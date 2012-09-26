ViewSonic, iki yeni monitörünü satışa sunuyor: VG2239m-LED ve VG2439m-LED

ViewSonic, bu aydan başlayarak iki yeni LCD monitörünü Avrupa ülkelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor: VG2239m-LED ve VG2439m-LED.



Serinin küçük üyesi VG2239m-LED, 22-inç boyuta (görüntü alanı: 21.5-inç), 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe, 1000:1 kontrast oranına, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranına, 250 cd/m2 parlaklık seviyesine, griden griye 2 ms tepki süresine, siyahtan beyaza 5 ms tepki süresine ve 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısına sahip.

24-inç boyutlu (görüntü alanı: 23.6-inç) VG2439m-LED, VG2239m-LED ile aynı çözünürlüğü, aynı görüş açılarını, aynı dinamik ve statik kontrast oranlarını paylaşıyor. Öte yandan modelin parlaklık seviyesi 300 cd/m2, tepki süresi ise 5 ms.

LED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde, CCFL arka aydınlatmalı çözümlere kıyasla %50'lere varan oranda enerji tasarrufu sağlayan LCD monitörlerden VG2239m-LED ortalama 22 watt, VG2439m-LED ise ortalama 24 watt enerji harcıyor. Monitörlerin bağlantı seçenekleri arasında DVI-D, D-Sub (VGA) ve DisplayPort bulunuyor.



Yüksekliği 135 mm arttırılabilen, duruş açısı toplamda 25 derece değiştirilebilen, 180 derece sağa - 180 derece sola dönebilen ve istendiği takdirde portre modunda kullanılabilen monitörlerden VG2239m-LED'in vergiler hariç fiyatı 115 Pound / 139 Euro, VG2439m-LED'in vergiler hariç fiyatı 155 Pound / 179 Euro olacak.