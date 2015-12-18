Vine'a "senin için" bölümü

Twitter'ın sahip olduğu popüler video platformu Vine, mobil tarafta keşfi kolaylaştıran yeni bir süreci daha hayata geçirdi.

Kısa süre önce Ekim ayında duyurulan tavsiye motoruna kurulu keşif sürecini hayata geçiren ve böylece herhangi bir Vine içeriği üzerinde sola kaydırmayla benzer diğer içerikleri hızlı şekilde görüntülemeye başlayan Vine, şimdi ise genel olarak tüm platformu kapsayan bir özellik ile karşımıza çıktı.

Platform içerisinde takip edilenler dışında da birçok ilginç içeriğin paylaşıldığını belirten Vine, yeni özelliğiyle ana akışların en üstüne "Senin için" bölümü ekliyor. Bu bölümde hesap sahibine uygun popüler içerikler görüntüleniyor ve böylece keşif çok daha kolay ve eğlenceli hale getiriliyor.

Vine'ın mobil sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yeni keşif sürecinin ilk olarak iOS daha sonra ise Android'e geleceği belirtiliyor.

http://blog.vine.co/post/135405200891/for-you-vines-we-think-youll-love