ViewSonic'den 27 inçlik iki yeni monitör; VG2732m-LED ve VP2765-LED

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden ViewSonic, oyun tutkunları ve profesyonel kullanıcıları hedef alan iki yeni 27 inçlik monitörünü ürün gamına ekledi.

Önümüzdeki haftadan itibaren Amerika'da satışa sunulacak olan monitörlerin teknik özellikleri şöyle;

VG2732m-LED LED aydınlatma 1920x1080 piksel çözünürlük 20,000,000:1 dinamik kontrast oranı (1200:1 statik) 300 nit parlaklık 3ms tepki süresi 170º yatay, 160º dikey görüş açısı 4 adet USB portu D-sub / DVI-D / DisplayPort 2 adet 2W'lık hoparlör Eco modda 33W güç tüketimi

VP2765-LED LED aydınlatma AMVA panel 1920x1080 piksel çözünürlük 20,000,000:1 dinamik kontrast oranı (3000:1 statik) 300 nit parlaklık 178º yatay, 178º dikey görüş açısı 5ms tepksi süresi 4 adet USB portu D-sub / DVI-D / DisplayPort



Oyun tutkunlarına hitap eden VG2732m-LED'in satış fiyatı 429 dolar olarak belirlenirken; VP2765-LED'in ise 459 dolar olarak belirlenmiş.

VP2765-LED

VG2732m-LED