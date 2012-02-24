ViewSonic'den Android 4.0 yüklü 3 yeni akıllı telefon

Yeni tablet modelleri ile orta seviye segmentte bu yıl iddialı olmak isteyen ViewSonic firması bu kez Android 4.0 işletim sistemi yüklü üç yeni akıllı telefon modelini daha tanıttı.

Yeni modeller ViewPhone 4s, 4e ve 5e olarak adlandırılmış ve çift SIM kart desteğine sahip. MWC 2012 fuarında modellerle ilgili detaylı bilgiler ziyaretçilerle paylaşılacak.

Görselde sağda kalan ViewPhone 4s modeli 3.5 inçlik 960 x 640 piksel çözünürlükte Super Clear IPS LCD ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi, 1GHZ hızında çalışan işlemci özelliklerine sahip. Ekran ve isim iPhone 4S modelini andırıyor.

Ortadaki ViewPhone 4e modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 650MHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka kamera, 10.3mm incelik barındırıyor.

En soldaki ViewPhone 5e ise 5 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekrana ve Android 4.0 işletim sistemine sahip. Bunun haricinde bir bilgi yok.

İlk model dışında ViewSonic firmasının ürünleri Android 4.0 işletim sistemini düşük fiyata cebinde taşımak isteyenlere cazip bir alternatif sunacak gibi görünüyor.