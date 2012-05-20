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Video: Nokia Lumia 900'ün ekranı dayanıklılık testine tabi tutuluyor

7 yıl
29,3b
1
72
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli modeli Lumia 900, polikarbonat gövdesiyle ve Corning Gorilla Glass ekranıyla darbelere, çizilmelere karşı dayanıklılık iddiası taşıyor. Peki Lumia 900, dayanıklılık konusunda gerçekten bekleneni verebiliyor mu? İşte bu soruyu cevaplandırmak isteyen bir kişi, çekiç ve çivi kullanarak Lumia 900'ün ekranını dayanıklılık testine tabi tutmuş.
İlk aşamada akıllı telefonun ekranına çekiç ve çiviyle darbeler uygulanıyor. İkinci aşamada ise akıllı telefon çekiç niyetine kullanılıyor. Sonuç olarak ekranda herhangi bir problem göze çarpmasa da videoyu izleyenler, evde denememeleri konusunda uyarılmış.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-900-used-to-hammer-in-nails-video/ Yorum Yaz
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mkt 7 yıl en beğenilen
Ah o çiviyi dedem çakcak ilk vuruşta girmezse namerdim :D
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carman 7 yıl
3310 un yeni rakibi
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cokobo 7 yıl
Yeni benchmark testi çivi 2.3.4
test kademeleri
-3 lük çivi
-5 lik çivi
-beton çivisi
total score : 3254
Winner of the test : Nokia Lumia 900
açık ara :)
Yeni benchmark testi çivi 2.3.4test kademeleri-3 lük çivi-5 lik çivi-beton çivisitotal score : 3254Winner of the test : Nokia Lumia ...
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DH Misafiri 6 yıl
Çogu arkadas dalga gecmiş ama elimden kayıp 50 cm den betona düsen htc min camı catladıktan sonra bu dalga gecilen özellik benim için hayati öneme sahip, hem takoz gibi sert, hemde akıllı telefon.
Narin, cıt kırıldım, pamuklara sarıp sarmalayıp, aman bise olmus mu diye derdini cekeceim telefonlarla artık isim yok.
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DH Misafiri 6 yıl
3310 un yeni rakibi
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spirituals 7 yıl
LM 800 VE LM900 cidden şu anda Nokia cephesinin Microsoft ile uyumu cephesini temsil ediyor ve Youtube gibi sitelerde ıphone 4s + Lumia 800 + Sensation XL testleri görüyorum . Sonuç inanılmaz . 900 ün kardeşi olan 800 bile şu anda diğer modelleri stabilite ve hız olarak geçmiş gibi . İnanmayan arkadaşlar Youtube den 2 dk lığına zaman ayırıp bakabilir . Hem sağlam hemde iyi bir telefon . Nokia dan soğumuşdum n8 ile ama bu telefon harbikulade olmuş .
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lido 6 yıl
connecting people'dan çivi çekiç olayına ne zaman geldiniz diye sormak lazım
anahtarlarıyla gorilla glass samsungları çizmeye çalışan psikopatlar geldi aklıma
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DH Misafiri 7 yıl
lol videoyu benim attığım mesajdan almış...
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met@lrock 7 yıl
Bundan kalkan yapsak orduyu deviririz :D
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LordMayros 7 yıl
benim bildigim IPS ekranı LG üretiyor ama yeni IPAD deki retina ekran samsung tarafından üretiliyor

appleinsider.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia: " sayın müşterilerimiz bir işe yaramıyor diye yazmayı bırakın! bakın ne güzel çivi çakıyor! şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyoruz. "
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wustti 7 yıl
WaR_LoRd
darkaura
WaR_LoRd
DH Misafiri
levocan987
DH Misafiri Takoz derlerdi de inanmazdım..
lastik falan patlarsa yolda istedme olarakta kullanırlar bunu
istedme ne oluyor tam olarak :D
O kelime aslında stepne olacak ama halk arasından istetme istedme hatta işletme diye bile geçiyor harika bir hayal gücü. :) Telefon ise bence harika Nokianın android işletim sistemli telefon çıkarmamasını sonuna kadar destekliyorum ve özellikle tasarım anlamında çok güzel telefonlar çıkardığını düşünüyorum. Ayrıca Wp de bence kötü yolda değil Wp 8 ile birlikte çoklu çekirdek desteği de gelince androidin aslında ne kadar sistem canavarı ve ne kadar çok güçle ne kadar az iş çıkardığını herkes görecek.
Cok emin konusmayin. Zira web performansinda lumia 900 ilk android telefon nexus one a bile geciliyor. anandtech.com/...
İşlemciler anladığım kadarıyla aynı mimaride sadece saat hızı farkı var. Diğer web performans testlerinde önce görünüyor sadece birinde geride. Wp 7.5 de tarayıcının özellikleri nedir bilmiyorum ama androidin kendi tarayıcısı gif bile oynatamıyor fark az özellik sunmasından yani daha az karmaşık olmasından dolayı olabilir. Zaten tarayıcı konusunda bakarsak iki firma arasındaki farkı chrome ie farkından da anlayabiliriz googleın tarayıcı performansı olarak önde olması çok mantıksız görünmüyor.

şu anda wphone piyasadaki en iyi işletim sistemi androidin aldığı güncellemelerin haddi hesabı yok halada millet root filan bekliyor güncelleme çıksında düzelir derdinde ios ile birlikte stabil çalışıyor ios ta ise kısıtlamalar daha can sıkıcı ben ios un tarayıcısında internette adam gibi gezemiyorum ama pc de her ne kadar kullanmasamda telefonda iexplorer daha iyi sonuç veriyor daha kullanışlı geliyor bana win8 ile microsoft pazarı yavaş yavaş ele geçirecektir ama nokia ne yapar bu politikalarla onu bilemem bir fiyat koyuyor zannedersin telefonun devreleri altından yapılmış :)
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EzoBride 7 yıl
darqshade
çekicle son gücüyle ekrana vursaydı daha iyi anlaşılırdı sağlamlığı...

arkadaşım captain america'nın kalkanı değil bu telefon telefon bununda dayanıklılık testi bu kadar yani
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wustti 7 yıl
freestyler7
Bence en önemli şey cihaz 1.5 metreden düştüğünde cihazın sağlam ve tek parça olarak kalması.S3 ün yuvarlak hatta sahip olması bence ergonomi açısından gayet iyi.Lumia900 nokia nın çıkış kapısı olacaktır...

fiyatlara bakılırsa giremeyelim diye kapıları kilitlemişler asıl bence :)
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Frievent 7 yıl
Nokia'nın bu foruma yaranması imkansız.. Adamlar uçan telefon yapsalar onda bir kulp bulursunuz.. ((:
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darkaura 7 yıl Frievent
Frievent
Nokia'nın bu foruma yaranması imkansız.. Adamlar uçan telefon yapsalar onda bir kulp bulursunuz.. ((:

Cok basit, nokia kredisini tuketti. 5 senedir rakiplerinin dengi bir model cikartamadigi halde (bu lumia oncesi nokia ceo su elop un soylemi benim degil) son bir seneye kadar hala en buyuk akilli telefon ureticisiydi. Yeni trendleri anlamayi red ederek kredisini yedi yedi bitiridi, simdi agziyla kus tutsa yaranamaz tabi. Olumlu imaj oyle kolay kazanilmiyor.
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