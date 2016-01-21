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Vinclu, yapay zekaya sahip holografik asistan konseptini tanıttı

Japonya merkezli Vinclu isimli şirket Azuma Hikari adında tamamen holografik ve interaktif bir yapay zeka asistanı içeren Gatebox isimli konsept cihazını ortaya çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
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12
Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Vinclu, yapay zekaya sahip holografik asistan konseptini tanıttı
Kısa bir süre önce Mark Zuckerberg kendisine ev ve ofis ortamında asistanlık yapabilecek bir yapay zeka sistemi geliştirmeyi hedeflediğini söylemişti. Görünüşe göre Facebook'un patronu bu düşüncesinde yalnız değil. Japonya merkezli Vinclu isimli şirket de tamamen holografik yapay zeka asistanı üzerine çalışmalar yapıyor.

"Gatebox" isimli konsept Amazon'un sesle kontrol edilebilen Echo adlı ürünüyle benzerlik taşısa da önemli farklılıklar içeriyor. Geliştirilen, holografik asistan interaktif bir yapay zeka kişiliğine sahip.

Gatebox, Iron Man filmindeki Jarvis gibi gelişmiş olmamakla beraber Azuma Hikari isminde bir kişiliği barındırıyor. Hologram olarak yansıtılan Azuma, sizi sabah istediğiniz saatte uyandırabildiği gibi, IoT teknolojisini kullanarak TV, klima, müzik sistemi ve uyumlu diğer ev aletlerini kontrol edebilmenizi sağlıyor. 

Gatebox makine öğrenme teknolojisiyle, kullanıcının alışkanlıklarına bağlı olarak belirli eylemleri kavrayabilme yeteneğine sahip olacak ve buna göre kendini geliştirebilecek. Japon mühendisler, bu konseptle cihazlara bir kişilik kazandırarak insan ve dijital dünya arasındaki duvarı yıkmayı hedefliyor.

Biz hala yemek veya temizlik yapabilecek ya da gerçekten sohbet edebileceğimiz androidlere sahip olmanın yollarını ararken, bu ürün robot asistanların aslında çok da uzağımızda olmadığını kanıtlıyor.

Vinclu'nun asistanı konsept aşamasında olmasına rağmen çalışıyor ve şirket bu yıl ön siparişleri başlatmayı planlıyor. İlk karakter bazıları için biraz fazla "anime" olabilir ancak ürün gönderimleriyle birlikte alternatif karakterlerin de sunulması bekleniyor. Ürün hakkında daha iyi fikir sahibi olabilmek için haberde yer alan konsept videoyu izleyebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/japanese-holographic-assistant-brings-us-one-step-closer-to-a-i-butler/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ylmzsngl 3 yıl
İlerde Siri'nin ulaşacağı nokta :)
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Basteryus 3 yıl
Direk Hatsune'yi koysalarmış, boşuna uğraşmışlar tasarım için
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casperfriendly 3 yıl
Gelecek bize göz kırpıyor :)
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bodyman700 3 yıl
yalnız yaşayan erkekleri hedef almışlar :) hitap ettiği kitleye göre versiyon çıkartabilirler ;)
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Fiasco 3 yıl
playstyle
yapay zeka bir gün evden çıkmanızı engelleyecek ! bu gün kar yağışı var güvenliğiniz için evde kalmanız gerekiyor kapıları kitleme protokolu başladı

I, Robot
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kadirirdem 3 yıl
ondan bir tane olsa hiç de fena olmaz....
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action9mm 3 yıl
Goradaki hologram değilmi bu :D
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erturkcan2 3 yıl
İÇerisine sevdiğimiz hatunun görüntülerini yüklesek her gün konuşsak ne harika olurdu :D
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Patren 3 yıl
Arnold Schwarzeneggereski filmi aklıma geldi ondada böyle bişey vardı
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aspirin_00 3 yıl
residend evel filmi geldi aklıma :D
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yapay zeka bir gün evden çıkmanızı engelleyecek !

bu gün kar yağışı var
güvenliğiniz için evde kalmanız gerekiyor
kapıları kitleme protokolu başladı
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