ViewSonic'den beyaz rengiyle ön plana çıkan 24-inç LCD monitör: VX2451mhp-LED

Küresel pazardaki başarılı LCD monitör üreticilerinden ViewSonic, LED aydınlatmalı ve 24-inç boyutlu modeli VX2451mhp-LED'i satışa sunmaya hazırlanıyor.



1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe sahip modelde ViewSonic renk tercihini inci beyazından yana kullanmış. 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd / m2 parlaklık seviyesi, 0.2715 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk desteği, 160 derece dikey / 170 derece yatay görüş açısı ve griden griye 2 ms tepki süresi gibi teknik özelliklerle donatılan LCD monitörde D-Sub, DVI ve HDMI gibi zengin bağlantı seçenekleri yer alıyor.



Son olarak iki tane 2.5 Watt hoparlörle donatılan ViewSonic VX2451mhp-LED'in maksimum ses seviyesinde toplamda 30 Watt enerji harcadığı belirtiliyor. Fiyatın ise 178 Euro olacağını belirtelim.

