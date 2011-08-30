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ViewSonic'den 27 inçlik iki yeni monitör; VG2732m-LED ve VP2765-LED

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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9
Monitör
Shady
Haber Editörü
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ViewSonic'den 27 inçlik iki yeni monitör; VG2732m-LED ve VP2765-LED
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Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden ViewSonic, oyun tutkunları ve profesyonel kullanıcıları hedef alan iki yeni 27 inçlik monitörünü ürün gamına ekledi.

Önümüzdeki haftadan itibaren Amerika'da satışa sunulacak olan monitörlerin teknik özellikleri şöyle;

  • VG2732m-LED
    • LED aydınlatma
    • 1920x1080 piksel çözünürlük
    • 20,000,000:1 dinamik kontrast oranı (1200:1 statik)
    • 300 nit parlaklık
    • 3ms tepki süresi
    • 170º yatay, 160º dikey görüş açısı
    • 4 adet USB portu
    • D-sub / DVI-D / DisplayPort
    • 2 adet 2W'lık hoparlör
    • Eco modda 33W güç tüketimi
  • VP2765-LED
    • LED aydınlatma
    • AMVA panel
    • 1920x1080 piksel çözünürlük
    • 20,000,000:1 dinamik kontrast oranı (3000:1 statik)
    • 300 nit parlaklık
    • 178º yatay, 178º dikey görüş açısı
    • 5ms tepksi süresi
    • 4 adet USB portu
    • D-sub / DVI-D / DisplayPort

Oyun tutkunlarına hitap eden VG2732m-LED'in satış fiyatı 429 dolar olarak belirlenirken; VP2765-LED'in ise 459 dolar olarak belirlenmiş.

VP2765-LED

ViewSonic'den 27 inçlik iki yeni monitör; VG2732m-LED ve VP2765-LED
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ViewSonic'den 27 inçlik iki yeni monitör; VG2732m-LED ve VP2765-LED
Tam Boyutta Gör

VG2732m-LED

ViewSonic'den 27 inçlik iki yeni monitör; VG2732m-LED ve VP2765-LED
Tam Boyutta Gör
ViewSonic'den 27 inçlik iki yeni monitör; VG2732m-LED ve VP2765-LED
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vernoncougar 8 yıl
ASUS MT276H 27" 69cm 1920x1080 FULL HD, Sıyah 2ms, VGA-DVI-HDMI
urun.gittigidiyor.com/...
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tahir40 8 yıl
Tasarım sıfır! VESA yok, HDMI bağlantı yok. Anca çevreci takılıyoruz, eko modda 33W elektrik tasarrufu demişler, o düşük aydınlatmayla gözler bozulunca görürüm o yeşilleri...
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MaTaDoR1970 8 yıl
Ben bu tip monitor tasarimlarini begeniyorum ozellikle multi kullanima uygun oldugu icin.. Viewsonic in sitesinden bakarsiniz her iki monitorde vesa uyumlu.HDMİ ise dvi to hdmi ile mumkun en azindan goruntu aktarimi icin. Gozler konusunda dogru yada yanlis bir sey diyemeyecegim ama dusuk aydinlatma olacagina katilmiyorum o tasarruf tamamen led avantajından ileri geliyor.
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neroman 8 yıl tahir40
tahir40

Tasarım sıfır! VESA yok, HDMI bağlantı yok. Anca çevreci takılıyoruz, eko modda 33W elektrik tasarrufu demişler, o düşük aydınlatmayla gözler bozulunca görürüm o yeşilleri...


adamlar profesyoneller için monitor yapıyorlar sen tipine bakıyorsun.
adamlar senin gibi kasasına değil ekrana bakıyor.

display port bile uyandıramamış seni...
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Castiel 8 yıl
maşallah guzel özellıkler var gıttıkce telefon gıbı buyuyor ekranlarda 27 '' lakın ıyı bır oyuncu monıtorü olacagı kesın gıbı
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TuVNeRa 8 yıl
Türkiye' ye asla gelmeyecek 2 yeni monitör daha...
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