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Vine'a "senin için" bölümü

Popülerliği her geçen güç katlanarak artan Vine, kişilerin platform içerisindeki popüler içerikleri kaçırmasını önlemek adına yeni bir adım daha atıyor. Gelişmenin detayları haberimizde.
3 yıl
4,5b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vine'a
Twitter'ın sahip olduğu popüler video platformu Vine, mobil tarafta keşfi kolaylaştıran yeni bir süreci daha hayata geçirdi.
Kısa süre önce Ekim ayında duyurulan tavsiye motoruna kurulu keşif sürecini hayata geçiren ve böylece herhangi bir Vine içeriği üzerinde sola kaydırmayla benzer diğer içerikleri hızlı şekilde görüntülemeye başlayan Vine, şimdi ise genel olarak tüm platformu kapsayan bir özellik ile karşımıza çıktı.
Platform içerisinde takip edilenler dışında da birçok ilginç içeriğin paylaşıldığını belirten Vine, yeni özelliğiyle ana akışların en üstüne "Senin için" bölümü ekliyor. Bu bölümde hesap sahibine uygun popüler içerikler görüntüleniyor ve böylece keşif çok daha kolay ve eğlenceli hale getiriliyor.
Vine'ın mobil sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yeni keşif sürecinin ilk olarak iOS daha sonra ise Android'e geleceği belirtiliyor.
 

http://blog.vine.co/post/135405200891/for-you-vines-we-think-youll-love Yorum Yaz
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