Victoria Eyaleti sürüsücüz araç geliştirmek için Bosch ile ortaklık kurdu

1,2 milyon Avustralya Doları yatırımı takiben Trafik Kaza Komisyonu ve VicRoads ile birleşen Victorya eyaleti yönetimi Avustralya'daki ilk sürücüsüz aracı geliştirmek için otomotiv parçaları devi Bosch ile ortaklık kurdu.

Victoria yol ve yol güvenliği bakanı Luke Donnellan yaptığı açıklamayla Clayton'da geliştirilen aracın sürücü girişi olmadan da yollarda seyahat edebileceğini ve yayalar, bisikletliler, diğer araçlar gibi çevresel faktörleri farkederek kazalardan kaçınacağını söyledi.

"İnsan hatasını denklemden silecek olan sürücüsüz araçlar Victorya yollarında ölümlerin ve ağır yaralanmaların azalmasında kritik bir rol oynayacak" diyen Donnellan, yapılacak denemelerin bu tarz araçların eyalet yollarında gezebilmesi için yapılacak yönetmelik ve altyapı çalışmları için de ön ayak olacağını belirtiyor.

Victorya yollarını denetleyen VicRoads açısından da önem arz eden tersler esnasında sürücülerin otonom araçları kullanım şekilleri gözlenecek ve trafik yönetim uzmanları ile şehir plancıları yeni araçların ihtiyaçlarına göre yol ağları ve trafik sinyallerinde düzenlemeler yaparak geleceğe hazır hale getirecek.

http://www.zdnet.com/article/victoria-partners-with-bosch-for-self-driving-vehicle-development/