiliyor. Uygulama kilit ekranı bildirim desteği de sunuor ve 30 dilde erişilebilir durumda.











