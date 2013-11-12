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Vine, Windows Phone platformu için kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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24
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vine, Windows Phone platformu için kullanıma sunuldu
Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine, sonunda Windows Phone platformu için kullanıma sunuldu.
Nokia'nın da kısa zaman önce resmi olarak müjdelediği gelişme ile Windows Phone platformunun önemli bir eksiliği daha ortadan kalkmış oldu. iOS ve Android sürümleri ile benzer bir ara yüz ile gelen Vine'nın Windows Phone 8 uygulaması, bu sayede kolay bir kullanm yapısı ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda çekilen içerikleri direkt olarak Twitter ve Facebook üzerine aktarabilen uygulama, yaratıcı içerikler için hazır bir temelle geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Vine Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/vine/f9e6f07e-e47e-47f5-806d-55d4f79f2b60 Yorum Yaz
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insunwetrust 6 yıl en beğenilen
Ya arkadaş ben bu telefona para verdim en iyisi benim ki mantığı nedir? Evet gelişmekte olan bir işletim sistemi, gelişmiş değil. Her Windows Phone konusunun altına şu oldukça gereksiz yorumlarınızı atıp sonra da etraf fanboy kaynıyor diye ağlıyorsunuz. Şu huyunuzdan vazgeçin artık. Bir de tartışıyorsunuz.
Ya arkadaş ben bu telefona para verdim en iyisi benim ki mantığı nedir? Evet gelişmekte olan bir işletim sistemi, gelişmiş değil. Her Windows Phone konusunun a...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Nokia Specialist 6 yıl HAAltuntas
HAAltuntas
TurboCore
HAAltuntas
e-Militarist
HAAltuntas
biraz geç oldu ama daha gelişmekte olan bir işletim sistemi....

İos ve android'in gelişmesi tamamlandı mı kardeş? Bundan sonra gelişmeyecekler mi?

ironi yaptım kardeş. fanboyları öyle diyor ya


Allahtan vine tanıtılmadan bin bir turlu fake i gelmiyor


Isletim sisteminin müşterisi olmayınca kimse sahte yazılım yazmaya yeltenmiyor çünkü


Mağazada yayınlanması için 3adımlı bir onay aşamasından geçtiği için yeltenmiyorlar
androiddeki gibi saldım çayıra değil
HAAltuntasTurboCoreHAAltuntase-MilitaristHAAltuntasb...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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yunusemresa 6 yıl
İnsanoğlunun genetik özellikleri her zaman göz önüne serilir.
Vine olmaz "olum sizde vine yok" derler, vine çıkar "ohoo daha yeni mi çıkıyo" derler.
Derler de derler.. Varsın desinler
İnsanoğlunun genetik özellikleri her zaman göz önüne serilir.Vine olmaz "olum sizde vine yok" derler, vine çıkar "ohoo daha yeni mi çıkıyo" derler.D...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Justinian 6 yıl
520 almamak için bir sebep daha..On kamera olmadan vine ne işe yarar ki.
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turbocore35 6 yıl Justinian
ön kamera net değil saten arka kamera daha iyi heleki 1020 .:D.
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Simple Man 6 yıl
Şimdi sen de herkes gibisin wp, ben seni vaynsız sevmiştim.
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insunwetrust 6 yıl
Ya arkadaş ben bu telefona para verdim en iyisi benim ki mantığı nedir? Evet gelişmekte olan bir işletim sistemi, gelişmiş değil. Her Windows Phone konusunun altına şu oldukça gereksiz yorumlarınızı atıp sonra da etraf fanboy kaynıyor diye ağlıyorsunuz. Şu huyunuzdan vazgeçin artık. Bir de tartışıyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Elitforce 6 yıl
Vine mı kaldı la
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Sanki Bana Pele 6 yıl
Çok büyük eksiklikti valla. Olmasa çocuklar aç kalıyordu, ülke ekonomisi batacaktı
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HAAltuntas 6 yıl
biraz geç oldu ama daha gelişmekte olan bir işletim sistemi....
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e-Militarist 6 yıl HAAltuntas
HAAltuntas
biraz geç oldu ama daha gelişmekte olan bir işletim sistemi....

İos ve android'in gelişmesi tamamlandı mı kardeş? Bundan sonra gelişmeyecekler mi?
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Mianfei 6 yıl
7 saniyelik videolar değil miydi ya ?
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