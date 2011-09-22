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ViewSonic'den beyaz rengiyle ön plana çıkan 24-inç LCD monitör: VX2451mhp-LED

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,2b
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4
Monitör
knight
Haber Editörü
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ViewSonic'den beyaz rengiyle ön plana çıkan 24-inç LCD monitör: VX2451mhp-LED
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Küresel pazardaki başarılı LCD monitör üreticilerinden ViewSonic, LED aydınlatmalı ve 24-inç boyutlu modeli VX2451mhp-LED'i satışa sunmaya hazırlanıyor.
1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe sahip modelde ViewSonic renk tercihini inci beyazından yana kullanmış. 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd / m2 parlaklık seviyesi, 0.2715 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk desteği, 160 derece dikey / 170 derece yatay görüş açısı ve griden griye 2 ms tepki süresi gibi teknik özelliklerle donatılan LCD monitörde D-Sub, DVI ve HDMI gibi zengin bağlantı seçenekleri yer alıyor.
Son olarak iki tane 2.5 Watt hoparlörle donatılan ViewSonic VX2451mhp-LED'in maksimum ses seviyesinde toplamda 30 Watt enerji harcadığı belirtiliyor. Fiyatın ise 178 Euro olacağını belirtelim.
ViewSonic'den beyaz rengiyle ön plana çıkan 24-inç LCD monitör: VX2451mhp-LED
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Oceanco 8 yıl
valla piksel aralığından anlamada çözünürlüğü ,tepki süresi,kontrast oranları iyiymiş.viewsonic in bide 27 inçlik modeli var onun tepki süresi 1 ms.
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[C_a_N_e_R] 8 yıl
Alt tarafı çok kötü ve tipsiz bir monitör. Hiç beğenmedim.
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