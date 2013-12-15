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Video ve müzik uygulaması MoliPlayer Pro güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Video ve müzik uygulaması MoliPlayer Pro güncellendi
VLC Player'ı bekleyen Windows Phone tarafına uzun zamandır hizmet veren video ve müzik uygulaması MoliPlayer Pro, kısa zaman içerisinde ikinci güncellemesi aldı.
Kişilerin her türlü video (avi, mkv, mp4, h.264, rmvb, wmv, flv, ts, m2ts,vob) ve müzik (aac, mp3, ape, flac, ogg) dosyasını WP8 işletim sistemli cihazları üzerinde oynatması için hazırlanan uygulamalardan MoliPlayer Pro, yayınlanan 1.2.1.6 sürümüyle öncelikle yeni oynatma modlarına kavuşuyor. Ayrıca içerisine ilk harfe göre arama özelliği, oynatma sırasında ses, altyazı ve oynatma hızı için ayar değişiklikleri, kişiselleştirilebilen butonlar ve kontrol paneli getirilen uygulama, faydalı olarak oynatma sırasında batarya durumunu gösterebiliyor ve yine oynatma sırasında diğer video ya da müziklere geçilmesine imkan tanıyor.
7 TL fiyat etiketiyle satılan MoliPlayer Pro uygulamasının güncellenen sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/moliplayer-pro/19ea6d3e-e3d9-401d-b30a-f6471811fe08 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mga93 5 yıl
Güncelledim , teşekkürler
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