Vinclu, yapay zekaya sahip holografik asistan konseptini tanıttı

Kısa bir süre önce Mark Zuckerberg kendisine ev ve ofis ortamında asistanlık yapabilecek bir yapay zeka sistemi geliştirmeyi hedeflediğini söylemişti. Görünüşe göre Facebook'un patronu bu düşüncesinde yalnız değil. Japonya merkezli Vinclu isimli şirket de tamamen holografik yapay zeka asistanı üzerine çalışmalar yapıyor.

Gatebox, Iron Man filmindeki Jarvis gibi gelişmiş olmamakla beraber Azuma Hikari isminde bir kişiliği barındırıyor. Hologram olarak yansıtılan Azuma, sizi sabah istediğiniz saatte uyandırabildiği gibi, IoT teknolojisini kullanarak TV, klima, müzik sistemi ve uyumlu diğer ev aletlerini kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Vinclu'nun asistanı konsept aşamasında olmasına rağmen çalışıyor ve şirket bu yıl ön siparişleri başlatmayı planlıyor. İlk karakter bazıları için biraz fazla "anime" olabilir ancak ürün gönderimleriyle birlikte alternatif karakterlerin de sunulması bekleniyor. Ürün hakkında daha iyi fikir sahibi olabilmek için haberde yer alan konsept videoyu izleyebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/japanese-holographic-assistant-brings-us-one-step-closer-to-a-i-butler/

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"Gatebox" isimli konsept Amazon'un sesle kontrol edilebilen Echo adlı ürünüyle benzerlik taşısa da önemli farklılıklar içeriyor. Geliştirilen, holografik asistan interaktif bir yapay zeka kişiliğine sahip.Gatebox makine öğrenme teknolojisiyle, kullanıcının alışkanlıklarına bağlı olarak belirli eylemleri kavrayabilme yeteneğine sahip olacak ve buna göre kendini geliştirebilecek. Japon mühendisler, bu konseptle cihazlara bir kişilik kazandırarak insan ve dijital dünya arasındaki duvarı yıkmayı hedefliyor.Biz hala yemek veya temizlik yapabilecek ya da gerçekten sohbet edebileceğimiz androidlere sahip olmanın yollarını ararken, bu ürün robot asistanların aslında çok da uzağımızda olmadığını kanıtlıyor.