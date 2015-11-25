Viber'a çok önemli yenilik

Metin, ses ve fotoğraf tabanlı popüler iletişim uygulaması Viber, iOS ve Android platformlarında önemli özelliklerle güncellendi.

Ülkemizde de çok ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunan Viber, iki platform için de yayınlan yeni sürümüyle ilk olarak artık kişilerin mesajları silebilmesine imkan tanıyor. Bunu önemli kılan kısım ise artık karşı tarafa gönderilen mesajların da silenebiliyor olması. Bu sayede yanlış gönderdiğiniz bir mesajı daha karşı taraftan görmeden silebilir ve böylece genel olarak daha güvenli bir sohbet deneyimi elde edebilirsiniz.

Viber'ın iOS ve Android tarafında aldığı diğer bir ortak yenilik ise dosya eklentileri. Artık arkadaşlarınıza eklenti şeklinde dosya (Sunum, döküman vb) gönderebiliyorsunuz. iOS tarafına özel yenilikler arasındaysa fotoğraf ve videolar için iCloud desteği, Spotlight arama ve interaktif bildirimler yer alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Viber'a aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2015/11/viber-update-delete-messages-sent/?utm_source=mainrss