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ViewSonic, 24-inç boyuta, Tegra 3 işlemciye ve Android işletim sistemine sahip yeni akıllı ekranını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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ViewSonic, 24-inç boyuta, Tegra 3 işlemciye ve Android işletim sistemine sahip yeni akıllı ekranını tanıttı
Hazırladığı "Smart Display" modelleri ile Google'ın popüler Android işletim sistemini aktif olarak kullanan firmalardan ViewSonic, ikinci jenerasyon VSD241 model isimli yeni ekran modelini tanıttı.
Android 4.2 Jelly Bean işletim sitemi üzerinde kurulan ikinci jenerasyon VSD241 akıllı ekran modeli, gücünü 1.7 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemciden alıyor ve 8GB boyutunda bir dahili depolama birimi içeriyor. Görüntüleme tarafında ise teknik olarak 24-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir çoklu dokunmatik panel, 250 cd/m2 parlaklık, 5ms tepki süresi, 1000:1 kontrast değeri, 170 derece yatay, 160 derece dikey görüntü açısı ve 30,000 saat kullanım ömrü verebilen LED ışık kaynağı gibi detaylar ile gelen ViewSonic VSD241, ayrıca bünyesinde MHL destekli HDMI portu ve USB portları, SD hafıza kartı okuyucu, 2 watt gücünde 2 adet hoparlör ve 2 mega piksel çözünürlüğünde ön kamera taşıyor. Ev yanında okul ya da hastane gibi ortamlarda da kullanılabilecek faydalı bir genel yapı sunabilen ViewSonic VSD241, 610 x 480 x 75 mm boyuta, net 7.2 Kg ağırlık değerlerine ve istenilen her noktada kullanılmak üzere VESA bağlantı seçeneğine sahip.
ViewSonic tarafından tanıtılan ikinci jenerasyon akıllı ekran modeli VSD241, firmanın resmi sitesi üzerinden 529$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.
 
ViewSonic, 24-inç boyuta, Tegra 3 işlemciye ve Android işletim sistemine sahip yeni akıllı ekranını tanıttı

http://www.techpowerup.com/193389/viewsonic-unveils-the-vsd241-tegra-3-powered-smart-display.html Yorum Yaz
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dokuzcanlicanavar 6 yıl en beğenilen
tegra 3'ten sonrasını okumadım
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1 Avatar
deadric 6 yıl
Smart tv ler görsün de ders alsın biraz.
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mehmedaltair 6 yıl
Tegra3 ve full hd

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SystemApps 6 yıl
tegra 3lüyüm oyunlarda güçlüyüm
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Utku 6 yıl
Su yazilanlarla ilgili hicbir olumsuzluk yasamadim ama okuyunca bi telefonu degistirsem mi dedim.

Optimus 4x kullaniyorum, pili S3'yen kisa gitmiyor, tarayici performansi ondan kotu degil, genel kullanim performansi ondan kotu degil.

Real Racing, Dead Trigger 2, MC 4' u gayet rahat oynuyorum. Takilma falan yok.

Sorunun ne oldugunu bu yuzden anlayamamis olabilirim belki.

Ekleme: Telefonda Nvidia market yok. Sadece marketten Tegra Zone diye bir uygulama indiriliyor. Tegra uyumlu oyunlarla ilgili haberler falan veriyor. Indirme islemini ise Play Store'dan yapiyor.
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crazywinner3 6 yıl
Tegra 3 u kullanmayan bilemez. Yazilimsal mi donanimsal mi bilmem ama hatali bir chipset.Kendine ozel optimize edilmis oyunlarda bile kasan bir chipsetten bahsediyoruz.Tegra almayin aldirtmayin.
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Utku 6 yıl
Ne var ya bu tegra 3'te? Hakikaten merak ediyorum. O kadar kotuleyenin bir tanesi de bilmiyor mu?
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Balawitz 6 yıl Utku
Utku
Ne var ya bu tegra 3'te? Hakikaten merak ediyorum. O kadar kotuleyenin bir tanesi de bilmiyor mu?

Kapali kaynak kodlu
Dusuk performansli
Kotu optimizasyon
Nvida tegra kullanilan modellere kendi marketini koydurarak google playmarketi bolmeye calisiyor tipki miui market gibi.
Pili su gibi iciyor
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ahmetsaid_ak 6 yıl
Utku
Tegra 3u neden kotuluyorsunuz arkadaslar? Nedir bunun bu kadar kotulenmesine sebep olan sey?

kendim kullanıyorum ve spider-man,batman,vice city daha doğrusu hiçbir oyunu oynatmıyor.grafik optimizasyonu çok kötü.
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Killabyte 6 yıl
Stillborn
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Gukama 6 yıl
çöp
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Crimson 6 yıl
tegra3


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Utku 6 yıl
Tegra 3'u neden kotuluyorsunuz arkadaslar? Nedir bunun bu kadar kotulenmesine sebep olan sey?
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crazywinner3 6 yıl
Tegra 3 ??? doktor bu ne insan kullanacak bunu insan!!
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KalemKolik 6 yıl
Tegra 3 değildir yanlışlık vardır.Tegra 3 geçen yıldan kalma hatta rezil ötesi bir çipset.
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seven44 6 yıl
ölü dogum
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