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    Tesla, Grok yapay zeka sistemini elektrikli otomobillerine entegre edecek

    Elon Musk'ın yeni şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zeka sistemi Tesla'lara entegre edilecek. Şirket araç sahiplerinin ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilen bir asistan sunmak istiyor.
    Tesla, Grok yapay zeka sistemini araçlarına entegre edecek Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, kısa süre önce başlattıkları Grok yapay zeka teknolojisini elektrikli araçlara entegre etmeyi planladıklarını söyledi. Grok bildiğiniz üzere Musk'ın yeni girişimi xAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka sistemi olarak lanse edildi.

    Söz konusu sistem soruları esprili bir dille yanıtlayabilme ve hatta hangi soruların sorulacağını tahmin edebilme özelliğine sahip. Şirket Grok için X'ten (Twitter) gelen verilerden yararlanacağını söylüyor. Ayrıca Musk bu teknolojiyi premium abonelik aracılığıyla doğrudan sosyal medya platformunda sunacaklarını da söyledi.

    Tesla, Grok yapay zeka sistemini araçlarına entegre edecek Tam Boyutta Gör

    Musk işaret etmişti

    Tesla, Grok'un daha küçük ölçekli bir versiyonunu elektrikli otomobillerine entegre etmeyi düşünüyor. Musk daha önceki bir açıklamasında araç sahiplerinin ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilen ve gerekli görevleri otomatik olarak yerine getirebilen otomobiller sunmak istediklerini söylemişti.

    Tesla, Grok yapay zeka sistemini araçlarına entegre edecek Tam Boyutta Gör
    Grok, bu vizyonun bir parçası olarak öne çıkacak gibi görünüyor. Sohbet robotunun Tesla otomobillere entegrasyonu konusunda henüz resmi bir zaman çizelgesi yok. Ancak Grok şu anda bazı X kullanıcıları için erken erişime açılmış durumda. Kullanım ölçeğinin zamanla daha da genişlemesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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