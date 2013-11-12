Vine, Windows Phone platformu için kullanıma sunuldu

Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine, sonunda Windows Phone platformu için kullanıma sunuldu.

Nokia'nın da kısa zaman önce resmi olarak müjdelediği gelişme ile Windows Phone platformunun önemli bir eksiliği daha ortadan kalkmış oldu. iOS ve Android sürümleri ile benzer bir ara yüz ile gelen Vine'nın Windows Phone 8 uygulaması, bu sayede kolay bir kullanm yapısı ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda çekilen içerikleri direkt olarak Twitter ve Facebook üzerine aktarabilen uygulama, yaratıcı içerikler için hazır bir temelle geliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Vine Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/vine/f9e6f07e-e47e-47f5-806d-55d4f79f2b60