ViewSonic, 24-inç boyuta, Tegra 3 işlemciye ve Android işletim sistemine sahip yeni akıllı ekranını tanıttı

Hazırladığı "Smart Display" modelleri ile Google'ın popüler Android işletim sistemini aktif olarak kullanan firmalardan ViewSonic, ikinci jenerasyon VSD241 model isimli yeni ekran modelini tanıttı.

Android 4.2 Jelly Bean işletim sitemi üzerinde kurulan ikinci jenerasyon VSD241 akıllı ekran modeli, gücünü 1.7 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemciden alıyor ve 8GB boyutunda bir dahili depolama birimi içeriyor. Görüntüleme tarafında ise teknik olarak 24-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir çoklu dokunmatik panel, 250 cd/m2 parlaklık, 5ms tepki süresi, 1000:1 kontrast değeri, 170 derece yatay, 160 derece dikey görüntü açısı ve 30,000 saat kullanım ömrü verebilen LED ışık kaynağı gibi detaylar ile gelen ViewSonic VSD241, ayrıca bünyesinde MHL destekli HDMI portu ve USB portları, SD hafıza kartı okuyucu, 2 watt gücünde 2 adet hoparlör ve 2 mega piksel çözünürlüğünde ön kamera taşıyor. Ev yanında okul ya da hastane gibi ortamlarda da kullanılabilecek faydalı bir genel yapı sunabilen ViewSonic VSD241, 610 x 480 x 75 mm boyuta, net 7.2 Kg ağırlık değerlerine ve istenilen her noktada kullanılmak üzere VESA bağlantı seçeneğine sahip.

ViewSonic tarafından tanıtılan ikinci jenerasyon akıllı ekran modeli VSD241, firmanın resmi sitesi üzerinden 529$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://www.techpowerup.com/193389/viewsonic-unveils-the-vsd241-tegra-3-powered-smart-display.html