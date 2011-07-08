Video: Sony Ericsson Xperia Neo ve Xperia Pro ile Skype deneyimi

Haber Editörü
İnsanların birbirleriyle konuşabilmelerini ve mesajlaşabilmelerini sağlayan en popüler yazılımlardan Skype'ın yeni versiyonu Android Market'te kısa bir süre önce kullanıma sunulmuştu. Yeni versiyonun en önemli getirisi Android işletim sistemli telefonlarla Wi-Fi veya 3G bağlantısı aracılığıyla görüntülü konuşma yapılabilmesiydi. Ancak telefon desteği Google Nexus S, Sony Ericsson Xperia Neo, Sony Ericsson Xperia Pro ve HTC Desire S ile kısıtlı tutulmuş; ileride yayınlanacak güncellemelerde desteğin daha kapsamlı hale getirileceği belirtilmişti.
Sony Ericsson, yayınladığı videoda Xperia Neo ile QWERTY klavye donanımına sahip Xperia Pro'da Skype aracılığıyla görüntülü konuşma deneyimini gözler önüne serdi. Görüntülü konuşma farklı platformlar arasında (örn: Bilgisayar ve akıllı telefon) yapılabildiği gibi görüntüyü telefonların üzerindeki HDMI portuyla LCD / Plazma televizyonunuza aktarabiliyorsunuz.
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3G üzerinden yani şebeke üzerinden görüntülü görüşme yok bu telefonda.
Saçma sapan bir özellik var onun yerine. Önce telefonunu internete bağlayacaksın bir şekilde. Sonra skype veya google talk yükleyeceksin. Ondan sonra karşındaki kişidede bu programlardan olmasını ve üye olmasını sağlayacaksın. Sonra internet hızına bağlı olarak dilediğin gibi görüntülü görüşme yapabilirsin.
Şu an bu telefonun tasarımcılarının kulaklarını çınlattığınızı duyabiliyorum.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME SADECE İNTERNET ÜZERİNDENMİ OLUR NORMAL ARAMA İLE OLMAZMI TŞKLR
Yani zeki müren bizi görebiliyor ama biz onu göremiyoruz..öyle mi
Neyseki güzel telefon. Çok dalga geçemiyorum...