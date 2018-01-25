Vine platformunun devamı yaz aylarında geliyor

İçerik dünyasına yerli yabancı pek çok ismi kazandıran ve Twitter tarafından satın alındıktan sonra popülaritesini kaybederek rafa kaldırılan Vine yeniden canlanıyor. Geliştiriciler konsepti daha da geliştirmeye kararlı.

Yeni Vine neler sunuyor?

Vine platformunu geliştirenlerden birisi olan Dom Hofmann, v2 olarak adlandırdığı yeni projesi üzerinde çalışmaya devam ediyor ve yaz aylarında yayınlamayı planlıyor. Yeni Vine platformu daha iyi özelliklere sahip olacak.

Muhtemelen tescil hakkı nedeniyle ismi Vine olmayacak. Bu bakımdan Hofmann daha yaratıcı bir isimle karşımıza çıkabilir. Şimdiden pek çok yıldız isim ve içerik üreticisi ile görüşmeler yapılıyor. En önemi konu içerik yönetiminin ve gelir modellerinin nasıl olacağı.

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Yeni platform en az iki saniye en fazla 6.5 saniyelik içerikler barındıracak. İçerikler tam ekran olacak ve dikey veya yatay olmasına dikkat edilecek. Ayrıca akıllı telefonların galerilerinden de içerik yüklenebilecek.

Platformun en önemli tarafı diğer ünlü isimlerle içerik hazırlamak için iş birliği yapabileceğiniz Ekip özelliği. Bunun ayrıntıları henüz belli değil. Ayrıca herhangi bir filtreye yer verilmesi düşünülmüyor. Yine taciz konularında sıfır tolerans gözetiliyor.

Vine platformu aslında Snapchat veya Instagram gibi platformların henüz yükseldiği dönemde ortaya çıktığı için popüler olma imkanı yakalamıştı. Bugün Snapchat ve Instagram yanında Asya kıtasında da önemli platformlar mevcut. Üstelik herkesin birbirini taklit etmeye çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu bakımdan yeni platformun işi bir hayli zor olacak. Hoffman yine de projesinden umutlu.