Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vine platformunun devamı yaz aylarında geliyor

Vine sosyal ağı ile unutamadığınız anılarınız varsa devam projesi sizi oldukça sevindirecek. V2 kod adlı yeni projesi eskisine göre çok daha iyi araçlarla geliyor.
1 yıl
1,5b
1
3
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İçerik dünyasına yerli yabancı pek çok ismi kazandıran ve Twitter tarafından satın alındıktan sonra popülaritesini kaybederek rafa kaldırılan Vine yeniden canlanıyor. Geliştiriciler konsepti daha da geliştirmeye kararlı.

Yeni Vine neler sunuyor?

Vine platformunu geliştirenlerden birisi olan Dom Hofmann, v2 olarak adlandırdığı yeni projesi üzerinde çalışmaya devam ediyor ve yaz aylarında yayınlamayı planlıyor. Yeni Vine platformu daha iyi özelliklere sahip olacak.

Muhtemelen tescil hakkı nedeniyle ismi Vine olmayacak. Bu bakımdan Hofmann daha yaratıcı bir isimle karşımıza çıkabilir. Şimdiden pek çok yıldız isim ve içerik üreticisi ile görüşmeler yapılıyor. En önemi konu içerik yönetiminin ve gelir modellerinin nasıl olacağı.

Ayrıca Bkz. "MacBook Air yolun sonuna mı geldi?"

Yeni platform en az iki saniye en fazla 6.5 saniyelik içerikler barındıracak. İçerikler tam ekran olacak ve dikey veya yatay olmasına dikkat edilecek. Ayrıca akıllı telefonların galerilerinden de içerik yüklenebilecek.

Platformun en önemli tarafı diğer ünlü isimlerle içerik hazırlamak için iş birliği yapabileceğiniz Ekip özelliği. Bunun ayrıntıları henüz belli değil. Ayrıca herhangi bir filtreye yer verilmesi düşünülmüyor. Yine taciz konularında sıfır tolerans gözetiliyor.

Vine platformu aslında Snapchat veya Instagram gibi platformların henüz yükseldiği dönemde ortaya çıktığı için popüler olma imkanı yakalamıştı. Bugün Snapchat ve Instagram yanında Asya kıtasında da önemli platformlar mevcut. Üstelik herkesin birbirini taklit etmeye çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu bakımdan yeni platformun işi bir hayli zor olacak. Hoffman yine de projesinden umutlu.

 

https://www.theverge.com/2018/1/23/16924932/v2-vine-co-founder-dom-hofmann-sequel-successor-launch-details-released-date Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cignenmiskumandapili 1 yıl
Vine ilk basta guzeldi fakat videolar 7 sn ile kisitli oldugu icin icerik ureticileri kendini tekrar etmeye veya kopya icerik uretmeye basladilar. Ayni temayi 10 vinerda 5-6 kez gorunce sikildim.
Mesela sabah telefon alarmina karsi yapilan sacmaliklar, haftasonu tatili ve yataktaki haller... kitle ise sadece 6-16 yasindaki gamer ergenler olunca vine sonsuz yolculuguna cikti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9E354C1A9 1 yıl
Vine'ı bence kapanmaya götüren büyük sorunları:
1- Kontrolsüz reklamlar, Vine çekenlerin kendi özel anlaşmaları ile sürekli reklam alması ve platformdan bağımsız reklamlar yüzünden kalitesi içeriklerin artması.
2- Bot hesaplar, hiçbir Vine paylaşmadığım halde 100 lerce takip isteği almama neden olan sinir bozucu durum
3- İçerik filtresi, Twitter yine "özgürlük" kafasıyla içerik filtresinde çok sert davranmadı ancak bu platforma çoluk çocuk herkes giriyor, uygun olmayan içerikler
4- Eksik "sosyal" kısım, bu platformun "sosyallik" kısmı gerçekten eksikti, Vinerlar takip edilir ve kişiler onları revine ederdi yani arkadaşını takip etmenin hiçbir manası yoktu, Vine altına yorum yapmak istediğinde ise senin yorumun bot hesapların pis reklam ve bot yorumları arasında kayboluyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Mümkünse hiç gelmesin :/
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Hawaii valisi yanlış füze alarmı sırasında Twitter şifresini unuttu 1 yıl Xiaomi Mi Max 3 görselleri sızdırıldı 1 yıl Nintendo, Mayıs ayında Miitomo'nun fişini çekecek 1 yıl Alphabet, Chronicle isimli siber güvenlik şirketi kurdu 1 yıl Ünlü rapçi 50 Cent farkında olmadan Bitcoin milyoneri oldu 1 yıl Volvo elektrikli kamyonlarını bu yıl Avrupa'da yollara çıkaracak 1 yıl Zeytin Dalı harekatındaki gelişmeleri anlık olarak paylaşan Liveuamap’e erişim engeli 1 yıl "Otonom ve uçan araba mühendisliği" kursu kayıtları başladı 1 yıl Tesla Model S kaza yaptı: Federal inceleme başlatıldı 1 yıl Numara sorgulama siteleri ve uygulamaları kapatılıyor 1 yıl Canlı yayında LG V30+ inceleyeceğiz 1 yıl Telefonu el konsoluna dönüştüren aksesuar 1 yıl Dünya düzdür diyen "Çılgın Mike" yeni roketiyle geri döndü 1 yıl Qualcomm, 1 milyar euroluk cezayı temyize taşıyacak 1 yıl Porsche sağlam geliyor: Mission E, Tesla'lardan iki kat daha hızlı şarj olacak 1 yıl Çatıda elektrik üretimine vergi muafiyeti geliyor 1 yıl Uber'in sürücüsüz taksi operasyonları için geri sayım başladı 1 yıl Elon Musk'ın kazı şirketi ikinci tünel için görüşmelere başladı 1 yıl Türkiye Kart tanıtıldı; Türkiye Kart nedir? 1 yıl AppStore'da Türkiye'den alışverişlere vergi zammı! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Vine platformunun devamı yaz aylarında geliyor Sonraki Samsung Galaxy S9'un lansman tarihi kesinleşti 1 yıl Egzersiz yapabilen robot Kengoro ile tanışın 1 yıl Scooby-Doo Mystery Cases ile korkutucu sırları siz çözün 1 yıl 6.1 inçlik kırpılmış bir iPhone iddiası güçleniyor 1 yıl Dünyanın ilk ekrana entegre parmak izi okuyuculu Vivo X20 Plus satışa çıkıyor 1 yıl Holografik telefon RED Hydrogen One yaz aylarında satışa çıkıyor 1 yıl İşte Falcon Heavy'nin ilk test anlarından muhteşem görüntüler 1 yıl Dünyanın en büyük hidrojen elektroliz tesisi Almanya'da kurulacak 1 yıl Xiaomi’den aracınızda dizüstü şarj etme imkânı 1 yıl MacBook Air yolun sonuna mı geldi? 1 yıl Qualcomm’a Apple üzerinde tekel kurduğu suçlamasıyla 1 milyar Avroluk tazminat cezası 1 yıl Xiaomi yapay zekaya ağırlık vereceği MIUI 10'u resmen duyurdu 1 yıl Telefonu mobil hastaneye dönüştürün 1 yıl Tesla'nın teklifi Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı yapabilir 1 yıl İşte 9000 yıl önce yaşamış genç kızın yeniden oluşturulan yüzü 1 yıl Kripto para çılgınlığı hackerların iştahını kabarttı 1 yıl iOS 11.3 ile gelen yenilikler neler? Ne gibi özellikler sunacak? 1 yıl Google Photos’un oluşturduğu panaromik fotoğraf görenleri gülümsetti 1 yıl İnternetten yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 45 arttı 1 yıl KFC'den ilginç promosyon: Drone'a dönüşebilen tavuk kanadı kutusu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim