Vine, Windows Phone platformu için kullanıma sunuldu

Haber Editörü
Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine, sonunda Windows Phone platformu için kullanıma sunuldu.
Nokia'nın da kısa zaman önce resmi olarak müjdelediği gelişme ile Windows Phone platformunun önemli bir eksiliği daha ortadan kalkmış oldu. iOS ve Android sürümleri ile benzer bir ara yüz ile gelen Vine'nın Windows Phone 8 uygulaması, bu sayede kolay bir kullanm yapısı ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda çekilen içerikleri direkt olarak Twitter ve Facebook üzerine aktarabilen uygulama, yaratıcı içerikler için hazır bir temelle geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Vine Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/vine/f9e6f07e-e47e-47f5-806d-55d4f79f2b60 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mağazada yayınlanması için 3adımlı bir onay aşamasından geçtiği için yeltenmiyorlar androiddeki gibi saldım çayıra değil
Vine olmaz "olum sizde vine yok" derler, vine çıkar "ohoo daha yeni mi çıkıyo" derler.
Derler de derler.. Varsın desinler