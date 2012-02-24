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ViewSonic'den Android 4.0 yüklü 3 yeni akıllı telefon

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni tablet modelleri ile orta seviye segmentte bu yıl iddialı olmak isteyen ViewSonic firması bu kez Android 4.0 işletim sistemi yüklü üç yeni akıllı telefon modelini daha tanıttı.
Yeni modeller ViewPhone 4s, 4e ve 5e olarak adlandırılmış ve çift SIM kart desteğine sahip. MWC 2012 fuarında modellerle ilgili detaylı bilgiler ziyaretçilerle paylaşılacak.
Görselde sağda kalan ViewPhone 4s modeli 3.5 inçlik 960 x 640 piksel çözünürlükte Super Clear IPS LCD ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi, 1GHZ hızında çalışan işlemci özelliklerine sahip. Ekran ve isim iPhone 4S modelini andırıyor.
Ortadaki ViewPhone 4e modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 650MHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka kamera, 10.3mm incelik barındırıyor.
En soldaki ViewPhone 5e ise 5 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekrana ve Android 4.0 işletim sistemine sahip. Bunun haricinde bir bilgi yok.
İlk model dışında ViewSonic firmasının ürünleri Android 4.0 işletim sistemini düşük fiyata cebinde taşımak isteyenlere cazip bir alternatif sunacak gibi görünüyor.

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fear-tr 7 yıl
stylememo
Ortadaki ViewPhone 4e modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 650MHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka kamera, 10.3mm incelik barındırıyor.Yukarıdaki işlemci ve donanım ile ics 4 çalışıyor ise diğer büyük firmaların (samsung htc vs) ics geçmemek söyledikleri tamamen kandırma taktiği oluyor. Demekki ics 650 mhz işlemci ile bile çalışabiliyor.

valla çok doğru söylemişsin. 650 ile çalışıyosa bize gün doğar... üçkağıtçılar!!!
1 Yanıt Yanıtla
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createemir 7 yıl fear-tr
fear-tr
stylememo
Ortadaki ViewPhone 4e modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 650MHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka kamera, 10.3mm incelik barındırıyor.Yukarıdaki işlemci ve donanım ile ics 4 çalışıyor ise diğer büyük firmaların (samsung htc vs) ics geçmemek söyledikleri tamamen kandırma taktiği oluyor. Demekki ics 650 mhz işlemci ile bile çalışabiliyor.

valla çok doğru söylemişsin. 650 ile çalışıyosa bize gün doğar... üçkağıtçılar!!!

Evet doğru söylüyosunuz ama diğer firmalar işlemci hızını yükselterek oyunlarda vb. daha yüksek performans elde ediyor.
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stylememo 7 yıl

Ortadaki ViewPhone 4e modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 650MHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka kamera, 10.3mm incelik barındırıyor.
Yukarıdaki işlemci ve donanım ile ics 4 çalışıyor ise diğer büyük firmaların (samsung htc vs) ics geçmemek söyledikleri tamamen kandırma taktiği oluyor.
Demekki ics 650 mhz işlemci ile bile çalışabiliyor.
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Rainbow6 7 yıl
kesin apple dava acar 4s icin :) VS de son zamanlarda atilim ustune atilim geliyo yeni tablet haberinden sona telefon haberi ... fiyat avantaji iyi olursa donanim dusuk olsa bile piyasada rekabeti hareketlendirir
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E_Aydin35 7 yıl
createemir
Awesome Şaka gibi çıkarmayın daha iyi. Tasarımlar çalıntı, arayüz berbat. Donanım vasat. İsimleri bile çalıntı. ViewPhone 4s
Desene Appledan dava yolda

:):) Benimde bu dikkatimi çekti apple yakında bir dava da ViewSonic'e patlatır..Zavallılar daha çıkış yapamazken boğulurlar:)
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artcraft35 7 yıl
A: Telefonu kaça aldın
B: 800
A: markası neydi
B: wiewsonic
A:
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createemir 7 yıl
Awesome
Şaka gibi çıkarmayın daha iyi. Tasarımlar çalıntı, arayüz berbat. Donanım vasat. İsimleri bile çalıntı. ViewPhone 4s

Desene Apple'dan dava yolda
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createemir 7 yıl
carnador
createemir Ortadaki ViewPhone 4e modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 650MHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka kamera, 10.3mm incelik barındırıyor. Bu donanım nedir ya ?
Merak etme almayana birşey yapmıyorlar

Çözünürlük berbat, 650MHz işlemci ve Android 4.0. Çin markaları bile yapmadı bunu.
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Awesome 7 yıl
Şaka gibi çıkarmayın daha iyi. Tasarımlar çalıntı, arayüz berbat. Donanım vasat. İsimleri bile çalıntı. ViewPhone 4s
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BlessedSoul 7 yıl
Giriş seviyesi diye birşey var farkındaysanız. O değil de arayüz ***** gibi olmuş. Beceremiyosan yapma al mis gibi stock arayüzü kullan zorunuz ne ya.
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aokyayk 7 yıl
her yeni cihaz haberinin altında aynı tarz yorumlar x'e benziyor y'e benziyor :)
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createemir 7 yıl
''Ortadaki ViewPhone 4e modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 650MHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka kamera, 10.3mm incelik barındırıyor.''
Bu donanım nedir ya ?
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Guest-F8946C419 7 yıl createemir
createemir

''Ortadaki ViewPhone 4e modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 650MHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka kamera, 10.3mm incelik barındırıyor.''

Bu donanım nedir ya ?

Merak etme almayana birşey yapmıyorlar
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