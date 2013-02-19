ViewSonic'ten Full HD DLP projektör: PJD7820HD

ViewSonic, kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı PJD7820HD modeliyle LCD monitör alanında olduğu kadar projektör alanında da iddiasını gözler önüne seriyor.



268 mm x 84.4 mm x 221 mm boyutlarında ve yaklaşık 2.1 kg ağırlığında tasarıma sahip olan PJD7820HD, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 15.000:1 kontrast oranı ve 3000 lümen parlaklık seviyesi sunuyor. DLP (Digital Light Processing) teknolojisi desteğini arkasına alan projektör, net görüntü, gerçeğe yakın renkler ve uzun kullanım ömrü vadediyor.

30-inç ile 300-inç arasında değişen büyüklüklerde görüntü oluşturabilen ve 1.3 kat manuel optik yakınlaştırma yapabilen projektör, 210 wattlık bir ampule sahip. Ampulün çalışma ömrü normal modda ortalama 4000 saat iken, ekonomi modu tercih edildiğinde çalışma ömrü ortalaması 6000 saate kadar çıkıyor.

Üzerinde 2 wattlık hoparlöre yer verilen projektör, 3.5 mm'lik ses girişini, 3.5 mm'lik ses çıkışını, 2 adet D-Sub girişini (15-pin), 1 adet D-Sub çıkışını (15-pin), 1 adet S-Video girişini (4-pin), 1 adet RCA girişini, 1 adet HDMI portunu, 1 adet RS232 bağlantısını ve 1 adet mini-USB bağlantısını (Mini Type B) beraberinde getiriyor. Normal modda 35 dB, ekonomi modunda 29 dB ses çıkaran projektör, çalışma sırasında 260 watt kadar enerji harcıyor.



3D içerikleri görüntüleyebildiği bildirilen PJD7820HD'nin satış fiyatı 819.99$ olarak belirlenmiş durumda.



http://www.viewsonic.com/us/pjd7820hd.html