Video: Sony Ericsson Xperia Neo ve Xperia Pro ile Skype deneyimi

İnsanların birbirleriyle konuşabilmelerini ve mesajlaşabilmelerini sağlayan en popüler yazılımlardan Skype'ın yeni versiyonu Android Market'te kısa bir süre önce kullanıma sunulmuştu. Yeni versiyonun en önemli getirisi Android işletim sistemli telefonlarla Wi-Fi veya 3G bağlantısı aracılığıyla görüntülü konuşma yapılabilmesiydi. Ancak telefon desteği Google Nexus S, Sony Ericsson Xperia Neo, Sony Ericsson Xperia Pro ve HTC Desire S ile kısıtlı tutulmuş; ileride yayınlanacak güncellemelerde desteğin daha kapsamlı hale getirileceği belirtilmişti.



Sony Ericsson, yayınladığı videoda Xperia Neo ile QWERTY klavye donanımına sahip Xperia Pro'da Skype aracılığıyla görüntülü konuşma deneyimini gözler önüne serdi. Görüntülü konuşma farklı platformlar arasında (örn: Bilgisayar ve akıllı telefon) yapılabildiği gibi görüntüyü telefonların üzerindeki HDMI portuyla LCD / Plazma televizyonunuza aktarabiliyorsunuz.

