ViewSonic, iki yeni monitörünü satışa sunuyor: VG2239m-LED ve VG2439m-LED

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ViewSonic, bu aydan başlayarak iki yeni LCD monitörünü Avrupa ülkelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor: VG2239m-LED ve VG2439m-LED.
Serinin küçük üyesi VG2239m-LED, 22-inç boyuta (görüntü alanı: 21.5-inç), 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe, 1000:1 kontrast oranına, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranına, 250 cd/m2 parlaklık seviyesine, griden griye 2 ms tepki süresine, siyahtan beyaza 5 ms tepki süresine ve 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısına sahip.
24-inç boyutlu (görüntü alanı: 23.6-inç) VG2439m-LED, VG2239m-LED ile aynı çözünürlüğü, aynı görüş açılarını, aynı dinamik ve statik kontrast oranlarını paylaşıyor. Öte yandan modelin parlaklık seviyesi 300 cd/m2, tepki süresi ise 5 ms.
LED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde, CCFL arka aydınlatmalı çözümlere kıyasla %50'lere varan oranda enerji tasarrufu sağlayan LCD monitörlerden VG2239m-LED ortalama 22 watt, VG2439m-LED ise ortalama 24 watt enerji harcıyor. Monitörlerin bağlantı seçenekleri arasında DVI-D, D-Sub (VGA) ve DisplayPort bulunuyor.
Yüksekliği 135 mm arttırılabilen, duruş açısı toplamda 25 derece değiştirilebilen, 180 derece sağa - 180 derece sola dönebilen ve istendiği takdirde portre modunda kullanılabilen monitörlerden VG2239m-LED'in vergiler hariç fiyatı 115 Pound / 139 Euro, VG2439m-LED'in vergiler hariç fiyatı 155 Pound / 179 Euro olacak.
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TVler 4K çözünürlüğe çıkmış olsalar bile görüntü kalitesi açısından monitörler çok çok daha önde... TVlerdeki panellerin çok geniş olması ışık sızması, banding, bulutlanma gibi sorunlarıda beraberinde getiriyor. ama monitörlerde bu tip sorunlar çok daha az.. en kaliteli led TV bile ortalama bir monitör kalitesi vermiyor açıkcası.. Tabi insanlar büyük ekranlı TVleri belli bir mesafeden izlediklerinden ve monitörlerdeki kadar hassas görüntü beklemediklerinden kalitesini ancak dikkatli gözler farkedebiliyor..
yok daha neler..!!! bunun için 10 sene daha beklersin en az.. şu an için sadece profesyonel kullanım için üretiliyor ve fiyatlar çok yüksek.. artı oled olmasına rağmen güç tüketimi ort.145W bir cihaz.. fiyat ise 26000$
pro.sony.com/...