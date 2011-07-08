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Video: Sony Ericsson Xperia Neo ve Xperia Pro ile Skype deneyimi

7 yıl
27,8b
1
11
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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İnsanların birbirleriyle konuşabilmelerini ve mesajlaşabilmelerini sağlayan en popüler yazılımlardan Skype'ın yeni versiyonu Android Market'te kısa bir süre önce kullanıma sunulmuştu. Yeni versiyonun en önemli getirisi Android işletim sistemli telefonlarla Wi-Fi veya 3G bağlantısı aracılığıyla görüntülü konuşma yapılabilmesiydi. Ancak telefon desteği Google Nexus S, Sony Ericsson Xperia Neo, Sony Ericsson Xperia Pro ve HTC Desire S ile kısıtlı tutulmuş; ileride yayınlanacak güncellemelerde desteğin daha kapsamlı hale getirileceği belirtilmişti.
Sony Ericsson, yayınladığı videoda Xperia Neo ile QWERTY klavye donanımına sahip Xperia Pro'da Skype aracılığıyla görüntülü konuşma deneyimini gözler önüne serdi. Görüntülü konuşma farklı platformlar arasında (örn: Bilgisayar ve akıllı telefon) yapılabildiği gibi görüntüyü telefonların üzerindeki HDMI portuyla LCD / Plazma televizyonunuza aktarabiliyorsunuz.

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DH Misafiri 7 yıl
bndede NEO var net paketi aldım bilgisayardan modem gibi görev yaptırıyorum telefona bilgisayardan internete girebiliyorum ama çok yavas bu nedendir 3g yok bu telefonda zannedersem ne olcak bu işin sonu
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DH Misafiri 7 yıl
bu goruntulu konusma skype sız olmuyormu ucretlı dıyorlar nekadar dogru yardımcı olursanız sevınırım nasıl olursa neo almaya nıyetlendım ama bu olayı oğrendım huyladım lg optımus black mı neo mu
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Forever79 7 yıl
Bir Neo kullanıcısı olarak kesinlikle tavsiye etmem bu telefonu. Öndeki kamera bir işe yaramıyo.
3G üzerinden yani şebeke üzerinden görüntülü görüşme yok bu telefonda.
Saçma sapan bir özellik var onun yerine. Önce telefonunu internete bağlayacaksın bir şekilde. Sonra skype veya google talk yükleyeceksin. Ondan sonra karşındaki kişidede bu programlardan olmasını ve üye olmasını sağlayacaksın. Sonra internet hızına bağlı olarak dilediğin gibi görüntülü görüşme yapabilirsin.
Şu an bu telefonun tasarımcılarının kulaklarını çınlattığınızı duyabiliyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
xperia neo görüntülü görüşme için skype nasıl ayar verebilirim
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME SADECE İNTERNET ÜZERİNDENMİ OLUR NORMAL ARAMA İLE OLMAZMI TŞKLR
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DH Misafiri 7 yıl
ben xperia neo da goruntulu konusma yapamiyorum neye dikkat etmeliyim?
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cgdincer 7 yıl
Bıraksın bu işleri, 2 sene önce symbianda skype kullanıyordum. Çok gerekli iyi bişey ama adamı aptal yerine koymasınlar olağan üstü yeni birşeymiş gibi. Bu apple ın sunum psikolojisi artık herkese yansımaya başladı, aptalca ama baktılar iş yapıyor.
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eCCo 7 yıl
Selamlar, xperia arc da da görüntülü konuşabiliyorsunuz, skype i yükleyip sesli arama yapıyorsunuz daha sonra video görüşmeyi etkinleştiriyorsunuz, arka kamera ile video arama yapılıyor :-) ama direk video arama başlatmayın yoksa program da sorun oluyor, kitleniyor
1 Yanıt Yanıtla
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A_R_D_A 7 yıl
Bu skype ile skype olmayan ile konuşuluyor mu ?
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rumuzumdur 7 yıl eCCo
eCCo

Selamlar, xperia arc da da görüntülü konuşabiliyorsunuz, skype i yükleyip sesli arama yapıyorsunuz daha sonra video görüşmeyi etkinleştiriyorsunuz, arka kamera ile video arama yapılıyor :-) ama direk video arama başlatmayın yoksa program da sorun oluyor, kitleniyor


Yani zeki müren bizi görebiliyor ama biz onu göremiyoruz..öyle mi


Neyseki güzel telefon. Çok dalga geçemiyorum...
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moon5 7 yıl
görüntülü ikinci kameraların önemi tartışılmaz,buda onun güçlü bir örneği...
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kımyasal 7 yıl
Yunus arkadasımız ilgilensin hemen.
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