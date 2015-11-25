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Viber'a çok önemli yenilik

Popüler anlık iletişim uygulamalarından Viber, hem iOS hem de Android tarafında çok önemli bir özellik kazandı. Artık kazara artılan mesaj sorunu ortadan kalktı.
3 yıl
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5
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Viber'a çok önemli yenilik
Metin, ses ve fotoğraf tabanlı popüler iletişim uygulaması Viber, iOS ve Android platformlarında önemli özelliklerle güncellendi.
Ülkemizde de çok ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunan Viber, iki platform için de yayınlan yeni sürümüyle ilk olarak artık kişilerin mesajları silebilmesine imkan tanıyor. Bunu önemli kılan kısım ise artık karşı tarafa gönderilen mesajların da silenebiliyor olması. Bu sayede yanlış gönderdiğiniz bir mesajı daha karşı taraftan görmeden silebilir ve böylece genel olarak daha güvenli bir sohbet deneyimi elde edebilirsiniz.
Viber'ın iOS ve Android tarafında aldığı diğer bir ortak yenilik ise dosya eklentileri. Artık arkadaşlarınıza eklenti şeklinde dosya (Sunum, döküman vb) gönderebiliyorsunuz. iOS tarafına özel yenilikler arasındaysa fotoğraf ve videolar için iCloud desteği, Spotlight arama ve interaktif bildirimler yer alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Viber'a aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

http://www.ubergizmo.com/2015/11/viber-update-delete-messages-sent/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Blackberry messenger da zaten vardı
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mcrew 3 yıl
wechat te de var
iki dakika içinde yazdığın metni geri alabiliyorsun

imo da da yazdığın şeyi enter a basmadan gösteriyor
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Rachsuchtig 3 yıl
Viber uygulanin varlığını unutmuşum zamanında çok kullanmıştım gelen yenilikler ise tan Whatsapp'ta olması gereken şeyler hele ki doküman paylaşımı
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BekirTemel 3 yıl
Bence her bu tarz uygulamaya gelmeli bu özellik.
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E. Kuneri 3 yıl
Mesajin silinmesi sadece karşi taraf görmemişken ise baya güzel.
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