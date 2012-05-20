Video: Nokia Lumia 900'ün ekranı dayanıklılık testine tabi tutuluyor

Nokia'nın Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli modeli Lumia 900, polikarbonat gövdesiyle ve Corning Gorilla Glass ekranıyla darbelere, çizilmelere karşı dayanıklılık iddiası taşıyor. Peki Lumia 900, dayanıklılık konusunda gerçekten bekleneni verebiliyor mu? İşte bu soruyu cevaplandırmak isteyen bir kişi, çekiç ve çivi kullanarak Lumia 900'ün ekranını dayanıklılık testine tabi tutmuş.

İlk aşamada akıllı telefonun ekranına çekiç ve çiviyle darbeler uygulanıyor. İkinci aşamada ise akıllı telefon çekiç niyetine kullanılıyor. Sonuç olarak ekranda herhangi bir problem göze çarpmasa da videoyu izleyenler, evde denememeleri konusunda uyarılmış.



http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-900-used-to-hammer-in-nails-video/