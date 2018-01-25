Vine platformunun devamı yaz aylarında geliyor

İçerik dünyasına yerli yabancı pek çok ismi kazandıran ve Twitter tarafından satın alındıktan sonra popülaritesini kaybederek rafa kaldırılan Vine yeniden canlanıyor. Geliştiriciler konsepti daha da geliştirmeye kararlı.
Yeni Vine neler sunuyor?
Vine platformunu geliştirenlerden birisi olan Dom Hofmann, v2 olarak adlandırdığı yeni projesi üzerinde çalışmaya devam ediyor ve yaz aylarında yayınlamayı planlıyor. Yeni Vine platformu daha iyi özelliklere sahip olacak.
Muhtemelen tescil hakkı nedeniyle ismi Vine olmayacak. Bu bakımdan Hofmann daha yaratıcı bir isimle karşımıza çıkabilir. Şimdiden pek çok yıldız isim ve içerik üreticisi ile görüşmeler yapılıyor. En önemi konu içerik yönetiminin ve gelir modellerinin nasıl olacağı.
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Yeni platform en az iki saniye en fazla 6.5 saniyelik içerikler barındıracak. İçerikler tam ekran olacak ve dikey veya yatay olmasına dikkat edilecek. Ayrıca akıllı telefonların galerilerinden de içerik yüklenebilecek.
Platformun en önemli tarafı diğer ünlü isimlerle içerik hazırlamak için iş birliği yapabileceğiniz Ekip özelliği. Bunun ayrıntıları henüz belli değil. Ayrıca herhangi bir filtreye yer verilmesi düşünülmüyor. Yine taciz konularında sıfır tolerans gözetiliyor.
Vine platformu aslında Snapchat veya Instagram gibi platformların henüz yükseldiği dönemde ortaya çıktığı için popüler olma imkanı yakalamıştı. Bugün Snapchat ve Instagram yanında Asya kıtasında da önemli platformlar mevcut. Üstelik herkesin birbirini taklit etmeye çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu bakımdan yeni platformun işi bir hayli zor olacak. Hoffman yine de projesinden umutlu.
https://www.theverge.com/2018/1/23/16924932/v2-vine-co-founder-dom-hofmann-sequel-successor-launch-details-released-date Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela sabah telefon alarmina karsi yapilan sacmaliklar, haftasonu tatili ve yataktaki haller... kitle ise sadece 6-16 yasindaki gamer ergenler olunca vine sonsuz yolculuguna cikti.
1- Kontrolsüz reklamlar, Vine çekenlerin kendi özel anlaşmaları ile sürekli reklam alması ve platformdan bağımsız reklamlar yüzünden kalitesi içeriklerin artması.
2- Bot hesaplar, hiçbir Vine paylaşmadığım halde 100 lerce takip isteği almama neden olan sinir bozucu durum
3- İçerik filtresi, Twitter yine "özgürlük" kafasıyla içerik filtresinde çok sert davranmadı ancak bu platforma çoluk çocuk herkes giriyor, uygun olmayan içerikler
4- Eksik "sosyal" kısım, bu platformun "sosyallik" kısmı gerçekten eksikti, Vinerlar takip edilir ve kişiler onları revine ederdi yani arkadaşını takip etmenin hiçbir manası yoktu, Vine altına yorum yapmak istediğinde ise senin yorumun bot hesapların pis reklam ve bot yorumları arasında kayboluyordu