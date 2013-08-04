Vine uygulaması Android platformu için güncellendi

Twitter ve Instagram gibi servislerin video çekim desteği sunmaya başlaması sonucu kullanıcı sayısı azalmaya başlayan Vine uygulaması, Android platformu için yeni özellikler ile güncellendi.





Vine resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulan güncelleme uygulamaya, kişilerin herkesin görebildiği şekilde yazdıkları yazıları Facebook ve Twitter ağları üzerine paylaşmasını sağlayan desteğini ve yeni bildirim (Beğenme, yorum, bahsetme) seçeneklerini ekliyor. Ayrıca kullanıcılar tarafından bildirilen birçok hatanın da çözüldüğü Vine, birçok farklı yazılımsal geliştirmeye de kavuşuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Vine Android uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.engadget.com/2013/08/02/vine-update-android-app-push-notifications-sharing/