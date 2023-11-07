Tesla, Grok yapay zeka sistemini elektrikli otomobillerine entegre edecek

Söz konusu sistem soruları esprili bir dille yanıtlayabilme ve hatta hangi soruların sorulacağını tahmin edebilme özelliğine sahip. Şirket Grok için X'ten (Twitter) gelen verilerden yararlanacağını söylüyor. Ayrıca Musk bu teknolojiyi premium abonelik aracılığıyla doğrudan sosyal medya platformunda sunacaklarını da söyledi.
Musk işaret etmişti
Tesla, Grok'un daha küçük ölçekli bir versiyonunu elektrikli otomobillerine entegre etmeyi düşünüyor. Musk daha önceki bir açıklamasında araç sahiplerinin ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilen ve gerekli görevleri otomatik olarak yerine getirebilen otomobiller sunmak istediklerini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.