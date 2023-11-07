Tesla, Grok yapay zeka sistemini elektrikli otomobillerine entegre edecek

Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, kısa süre önce başlattıkları Grok yapay zeka teknolojisini elektrikli araçlara entegre etmeyi planladıklarını söyledi. Grok bildiğiniz üzere Musk'ın yeni girişimi xAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka sistemi olarak lanse edildi.

Elon Musk, ChatGPT rakibi “Grok” yapay zekasını yayınladı 2 gün önce eklendi

Söz konusu sistem soruları esprili bir dille yanıtlayabilme ve hatta hangi soruların sorulacağını tahmin edebilme özelliğine sahip. Şirket Grok için X'ten (Twitter) gelen verilerden yararlanacağını söylüyor. Ayrıca Musk bu teknolojiyi premium abonelik aracılığıyla doğrudan sosyal medya platformunda sunacaklarını da söyledi.

Tam Boyutta Gör

Musk işaret etmişti

Tesla, Grok'un daha küçük ölçekli bir versiyonunu elektrikli otomobillerine entegre etmeyi düşünüyor. Musk daha önceki bir açıklamasında araç sahiplerinin ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilen ve gerekli görevleri otomatik olarak yerine getirebilen otomobiller sunmak istediklerini söylemişti.

Tam Boyutta Gör Grok, bu vizyonun bir parçası olarak öne çıkacak gibi görünüyor. Sohbet robotunun Tesla otomobillere entegrasyonu konusunda henüz resmi bir zaman çizelgesi yok. Ancak Grok şu anda bazı X kullanıcıları için erken erişime açılmış durumda. Kullanım ölçeğinin zamanla daha da genişlemesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, Grok yapay zeka sistemini araçlarına entegre edecek